Manatee magic sa Wildlife Photographer teaser

Kasinglinaw ng Crystal ng US photographer na si Jason Gulley ay ang tanging litrato sa ilalim ng dagat sa 15 mga larawang pinili ng Natural History Museum (NHM) ng London upang silipin ang prestihiyosong Wildlife Photographer of the Year Competition, ang ika-60 ng taunang kaganapan.

Nakaugalian na para sa NHM, na nag-aayos ng paligsahan, na maglabas ng seleksyon ng Highly Commended na mga larawan bago ang anunsyo ng mga nanalo sa WPotY noong Oktubre.

Sa larawan ni Gulley para sa Lunod kategorya, na kinunan sa Hunter Springs sa Crystal River ng Florida, ang photographer ay tumitingin sa malinaw na tubig sa isang manatee at isang guya na naaanod sa eelgrass. Sinabi niya na ang ekspresyon sa mukha ng guya at ang mga bula na nagmumula sa mga palikpik nito, na sinamahan ng isang umaasang backstory, ay naging paborito niya sa marami niyang larawan ng mga pares ng ina at guya.

Ang isang algal bloom na dulot ng agricultural run-off ay humantong sa pagbaba sa mga eelgrass bed ng ilog, kung saan umaasa ang mga manatee para sa pagkain. Gayunpaman sa kasong ito ang lokal na komunidad ay kumilos upang maibalik ang tirahan at mapabuti ang kalidad ng tubig - na nangangahulugang mas maraming manatee kaysa dati ang naitala noong taglamig ng 2022/23.

(Kunan gamit ang isang Nikon Z6 + 14-30mm f/4 lens; Nauticam housing + WACP-2 wide-angle conversion port, 1/50th sa f/4, ISO 1000).

Tatlong iba pang mga larawan ng buhay-dagat ay malamang na sumasalamin sa mga maninisid, kahit na kinuha sa itaas. Sumasabay sa Agos ni UK photographer Tamara Stubbs at pumasok sa Mga Hayop sa Kanilang Kapaligiran kategorya ay nagpapakita ng mga crab-eater seal sa sea-ice sa Weddell Sea.

Sumasabay sa Agos (© Tamara Stubbs at Atlantic Productions / Wildlife Photographer of the Year)

Habang nasa isang siyam na linggong ekspedisyon ng Atlantic Productions, napansin ni Stubbs na ang mga seal ay nakatulog sa tabi ng barko na ang kanilang mga butas ng ilong ay nasa ibabaw ng ibabaw pagkatapos na huminga upang huminga.

Mayroong humigit-kumulang 4 na milyong crabeater seal sa Antarctic at, bagama't hindi itinuturing na nanganganib o nasa ilalim ng pagbabanta, pinoprotektahan sila ng mga internasyonal na kasunduan sa konserbasyon habang naghihintay ng karagdagang pananaliksik sa epekto ng pagbabago ng klima at turismo sa kanilang mga populasyon.

(Kunan gamit ang isang Sony α7R II + Canon 24-70mm f/2.8 lens sa 70mm na may polarizing filter; 1/320th sa f/7.1, ISO 100)

Gayundin sa Mga Hayop sa Kanilang Kapaligiran kategorya, larawan ng Netherlands photographer na si Theo Bosboom Lakas sa dami nagpapakita kung paano nagbubuklod ang mga tahong upang maiwasang maanod mula sa dalampasigan. Dahil sa mga species na hindi pinahahalagahan ang kahalagahan, nakuha ng Bosboom ang larawang ito mula sa itaas sa Praia da Ursa, Sintra, Portugal, gamit ang isang mahaba, manipis, macro wide-angle na "probe" lens.

Lakas sa dami (© Theo Bosboom / Wildlife Photographer of the Year)

Ang mga tahong ay may mahalagang papel sa paglikha ng mga dynamic na ecosystem para sa iba pang mga marine invertebrate tulad ng mga crustacean, worm at maliliit na isda, pagpapabuti ng kalidad ng tubig sa pamamagitan ng filter-feeding upang kunin ang plankton pati na rin ang bacteria at toxins, kaya pinipigilan ang mga ito sa pagbuo hanggang sa mga mapanganib na antas.

(Kunan gamit ang Canon EOS R5 + Laowa 24mm Periprobe lens; 0.6sec sa f/32, ISO 200; focus stack ng siyam na larawan)

Baluktot ng South African photographer na si Tommy Trenchard ay Highly Commended in the Karagatan: Ang Mas Malaking Larawan kategorya, na nagdodokumento sa bycatch ng isang requiem shark "na ang katawan nito ay naka-arko sa isang huling pagkilos ng pagtutol".

Ang Mas malaki Picture (© Tommy Trenchard / Wildlife Photographer of the Year)

Naglalakbay si Trenchard sa isang ekspedisyon ng pananaliksik sa barko ng Greenpeace Arctic Sunrise, na naglalayong idokumento ang aksidenteng paghuli ng mga pating ng mga bangkang pangisda na nagta-target ng tuna at swordfish sa South Atlantic Ocean, at i-highlight ang kakulangan ng epektibong regulasyon ng pang-industriya na pangingisda sa internasyonal na tubig, na may 75% ng lahat ng species ng pating ngayon ay nasa panganib ng pagkalipol.

(Kunan gamit ang isang Fujifilm X-T2 + 50-230mm f/4.5–6.7 lens; 1/550th sa f/5.2, ISO 500)

Lahat ng Highly Commended WPotY entry ay makikita sa website ng NHM, na naglalaman din ng buong detalye ng kompetisyon at eksibisyon. Ang mga nanalo sa Marine-life ay iaanunsyo sa Divernet sa Oktubre.

