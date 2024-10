Maswerte para sa ilan: Magbubukas ang 13th Ocean Art photo-contest

Ang ika-13 taunang Ocean Art sa ilalim ng tubig larawan bukas na ang kumpetisyon, at may kabuuang halaga ng premyo na US $60,000 (c £46,850), tagapag-organisa na nakabase sa Los Angeles Underwater Photography Sinasabi ng Guide (UPG) na nananatili itong isa sa pinakamalaki at pinakaprestihiyosong mga kaganapan sa mundo.

Maaaring tanggapin ang mga entry hanggang at kabilang ang 30 Nobyembre ngayong taon, at ang mga nanalo ay iaanunsyo sa unang bahagi ng Enero.

Ang kumpetisyon ay naglalayon sa sinuman mula sa baguhan hanggang sa mga propesyonal na still photographer sa buong mundo, na may mga pagkakataong makapasok sa 14 na kategorya upang matiyak na ang lahat ng aspeto ng photographic discipline at mga uri ng camera ay kasama.

Cutie Guardian, pangalawang pwesto sa kategoryang Nudibranchs noong nakaraang taon, ni Yen-po Huang

Kabilang sa mga sikat na kategorya ang Wide Angle, Macro at Marine Life Behaviour, na may tatlong katumbas na kategorya ng compact camera. Mas dalubhasa ang Black & White, Marine Life Portrait, Cold/Temperate Water, Blackwater, Underwater Conservation at Nudibranchs.

Ang Underwater Fashion at Underwater Digital Ang mga kategorya ng sining ay nagbibigay ng dalawang karagdagang kategorya na nag-aalok sa mga kalahok ng kumpletong kalayaan sa post-processing.

Lunod Digital Sining, pangalawang pwesto Ice-Cream Nudis ni Francisco Sedano Vera

Ang mga nagbabalik na hukom sa kumpetisyon ay kinabibilangan ng mga underwater photographer na sina Tony Wu, Marty Snyderman at Mark Strickland, at isang bagong karagdagan ay si Ipah Uid Lynn. Siya ay inilarawan ng UPG bilang "isang sumisikat na Malaysian na photographer sa ilalim ng dagat na nagdadala ng isang bagong pananaw sa aming kumpetisyon, sa isang larangan na maaaring makinabang mula sa tumaas na representasyon ng babae".

Ang mga premyo sa Ocean Art ay ibinibigay ng isang hanay ng mga dive resort, liveaboard at larawan-mga tagagawa ng gear sa anyo ng mga pista opisyal at kagamitan. Ang mga nanalo sa bawat kategorya ay makakapag-ranggo ng mga premyo na gusto nilang matanggap, na ginagawang mas malamang na ang mga matagumpay na kakumpitensya ay eksaktong angkop.

Alamin ang higit pa tungkol sa pagpasok sa Sining ng Karagatan 2024 kompetisyon sa website ng UPG.

Gayundin sa Divernet: WALANG UNGGOY NA MAY AI: OCEAN ART PRIZES 'PURE PHOTOGRAPHY', OCTOPUS MOTHER DELIVER SA OCEAN ART CONTEST, FIGHTING PIKE STAND OUT SA OCEAN ART CONTEST, OCTOPUS SELFIE SCOOPS OCEAN ART POOL