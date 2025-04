Pagsusuri ng camera ng Canon EOS R5 Mk II

Nagdala ang unit na ito ng malaking pag-upgrade sa flagship model ng Canon, sabi ni NIRUPAM NIGAM, na naglagay nito sa ilalim ng tubig at kinuha ang lahat ng mga larawan dito. Si Nigam ay editor-in-chief ng Underwater Photography Guide na nakabase sa US at presidente ng Bluewater Photo

Sa nakalipas na apat na taon, ang katanyagan ng Canon's R5 ay hindi tumigil. Ang kahalili sa ground-breaking na camera na ito ay ang Canon EOS R5 Mk II. Kung ikukumpara sa R1, itinuturing namin na ang R5 Mk II ay Canon totoo flagship camera, dahil sa mas mabilis nitong readout na bilis, pinahusay na autofocus system at mga video recording na 8K/60p RAW.

Kulang lamang sa global shutter system ng A9 III, ang Canon R5 Mk II ay tila (halos) mayroon ng lahat ng ito. Tiyak na para sa underwater photography, ang mga pagpapahusay na ito ay medyo kapana-panabik. Pagkatapos ng lahat, ang R5 II ang naging unang mirrorless camera na ginamit namin na tuluy-tuloy at matagumpay na nasubaybayan ang mga isda, sea-lion at lahat ng nasa pagitan.

Sapat bang makabuluhan ang mga pagpapahusay na ito upang matiyak ang pag-upgrade? Ang paglipat sa Canon R5 Mk II ay ang malinaw na desisyon kung pinanghahawakan mo ang iyong DSLR Canon 5D Mark IV. Kung kasalukuyan kang kumukuha sa ilalim ng tubig gamit ang Canon EOS R5, isa sa mga pinakasikat na underwater camera sa mundo, marami ka pang dapat isaalang-alang kapag nag-a-upgrade sa R5 Mk II.

Ang lahat ng mga pagbabago ay mukhang mahusay sa papel. Gayunpaman, ang pagsubok sa R5 Mk II sa isa sa mga pabahay sa ilalim ng dagat na nagsisimula pa lamang na maabot ang merkado ay ang tanging paraan upang matukoy kung ang mga pag-upgrade na ito ay kapansin-pansin sa larangan o hindi.

Sinubukan namin ang R5 Mk II sa isang Ikelite housing sa Port Hardy, British Columbia, sa panahon ng underwater photography workshop. Kahit na sa subpar diving kundisyon, ito ay nagbigay ng ilang mga nakamamanghang resulta. Sinuportahan ng Bluewater Photo, Bluewater Travel at UB Diving ang review na ito.

Naka-hood na nudibranch na nakuhanan ng larawan gamit ang Canon EOS R5 Mk II sa isang Ikelite housing gamit ang Canon 8-15mm fisheye lens (f/22, 1/160th, ISO 200)

Mga Detalye ng Canon R5 Mark II

Bagong 45-megapixel full-frame back-iluminated stacked CMOS sensor

RF lens mount

DIGIC X processor na may DIGIC Accelerator co-processor

30fps RAW burst shooting sa electronic shutter mode

1/250 mechanical flash sync bilis, 1/160 electronic flash sync bilis

Pre-continuous shooting mode

Bagong Dual Pixel Intelligent AF at AF mode: Action Priority, pinahusay na Canon Eye Control AF

Pinahusay na In-Body Image Stabilization

8K/60p at 4K/120p na pag-record ng video

Kakayahang Pag-record ng RAW at C-Log2

Mga dual card slot: CFexpress Type B at UHS-II

5.76 milyong tuldok na OLED electronic viewfinder

LP-E6P na baterya na may pinahusay na power output

Mga Sukat: 138.5 x 101.2 x 93.5mm

Timbang: 746g

Inirerekomendang Presyo ng Pagtitingi: $4,299 (£3,300)

Isang klasikong tanawin ng coldwater reef na nakuhanan ng larawan gamit ang Canon R5 Mark II. Pambihira ang autofocus – kahit na sa mahinang ilaw (f/11, 1/50th, ISO 400)

EOS R5 Mk II laban sa EOS R5

Sa unang sulyap, medyo magkapareho ang dalawang Canon camera, na nagtatampok ng magkatulad na dimensyon at kontrol, at isang 45MP sensor. Gayunpaman, ang mga katawan ay sapat na naiiba na ang bawat camera ay nangangailangan ng isang natatanging pabahay sa ilalim ng tubig.

Kung ihahambing ang dalawang camera, nalaman namin na ang pinaka-kahanga-hangang pag-upgrade niya ay kinabibilangan ng bagong autofocus system, eye-movement control AF, isang bagong stacked sensor na may burst shooting at mas mabilis na read-out na bilis, mas mabilis na 8K video frame rate at C-Log2 recording.

Habang ipinagmamalaki ng orihinal na R5 ang mahusay na autofocus, kung gusto mong mag-shoot gamit ang pinakamahusay na sistema sa mundo ang Mk II ay maaaring ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung mas gusto mo ang shooting ng video at hindi mo pa ginagamit ang Canon EOS R5, isaalang-alang ang hindi kapani-paniwalang spec ng Mk II.

Kakailanganin nating maghintay upang malaman kung ang mga bagong underwater housing para sa Mk II ay magiging tugma sa cooling battery grip kaya, hanggang doon, ang R5 C ay mananatiling mas kaakit-akit sa ilan.

Ang isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng R5 Mk II sa R5 ay ang mga particulate sa tubig ay mas malamang na guluhin ang iyong patuloy na pagsubaybay sa servo ng autofocus.

Pangunahing tampok

Sa isang matatag na hanay ng mga bagong feature na maganda ang hitsura sa papel, sisirain namin ang mahahalagang feature ng Canon EOS R5 Mk II, kabilang ang kung ano ang mga ito, kung ano ang nilalayong makamit ng mga ito, at kung ang mga ito ay mga functional na pagpapahusay sa aming mga underwater photography field test.

Canon EOS R5 Mk II

Pinahusay na bilis ng pagbabasa

Ang pinakabagong trend sa underwater photography ay nakakakuha ng mas mabilis na read-out na bilis, na pinasimulan ng mga inobasyon gaya ng global shutter ng Sony sa Sony a9 III.

Bagama't ang R5 Mk II ay hindi nagtatampok ng pandaigdigang shutter, binabayaran nito ang mataas na bilis ng paglipat ng data mula sa sensor patungo sa processor, salamat sa DIGIC Accelerator co-processor nito. Ang isang mahalagang bahagi ng bilis na ito ay ang bago nitong 45-megapixel na "stacked" na sensor.

Ang advanced na sensor na ito ay makabuluhang binabawasan ang rolling shutter effect, na nagreresulta sa mas matalas na mga larawan ng mabilis na gumagalaw na mga paksa kapag gumagamit ng electronic shutter, at pinapaliit ang distortion sa video footage. Sa aming mga pagsusuri sa ilalim ng tubig, kahit na ang handheld na video ay kapansin-pansing stable.

Ang isa pang bentahe ng stacked sensor ay ang kahanga-hangang burst shooting na kakayahan ng camera – hanggang 30 frames per second sa RAW. Para sa isang 45-megapixel camera, ito ay kapansin-pansin.

Bagama't ang mga photographer sa ilalim ng dagat na gumagamit ng mga strobe ay maaaring hindi palaging nangangailangan ng ganoong kabilis na bilis, ang Mk II ay maaaring mag-sync sa mga strobe kahit na sa electronic shutter mode (na may limitadong bilis ng pag-sync sa 1/160s). Ang paggamit ng mga fast-recycling strobe gaya ng Sea & Sea YS-D3 Duo o Marelux Apollo III ay ginagawang mas madaling makuha ang mga mabilis na paksa sa madilim na tubig, kahit na sa mas mababang strobe power.

Gayunpaman, tulad ng iba pang mga stacked-sensor na camera tulad ng Nikon Z8 o Z6 III, maaaring may bahagyang trade-off sa dynamic na hanay para sa karagdagang bilis.

Iminumungkahi ng mga unang pagsusuri ng Petapixel na ang R5 Mk II ay nagpapakita ng bahagyang mas ingay kumpara sa orihinal na R5, bagaman sa panahon ng aming mga shoot sa ilalim ng tubig ay halos hindi kapansin-pansin ang pagkakaiba. Hindi ito magiging alalahanin para sa karamihan ng mga photographer, bagama't ang mga madalas na kumukuha ng mga eksena na may napaka-dynamic na hanay (gaya ng mga wide-angle na kuha na may sunbursts) ay maaaring mas gusto na manatili sa orihinal na R5.

Iyon ay sinabi, ang Mk II ay nagtataglay ng sarili nitong bukod sa iba pang nangungunang mga modelo tulad ng Nikon Z8, Sony a9 III at Nikon Z6 III, kahit para sa mga sunball.

Kahit na ang sensor ng Canon R5 Mk II ay nakasalansan, gumagawa pa rin ito ng mahusay, propesyonal na kalidad ng imahe. Ipinapakita ng larawang ito ang dynamic range na may kakayahan sa sensor (f/22, 1/250th, ISO 200)

Pinakamahusay na autofocus system sa mundo

Masasabing ipinakilala ng EOS R5 Mk II ang pinakamahusay na sistema ng autofocus sa merkado. Bagama't mataas na ang rating ng Dual Pixel autofocus ng Canon – madalas kumpara sa subject-detection autofocus tracking ng Sony – ang bagong pag-ulit na ito ay nagdudulot ng higit pang pagbabago.

Ang pinaka makabuluhang pagpapabuti para sa mga photographer sa ilalim ng dagat ay ang kakayahan ng Mk II na huwag pansinin ang mga bagay na dumadaan sa harap ng isang sinusubaybayang paksa. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatulong kapag kumukuha ng larawan ng maraming isda o gumagalaw na mga paksa.

Sa aming pagsisid sa madilim na tubig ng Pacific North-west, kung saan marami ang mga particle, patuloy na nananatiling naka-lock ang camera sa nilalayong paksa nang walang isyu. Bukod dito, kapag inilagay namin ang camera sa autofocus servo na may malawak na lugar ng autofocus, wala itong problema sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga isda at sea-lion.

Ang Canon eye-control autofocus, na unang lumitaw sa R3, ay naroroon din sa R5 Mk II. Binibigyang-daan ka ng feature na ito na ilipat ang focus point sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyong paksa. Sa kasamaang palad, ang teknolohiyang ito ay hindi gumaganap nang maayos kapag gumagamit ng dive-mask o magnified viewfinder upang maging kapaki-pakinabang sa mga photographer sa ilalim ng dagat.

Ang R5 Mk II ay walang problema sa pagkuha ng focus sa mga mabilis na stellar sea-lion na ito (f/13, 1/250th, ISO 320)

8K na pagpapahusay ng video at kakayahan sa pag-record

Ipinakilala ng Canon ang 8K na pag-record ng video sa isang mirrorless camera kasama ang paglabas ng orihinal na R5. Ngayon ay nakabuo na ito sa teknolohiya sa pamamagitan ng pag-aalok ng 8K na video sa hanggang 60 mga frame bawat segundo sa Mk II, na inilalagay ito sa par sa mga modelo tulad ng Nikon Z8 at Z9.

Nag-aalok din ang Mk II ng pinahusay na in-body image stabilization, na ginagawang mas makinis ang handheld underwater video, gaya ng ipinakita sa mga video na nakunan sa panahon ng aming pagsubok.

Ang pag-shoot ng video sa 8K na resolution ay nagbibigay ng dagdag na flexibility, partikular para sa mga kumukuha ng macro na maaaring mag-crop pababa sa 4K para sa mas mahigpit na pag-frame o karagdagang b-roll. Ang Mk II ay maaari ding mag-record ng hanggang 120 frames per second sa 4K, perpekto para sa slow-motion na mga kuha at dagdag na stabilization.

Bukod dito, sinusuportahan nito ang pag-record ng RAW na video at isang bagong profile ng C-Log2. Ang mga log profile ay nakakakuha ng higit pang detalye sa mga highlight at anino, na nag-aalok ng mas malawak na dynamic na hanay at flexibility sa pag-edit. Habang ang RAW na video ay karaniwang nakalaan para sa mga high-end na production shoot, ang C-Log2 profile ay magiging isang mahalagang tool para sa maraming videographer.

Mga alalahanin sa sobrang init

Ang mga alalahanin ay itinaas sa orihinal na tendensya ng Canon R5 na mag-overheat kapag nagre-record sa matataas na resolution at frame rate. Sa aming mga paunang pagsusuri, ang R5 ay maaaring tumagal lamang ng mga 20 minuto kapag nagre-record ng 8K o 4K/120p na video. Ang isang pag-update ng firmware sa kalaunan ay nagpabuti nito, at ang Canon R5C ay dinisenyo na may pinahusay na paglamig upang maalis ang mga isyung ito.

Ang Mk II ay may opsyonal na cooling accessory grip, kahit na hindi malinaw kung susuportahan ito ng mga underwater housing. Bagama't hindi kami nagsagawa ng ganap na overheating na pagsubok sa panahon ng pagsusuring ito, ang Mk II ay hindi nag-overheat habang kinukunan ang 4K/60p na video sa alinman sa aming mga pagsisid.

Mga pabahay sa ilalim ng tubig

Tulad ng inaasahan sa paglabas ng naturang sikat na camera, nag-aalok ang mga nangungunang tagagawa ng mga pabahay sa ilalim ng dagat. Anodised aluminum unit ng Nauticam, pati na rin si Marelux at Ikelite's R5 Mk II polycarbonate housing, ay makukuha sa Bluewater Photo, na may mas maraming pabahay na siguradong darating sa lalong madaling panahon.

Ikelite Canon R5 Mk II underwater housing

Mga lente sa ilalim ng tubig

Ang mga paksa sa underwater photography ay iba-iba gaya ng mga photographer na kumukuha sa kanila, na nangangailangan ng pagpili ng mga lente. Mahilig ka man sa macro at super-macro, mas gustong kumuha ng mas malalaking hayop at landscape, o gustong bigyan ang iyong mga larawan ng mas artistikong likas na talino, makikita mo ang perpektong lens na ipares sa iyong EOS R5 Mk II.

Macro

Ang pagkuha ng mga larawan ng maliliit - o kahit na mikroskopiko - na mga nilalang sa ilalim ng tubig ay nangangailangan ng macro lens. Ang mga mahilig sa Canon ay papunta sa isa sa nangungunang mga destinasyon ng macro photography ay gustong mag-pack ng isa sa mga katugmang macro lens ng Canon sa kanilang R5 Mk II:

Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM: Pinakamahusay para sa pagbaril ng mahihiyang nilalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahabang distansya sa pagtatrabaho. Maaari ka ring magdagdag ng macro diopter upang mag-shoot ng mga super-macro na larawan. Mas malaki ang magnification sa RF kung ihahambing sa EF, na nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng mga larawan sa isang kahanga-hangang ratio na 1.4:1. Tandaan na ang spherical aberration control ring ng Canon RF 100mm ay hindi inirerekomenda para sa underwater photography.

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS (na may EF-EOS R Adapter): Isa pang mahusay na opsyon para sa pagkuha ng maliliit at mahiyaing paksa gamit ang mas malayong work distance. Kapag pinagsama sa isang macro diopter, isa rin itong mahalagang tool para sa super-macro photography.

Canon RF 85mm f/2.8 Macro Lens: Bagama't mukhang isang magandang opsyon ito sa isang magandang punto ng presyo, ang autofocus nito ay halos hindi magagamit sa ilalim ng tubig dahil sa nakakagulat na mabagal na gumagalaw na focusing barrel nito.

Nakuha ang balat ng Seastar gamit ang Canon R5 Mk II na may EOS 100mm macro lens

Inirerekomenda ang mga wet diopters

Nauticam Super Macro Converter: Isa sa pinakamatalim at pinakamalakas na diopter sa merkado, makakatulong ito sa iyong kumuha ng matalas na macro at super-macro na mga larawan. Para sa super-macro, gamitin ito sa Canon 100 mm f/2.8 macro lens.

Kraken +13 Diopter at Weefine +13 Diopter: Napakahusay na mga opsyon na may kamangha-manghang pag-magnify, ang dalawang diopter na ito ay nag-aalok ng parehong kalidad ng Nauticam sa mas abot-kayang presyo.

Bluewater +7 Diopter: Inirerekomenda para sa mga nagsisimula, ang Bluewater +7 ay maaaring magkaroon ng mas kaunting magnification ngunit angkop para sa paggamit sa mga mid-range na lens at nagbibigay ng karagdagang magnification sa Canon 100mm macro lens. Basahin ang aming kumpletong gabay sa underwater macro wet lens.

Wide-angle fisheye lens

Kumuha ng mga ultra-wide field of view gamit ang wide-angle fisheye lens, perpekto para sa pagkuha ng litrato sa mga pinakakahanga-hangang coral reef sa mundo. Ang mga larawang kinunan gamit ang isang fisheye lens ay kadalasang nauugnay sa pagbaluktot sa paligid ng mga sulok ng mga larawan; gayunpaman, ang pagbaluktot na ito ay natural na nababawasan sa ilalim ng tubig sa pamamagitan ng light refraction.

Canon EF 8-15mm f/4L circular fisheye (na may EF-EOS R Adapter): Ang pinakamagandang opsyon para sa full-frame fisheye lens na may mga opsyonal na vignette. Asahan ang mga cool at artistikong vignette sa 8mm at mga larawang walang vignette kapag naka-zoom sa 15mm.

Ang mga pinagsama-samang anemone na ito ay nakuhanan ng larawan gamit ang Canon EOS R5 Mk II at Canon 8-15mm fisheye lens

Rectilinear wide-angle lens

Pumili ng rectilinear wide-angle lens para sa pagkuha ng kaakit-akit na topograpiya o malalaking hayop na walang distortion na ginawa gamit ang fisheye. Ang mga rectilinear wide-angle lens ay perpekto para sa pagsisid kasama ng mga pating, paglangoy kasama ng mga balyena o pagkuha ng mga paksa sa malayo.

Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM: Ito ang aming top pick para sa pagpapares ng wide-angle lens sa EOS R5, salamat sa hindi kapani-paniwalang talas ng sulok nito. Gumagawa ito ng mga vignette sa 14mm, kaya dapat mong gamitin ito tulad ng gagawin mo sa isang 16-35mm.

Canon EF 16-35 f/2.8 III Ultra-Wide Zoom lens (na may EF-EOS R Adapter): Kung wala ka sa badyet, ito ay isang mahusay na pagpipilian.

Canon EF 16-35mm f/2.8L II Wide-Angle Lens (na may EF-EOS R Adapter): Isang top-seller para sa Canon full frames sa loob ng maraming taon, ang lens na ito ay nag-aalok ng sulok na sharpness, bilis at makatwirang presyo.

Canon EF 11-24mm f/4L Ultra Wide-Angle Lens (na may EF-EOS R Adapter): Ang pinakamalawak na lens sa merkado, habang mas mabigat at mas mahal ay nagbibigay ito ng pananaw na kunan ang napakalaking wrecks at malalawak na reef.

Tama ba sa iyo ang Canon R5 Mk II?

Kung makikinabang ang iyong photography mula sa isang top-of-the-line na autofocus tracking system, ang Canon R5 Mk II ang pinakamahusay sa merkado, na nagbibigay-daan sa iyong kunan ang iyong paksa habang hindi pinapansin ang anumang interference sa iyong view.

Red Irish lord na nakuhanan ng larawan gamit ang Canon EOS R5 Mk II sa isang Ikelite housing (f/11, 1/50th, ISO 400)

Ang mga videographer na naghahanap ng nakamamanghang resolution na may 8k na video at 60fps ay mahahanap ang EOS R5 Mk II ang perpektong akma (ipagpalagay na ito ay nakatayo sa mga overheating na pagsubok).

Ang ilalim na linya? Kung naghahanap ka ng pinakamagandang Canon camera na mabibili mo para sa underwater photography, ito na. Hanapin ang orihinal na pagsusuri sa Underwater Photography Guide.

