Bakit dapat isapuso ng mga snorkeller ang pagkamatay ng pagsisiyasat

Dalawang-katlo ng mga biktima sa higit sa 300 snorkelling at freediving na pagkamatay sa Australia ngayong siglo ay sobra sa timbang o napakataba - at halos kalahati sa kanila ay may pinagbabatayan na mga kondisyong pangkalusugan na maaaring maging predisposed sa kanila sa mga insidenteng nauugnay sa cardiac arrhythmia.

Ang mga ito at iba pang nakababahala na istatistika ay lumabas mula sa kung ano ang maaaring pinakamalaking dataset ng mga pagkamatay na nauugnay sa snorkelling at freediving na nasuri kailanman, sa isang bagong pagsusuri ng 317 na pagkamatay na naitala sa Australia sa pagitan ng 2000 at 2021.

Idinisenyo upang matukoy nang mas eksakto ang mga sanhi ng kamatayan at mga kontra-hakbang, ang survey ay isinagawa ng diving-medicine specialist na si Dr John Lippmann, tagapagtatag ng DAN Asia-Pacific at may hawak ng Order of Australia award para sa mga serbisyo sa kaligtasan ng scuba-diving, resuscitation at first aid.

Ang pagsusuri ay batay sa data na hawak ng Australasian Diving Safety Foundation, kung saan si Lippmann ang chairman at CEO, at ang National Coronial Information System. Ang departamento ng pampublikong kalusugan at pang-iwas sa medisina ng Monash University at ang Royal Lifesaving Society ay kasangkot din sa pag-aaral.

Isinaalang-alang na ng mga naunang ulat mula sa pag-aaral ang data mula 2001-2013 at 2014-2018 upang matukoy ang mga trend sa mga panahong iyon.

Habang tinatayang 88,000 Australian na may edad 15 pataas ang nag-snorkel o freedive bawat taon, ang mga lokasyon tulad ng Great Barrier Reef (GBR) at Ningaloo ay nakakaakit din ng daan-daang libong internasyonal na bisita. 56% ng lahat ng pagkamatay ay nangyari sa Queensland dahil, para sa maraming nasa katanghaliang-gulang o mas matanda na mga turista sa ibang bansa, ang "surface snorkelling" sa GBR ay isang bucket-list pursuit.

Sinasaklaw din ng pagsusuri ang mga karaniwang mas may karanasan na mga freediver at spearfisher na namatay na nakikilahok sa mapagkumpitensyang underwater sports o nagsasanay ng mga breath-holds.

Sa lahat ng naitalang pagkamatay, 198 na biktima (62%) ang malamang na nakararami sa mga surface snorkeller habang 113 (36%) ay nagsasagawa ng ilang paraan ng breath-hold diving.

Pangunahing lalaki

Ang mga biktima ay napakaraming lalaki - 88% sa kanila, na may median na edad na 48. Ang mga babae ay may posibilidad na mas matanda na may median na edad na 60, habang ang mga lalaking freediving ay may median na edad na 35 at babae 58.

Marami sa mga nasawi sa snorkelling ay mga lalaking may edad na 50 o higit pa. Madalas silang sobra sa timbang, walang karanasan na mga snorkeller na may mga dati nang kondisyong medikal na maaaring humantong sa mga insidente ng cardiac arrhythmia (irregular heartbeat).

Ang mga freediver, sa kabaligtaran, ay karaniwang medyo bata, malusog at may karanasan ngunit may potensyal na sumuko sa pangunahing pagkalunod, kadalasang sinusundan ng apnoeic hypoxia (mababang oxygen sa dugo).

44% ng lahat ng mga biktima ay mga turista sa ibang bansa na may median na edad na 60; 8% ay mga turistang Australian at ang iba ay mga Australian na sumisid sa lokal. 15% ay hindi pa nakapag-snorkel dati, 24% ay walang karanasan at 33% ay naiulat na nakaranas (ang kadalubhasaan ay hindi tinukoy sa ibang mga insidente).

34% ng mga biktima ay nag-snorkelling kasama ang mga komersyal na operator (pangunahin sa GBR), 63% ay pamamasyal, 20% spearfishing at 11% diving upang mangalap ng shellfish at/o crustaceans.

Estado ng kalusugan

post-mortem Ang mga ulat sa pagsusuri ay magagamit sa 92% ng mga kaso, na may body mass index (BMI) na naitala para sa 248 na biktima. Ang ibig sabihin ng BMI ay 27.5, na may 41% ng mga biktima na inuri bilang sobra sa timbang (BMI 25-29.9) at 26% obese (BMI sa itaas 30).

Ang mga dati nang kundisyong pangkalusugan na natagpuan sa halos kalahati ng mga nasawi ay kinabibilangan ng ischemic heart disease (IHD) at left ventricular hypertrophy (LVH), na parehong maaaring maging predisposed sa biktima sa mga insidente ng snorkelling na nauugnay sa arrhythmia.

Ang ikatlong bahagi ng mga biktima ay malamang na may kapansanan sa pamamagitan ng cardiac arrhythmias at hindi bababa sa 137 na pagkamatay ay mula sa pangunahing pagkalunod, 34 sa mga ito ay kasunod ng apnoeic hypoxia.

Ang IHD at LVH ay nag-uudyok sa maraming matatandang tao na mamatay habang nag-snorkelling, at mahalagang napansin ni Lippmann na ang panganib na ito ay maaaring "medyo mabawasan" sa pamamagitan ng naka-target na pagsusuri sa kalusugan.

Hanggang 11% ng lahat ng mga biktima ang nalunod kasunod ng apnoeic hypoxia mula sa matagal na pagpigil sa paghinga, walo sa pool at anim kasama ang ibang tao sa malapit ngunit hindi sila sinusubaybayan nang mabuti. 32% ay freediving solo at 25% lamang ang namatay sa presensya ng ibang tao.

Sinasabi ng ulat na upang mabawasan ang panganib, ang mga freediver ay kailangang magsanay sa isang kontroladong kapaligiran at tumuon sa mas malawak na lawak sa epektibong pakikipagkaibigan at pinahusay na pangangasiwa, lalo na kung walang karanasan.

Ang mga predisposing factor sa mga freediver ay kinabibilangan ng mahinang fitness, dati nang kondisyong medikal, kawalan ng karanasan, masamang kondisyon ng dagat, hindi sapat na pangangasiwa at pangangaso o pag-aani ng seafood sa mga lugar na madalas puntahan ng malalaking mandaragit.

Mula sa sakit hanggang sa mga buwaya

Ang mga dati nang kundisyong nauugnay sa kalusugan na inaakalang nag-ambag sa 48% ng lahat ng pagkamatay ay kadalasang cardiac (112), partikular na katamtaman hanggang sa malubhang IHD, LVH at/o isang pinalaki na puso (cardiomegaly) (73). 56 na biktima ay parehong may malaking IHD at LVH/cardiomegaly.

Hindi bababa sa 101 sa mga nasawi ay nakatanggap na ng medikal na pangangalaga para sa kanilang natukoy o isang kaugnay na kondisyon. 33 ang ginagamot para sa hypertension (24 sa mga ito ay may LVH at/o cardiomegaly), walo para sa hika, walo para sa diabetes at anim para sa mga seizure. Ang alak o droga ay nag-ambag o naging sanhi ng lima sa pagkamatay.

Ang hindi magandang pagpaplano – higit sa lahat ang pagpapasya na mag-snorkel nang mag-isa, lumayo sa isang kaibigan o lumabas sa masamang kondisyon ng dagat – malamang na nag-ambag sa 43% ng mga pagkamatay. Ang mga mahihirap na kasanayan at kawalan ng karanasan ay malamang na nag-ambag sa hindi bababa sa 26%, habang ang mga aktibidad na mas mataas ang panganib tulad ng pinalawig na apnea na walang sapat na pangangasiwa ay humantong sa 15%.

Isang freediver ang nagkaroon ng cerebral arterial gas embolism pagkatapos ng pagsisid at paghinga mula sa scuba unit ng isang kaibigan bago umakyat (nang walang sapat na pagbuga).

Ang mga pagkamatay ng trauma ay nagresulta mula sa mga engkwentro ng pating (9), mga impact ng bangka (5), mga engkwentro ng buwaya (3), pinsala sa sting ray (1) at, sa isang kaso, natamaan ang mga bato sa maalon na karagatan.

Pagkalunod at arrhythmia

Tradisyonal na naitala ang pagkalunod bilang default na sanhi ng kamatayan kapag ang isang tao ay nakuhang muli mula sa tubig na may hindi partikular na epekto sa mga baga at walang ibang malinaw na dahilan.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng 61% ng mga snorkeller kung saan ang pagkalunod ay ibinigay bilang sanhi ng kamatayan at ang 43% kung saan ang asphyxia ay binanggit ay maaaring magpakita ng bilang ng mga kaso kung saan ang pagkalunod ay pangalawa sa isang cardiac arrhythmia, ayon sa ulat.

Ang mga surface snorkeller ay mas malamang na ma-disable ng isang cardiac event kaysa sa mga freediver (50/15%) at mas malamang na ma-disable dahil sa pangunahing pagkalunod (41/61%).

Maaaring mukhang nakakagulat na para sa lahat ng talakayan tungkol sa immersion pulmonary edema (IPO) o "pagkalunod mula sa loob" sa mga nakaraang taon, ito ang natukoy na sanhi ng kamatayan sa apat na insidente lamang. Gayunpaman, ang kondisyon ay maaaring napakahirap na makilala mula sa pagkalunod na malamang na hindi matukoy sa maraming mga kaso, gaya ng kinikilala ng Lippmann.

Ang cardiac arrhythmias ay maaaring ma-precipitate sa pamamagitan lamang ng immersion o submersion, paliwanag ng pagsusuri. Habang sinasalungat ng buoyancy ang mga epekto ng gravity, hinihikayat nito ang muling pamamahagi ng venous blood mula sa mga limbs patungo sa thorax, na nagdudulot ng malaking pagtaas sa workload ng puso.

Ang paglo-load na ito ay maaaring palakasin pa ng mga salik kabilang ang ehersisyo, pagkabalisa, cold-induced vasoconstriction (pagpaliit ng daluyan ng dugo), respiratory resistance at mataas na tibok ng puso.

Ang pagpigil ng hininga ay maaari ring mag-udyok ng mga arrhythmia, lalo na sa mas malamig na tubig, gayunpaman bata at malusog ang indibidwal, ngunit walang tiyak na postmortem pagsubok upang matukoy kung nangyari ito, sabi ni Lippman.

Iminumungkahi ng kanyang pag-aaral na "ang mga cardiac arrhythmias ang malamang na nagdudulot ng marami sa mga madalas na tahimik na pagkamatay" kaya naman, sabi niya, ang mga scuba diver na may edad na 45 o higit pa ay pinapayuhan na sumailalim sa isang pagsusuring medikal sa pagsisid na may pagtuon sa pagtatasa ng cardiovascular.

"Dahil marami sa mga potensyal na pag-trigger ng puso na inilarawan sa itaas ay karaniwan sa mga scuba diver at snorkeller, tila maingat na dapat ding talakayin ng matatandang aktibo o potensyal na mga snorkeller ang kanilang kalusugan sa puso sa kanilang mga doktor," pagtatapos ng ulat.

Pinahusay na pangangasiwa

Iminumungkahi pa ni Lippmann na kung ang mga snorkeller na nakakaalam na sila ay may kaugnay na medikal na kondisyon ay nagpaplanong sumali sa isang komersyal na snorkelling excursion, dapat nilang ideklara ang kanilang kondisyon upang ang operator ay makapag-alok ng mga hakbang sa kaligtasan tulad ng pinahusay na pangangasiwa, isang kulay na tag sa snorkel o isang tulong sa flotation. .

Dahil maraming mga snorkeller ang mahihinang manlalangoy, sinabi niya na makakatulong ito kung matututo silang sumunod sa buddy system, lalo na sa pag-iisip na ang mga itinalagang look-out ay minsan inaasahan na mangasiwa ng mas maraming snorkeller nang sabay-sabay kaysa sa praktikal.

Dapat ding hilingin sa mga komersyal na snorkel operator na magdala ng naaangkop na kagamitan sa pangunang lunas, kabilang ang oxygen, mga defibrillator at may mga tauhan na sinanay sa kanilang paggamit.

"Sa kabila ng magagandang pagkakataon nito, ang snorkelling ay hindi isang benign na aktibidad at dapat malaman ng mga tao ang mga potensyal na hamon at masamang predisposisyon at pamahalaan ang mga ito nang naaayon," sabi ni Lippmann. Divernet. Kanyang nai-publish na ang pagsusuri nasa International Journal of Environmental Research at Public Health.

