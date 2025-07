Bakit kahit na ang mga dive-pro ay dapat mag-ingat sa mga CESA

Ang bagong pananaliksik sa epekto ng pisyolohikal sa mga scuba diver ng pagsasagawa ng mga CESA (Controlled Emergency Swimming Ascents) sa mga sitwasyon ng pagsasanay ay nagsiwalat na ang mga pagsasanay na ito ay maaaring magdulot ng stress sa baga kahit na maaaring walang mga panlabas na palatandaan nito.

Ang mga CESA ay isang karaniwang pamamaraan sa pag-dive-safety para sa pagpigil sa mga pinsala sa labis na pagpapalawak ng baga sa panahon ng isang out-of-gas na sitwasyon. Gayunpaman, ang mga panganib sa baga na nauugnay sa ehersisyo ay hindi gaanong naitala sa nakaraan, ayon sa pangkat ng pananaliksik na nakabase sa France.

Sinasabi nito na sa mga insidenteng nauugnay sa mga CESA, ang mga komplikasyon ay mula sa banayad na sintomas tulad ng ubo at hemoptysis (dugo ng pag-ubo) hanggang sa malalang resulta gaya ng pneumothorax, pneumomediastinum (hangin o gas sa pagitan ng mga baga) at cerebral arterial gas embolism.

Ang mga mahilig sa pagsasanay ng CESA ay nangangatuwiran na kung saan naganap ang mga pinsala ang mga ito ay pangunahing nagmula sa hindi tamang pamamaraan, lalo na ang hindi sapat na pagbuga, at binibigyang-diin ang pangangailangan para sa patuloy na pagsubaybay ng mga instruktor sa buong pag-akyat.

Sa ilalim ng pangangasiwa

Ang mga may-akda ng pag-aaral, ang mga diving medical specialist na sina Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid at Arnaud Druelle, ay nagpapanatili na ang mga insidente ay naganap kahit sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa, na nagmumungkahi na ang mga mekanikal na kadahilanan na lampas sa pamamaraan ng pagbuga ay maaaring mag-ambag sa pulmonary stress.

Ang kanilang pag-aaral ay isinagawa sa dalawang yugto, na kinasasangkutan ng magkakahiwalay na grupo ng mga may karanasang maninisid ng militar sa French Military Diving School sa Saint-Mandrier sa timog ng France. Gamit ang open-circuit scuba sa 18°C seawater na may suot na wetsuit, nilalanghap nila ang nitrox 40.

Sa phase one, pitong diver ang bawat isa ay hiniling na magsagawa ng dalawang open-water dive sa lalim na 10m. Ang isa ay isang control dive, normal na paghinga sa pamamagitan ng a regulator, at ang isa ay CESA dive na kinasasangkutan ng tuloy-tuloy na pagbuga nang walang mouthpiece sa pag-akyat.

Bago at pagkatapos ng bawat pagsisid ang mga mananaliksik ay nakakuha ng "ultrasound lung comets" o mga ULC, na mga larawang nagpapakita ng pagtaas ng extravascular lung water, tulad ng nangyayari sa mga kaso ng pulmonary edema o interstitial lung disease.

Ang ikalawang yugto ay kinasasangkutan ng apat na diver na nagsasagawa ng CESA mula 5m at 10m upang itala ang kanilang "ventilatory kinetics" - ang bilis at kahusayan kung saan inaayos ng katawan ang bilis at lalim ng paghinga nito upang matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng oxygen sa pisikal na aktibidad.

Stress sa baga

Bagama't wala sa mga diver ang nagpakita ng anumang mga sintomas, ang kanilang mga ULC ay tumaas nang malaki pagkatapos ng CESA dives - bagaman hindi pagkatapos ng control dives. Iminungkahi nito na ang mga CESA ay nagdudulot ng subclinical pulmonary stress, na may pagsusuri na nagpapakita ng markadong pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga indibidwal na iba't iba.

Ang mga katamtamang akumulasyon ng extravascular na tubig sa baga na ipinahayag ng mga ULC ay malamang na nauugnay sa mga pagkakaiba-iba ng presyon at dami sa panahon ng pag-akyat.

"Ipinahihiwatig ng mga natuklasang ito na kahit na ang mga sinanay na maninisid ay hindi palaging tumutugma sa pagsisikap sa pag-expire sa pagpapalawak ng gas, na posibleng nagpapataas ng mekanikal na stress sa mga baga," sabi ng pangkat. "Ang pagsasanay ng CESA ay maaaring ilantad ang mga malulusog na indibidwal sa tahimik na alveolar stress, na nagbibigay-diin sa pangangailangan para sa pinahusay na mga tool sa pagsubaybay at indibidwal na pagsusuri sa ventilator sa panahon ng pagsasanay sa pag-akyat."

Nais na ngayon ng mga mananaliksik na matukoy kung ang paulit-ulit na pagkakalantad sa mga maikling stressor, tulad ng maaaring mangyari sa mga propesyonal sa pagsisid, ay maaaring magresulta sa pangmatagalang pinsala sa alveolar o predispose ang mga indibidwal sa mga problema sa baga sa ibang pagkakataon.

"Ang mga natuklasang ito ay hinahamon ang palagay na ang kawalan ng mga sintomas ay katumbas ng kawalan ng pinsala," sabi nila. "Sinusuportahan nila ang umuusbong na konsepto ng 'silent alveolar damage', na maaaring lumampas sa diving physiology hanggang sa mas malawak na mga klinikal na setting."

Ang pag-aaral ay mababasa sa Journal of Applied Physiology

