'Tulad ng mga shot ng tequila': Ang malalim na pagsisid ay pinalubog ang claim sa insurance ng maninisid

Ang pag-claim laban sa isang patakaran sa seguro sa paglalakbay na sumasaklaw sa scuba diving hanggang 30m kung sakaling magkaroon ng decompression disease (DCI) ay isang bagay – ngunit ano ang mangyayari kung nakumpleto mo na ang isang mas malalim na pagsisid nang ligtas nang mas maaga sa araw na nangyari ang isang insidente? Ang senaryo ay sinubukan kamakailan sa Australia.

Isang mag-asawa ang kumuha ng joint travel insurance cover para sa isang 10-araw na biyahe sa hindi natukoy na destinasyon sa ibang bansa noong nakaraang taon (2023). Ang patakaran ay nasa pangalan ng babaeng partner, kung saan ang lalaking diver na nagpapanatili ng DCI, na pinangalanan lang bilang JC, bilang isang benepisyaryo. Ang scuba diving sa maximum na lalim na 30m ay pinahintulutan sa ilalim ng mga tuntunin ng patakaran.

Noong Oktubre 17, si JC ay nagsagawa ng 39m dive, nag-iwan ng isang oras na pagitan sa ibabaw at pagkatapos ay nagsagawa ng pangalawang dive hanggang 29m, pagkatapos nito ay naging masama ang pakiramdam niya at nahimatay.

Isang doktor (Dr EG) ang tinawag, na-diagnose ang DCI at nagreseta ng paggamot, na nanguna sa kasosyo ni JC na mag-claim sa ibang pagkakataon para sa makabuluhang medikal sa ibang bansa at karagdagang gastos sa paglalakbay na nagresulta.

Tumanggi ang Mitsui Sumitomo Insurance na magbayad, na nangangatuwiran na kung hindi ginawa ni JC ang naunang pagsisid sa labas ng mga tuntunin ng patakaran, hindi mangyayari ang DCI, at ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga partido ay napunta sa Australian Financial Complaints Authority (AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking problema with that interpretation.

"Lumahok si JC sa isang aktibidad na hindi sinasadya ng mga tuntunin ng patakaran at naging masama bilang resulta," ang pasiya ng ombudsman. "Magiging hindi patas na hilingin sa insurer na magbayad ng isang claim sa mga pagkakataon kung saan hindi ito sumang-ayon na sakupin ang panganib na nauugnay sa aktibidad na iyon."

3 pangunahing salik sa panganib

Ang ulat ni Dr EG sa insurer pagkatapos magsagawa ng medikal na pagsusuri ay natukoy ang tatlong pangunahing mga salik sa panganib na nag-ambag sa DCI ng maninisid: lalim, pag-uulit ng mga pagsisid at paggamit ng mga paghinto ng decompression.

Habang tumataas ang presyon, tumataas din ang panganib ng mga aksidente, sabi ni Dr EG, na naghihinuha na ang DCI ay naganap hindi lamang dahil sa 29m dive ngunit sa pamamagitan ng kumbinasyon ng dalawang dives.

Ang isa pang ekspertong medikal, si Dr MN, ay nagsabi na ang panganib ng DCI ay malakas na nauugnay sa kung gaano kabisa ang katawan na pinamamahalaan ang decompression stress pagkatapos ng isang serye ng mga dive exposure, na may 'exposure' na nangangahulugang mga aktibidad sa pagsisid sa isang araw.

Si JC ay nakikibahagi sa mga araw na single-dive noong 15 at 16 Oktubre ngunit ang kanyang twin-tank exposure noong ika-17 ay maaaring ituring na "moderately provocative" - ​​na nagpapahirap na iugnay ang simula ng mga sintomas sa huling dive lamang.

"Upang gumuhit ng isang pagkakatulad, tulad ng pagkonsumo ng ilang mga shot ng tequila na unti-unting nakakaapekto sa estado ng isang tao, hindi namin matukoy ang huling shot bilang ang tanging sanhi ng sakit," sabi ni Dr MN.

Ang argumento ng partner na walang tiyak na ebidensiya na ang 39m dive ang nag-iisang dahilan ng DCI ni JC ay labis na pinasiyahan ng paghatol na malamang na nangyari ito dahil sa pinagsama-samang epekto ng mga dive na ginawa noong araw – at posibleng mga araw din bago. .

Ang 39m dive ay nagpawalang-bisa sa claim, at ang AFCA upheld desisyon ng insurer.

Gayundin sa Divernet: Pinaghihinalaang DCI? NARITO KUNG PAANO MAGsagawa ng NEURO CHECS, MASYADONG HANDA ANG MGA DIVERS NA IWALAY ANG MGA SINTOMAS NG DCI, MAS MABAIT NA MABILIS NA PAG-AASYON AT MGA KASO NG DCI SA UK