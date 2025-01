Ang mga nakaligtas sa IPO ay 'mahigpit na pinayuhan' na huminto sa pagsisid

10: 04 am

Ang mga internasyonal na eksperto sa medikal na diving ay nakabuo ng isang joint position statement sa paksa ng immersion pulmonary edema (IPO), ang kundisyong nababahala sa mga scuba divers pati na rin sa mga snorkeller at iba pang surface swimmers.

At ang isang mahalagang takeaway ay ang grupong espesyalista ay mahigpit na nagpapayo sa mga diver na may dating pinaghihinalaang o nakumpirma na IPO na mag-isip nang mabuti bago magpatuloy sa karagdagang compressed-gas diving.

Ang mga naturang diver ay dapat kumunsulta sa isang doktor o cardiologist na bihasa sa diving medicine bago isaalang-alang ang pagpapatuloy ng kanilang mga aktibidad sa tubig, sabi nila - dahil ang nakaligtas sa isang insidente ay hindi nagpapahiwatig na sila ay makakaligtas sa susunod.

Ang mga diver na nakaranas ng IPO ay dapat ding ganap na maimbestigahan upang matukoy ang anumang sakit na nag-udyok sa kanila sa kondisyon, sabi ng mga eksperto, dahil maaaring magkaroon ito ng mga implikasyon na hindi nauugnay sa pagsisid sa hinaharap. Napag-alaman na ang IPO ay nangyayari sa mga diver na may makabuluhang coronary disease, cardiac valve disease, cardiomyopathy at renal artery stenosis bukod sa iba pang mga karamdaman.

Mga dalubhasang medikal na kabilang sa maimpluwensyang South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) Ginawa nina Neil Banham, David Smart at Simon J Mitchell ang ulat sa konsultasyon sa UK Diving Medical Committee (UKDMC) mga miyembro na sina Peter Wilmshurst, Mark S Turner at Philip Bryson.

Lahat ay dumalo sa isang workshop na ginanap sa SPUMS 52nd annual scientific meeting sa Fiji noong Mayo upang talakayin ang paksa.

Ang layunin ng pahayag ay magbigay ng gabay sa mga medikal na practitioner sa IPO at diving, at lalo na sa pamamahala sa emerhensiya at ang pagpapayo ng mga diver na bumalik sa isport kasunod ng isang episode kung saan ang IPO ay na-diagnose o malakas na pinaghihinalaang.

Mga kadahilanan ng panganib sa IPO

Ang IPO ay isang build-up ng fluid sa baga, na nakakaapekto sa kakayahan ng biktima na huminga at posibleng nakamamatay. Kung ang oxygen ay hindi nakapasok sa dugo at ang katawan ay hindi nakapagpapalabas ng carbon dioxide, ang kondisyon ay nangyayari din sa mga lumalangoy sa ibabaw at sa mga scuba diver ay maaaring lumala sa pamamagitan ng kanilang mga kagamitan sa paghinga.

Ang mga personal na kadahilanan ng panganib para sa IPO na natukoy sa ngayon ay kasama ang pagkakaroon ng karanasan sa isang nakaraang episode; pagiging babae; edad; at dumaranas ng hypertension at/o dati nang cardiovascular disease, ayon sa pahayag.

Kabilang sa mga panlabas na kadahilanan ang mas malamig na tubig; mga regulator na nagdudulot ng labis na negatibong pang-inspiratory pressure; rebreathers; matinding bigay at labis na hydration. Ang mga pag-akyat ay maaari ding maging problema, lalo na sa open-circuit, na may mga sintomas na nauugnay sa hypoxia na nagaganap o lumalala sa pag-akyat at/o pagkatapos ng paglabas bilang bahagyang presyon ng oxygen (PO 2 ) bumababa.

Kung ang mga diver na nakaligtas sa isang IPO episode ay pipiliin na sumisid muli sa kabila ng medikal na payo, dapat nilang gawin ito pagkatapos lamang ng kasiya-siyang paggamot o paglutas ng anumang nauugnay na sakit o mga kadahilanan ng panganib na natukoy, sabi ng mga eksperto.

Dapat din silang magkaroon ng kamalayan sa mga potensyal na diskarte sa pagpapagaan ng panganib, tulad ng paggamit lamang ng mataas na kalidad, angkop na thermal protection, at ang pangangailangang iwasan kapag nasa ilalim ng tubig ang mabigat na pagsusumikap, mga overhead na kapaligiran o decompression diving.

Dapat silang sumisid lamang kung sigurado na ang emergency na oxygen ay madaling makukuha, at dapat na maiwasan ang pre-dive overhydration, habang ang mga CCR diver ay dapat umiwas sa paggamit ng back-mounted counterlungs.

Ang paglilimita sa lalim ng pagsisid ay hindi isang katanggap-tanggap na diskarte sa pagbabawas ng panganib ng IPO, sumasang-ayon ang mga eksperto, na nagdidiin na walang alam na kaugnayan ang umiiral sa pagitan ng IPO at decompression disease (DCI).

Kung ang isang maninisid ay bumuo ng IPO sa isang malalim na pagsisid, mas magtatagal ang paglabas at paglabas sa tubig. Ito rin ay nagpapakilala ng mga karagdagang panganib, lalo na sa open-circuit, bilang PO 2 bumababa at ang pag-angat ng ulo sa tubig ay nagreresulta sa negatibong presyon ng paghinga.

Sa isang itinatag na link sa pagitan ng nakakaranas ng IPO at kasunod na pagkakaroon ng hypertension, ang mga diver na nakaligtas sa IPO ay dapat na regular na suriin ang kanilang presyon ng dugo habang buhay.

Mga Palatandaan at sintomas

Maaaring kabilang sa mga sintomas ng IPO ang pag-ubo; kawalan ng hininga; mabula minsan kulay rosas na plema; basa-basa o dumadagundong na mga tunog ng paghinga at paghinga; paninikip ng dibdib; cyanosis at hypoxaemia (mababang antas ng oxygen sa dugo); pagkalito; pagkabalisa; kawalan ng malay at cardio-respiratory arrest.

Ang mga maninisid ay dapat magkaroon ng kamalayan sa mga senyales na dapat bantayan pareho sa kanilang sarili o sa isang kaibigan: ang mga nakalista sa itaas pati na rin ang mabilis na paghinga na nakikita mula sa mga ibinuga na bula sa bukas na circuit o isang mabilis na pagbagsak ng pressure gauge; maling paniniwala na wala na sa paghinga o pagkakaroon ng hindi gumaganang kagamitan sa paghinga; gulat at pilit na umakyat.

Kung sakaling magkaroon ng pinaghihinalaang insidente sa IPO, ang payo ay para sa mga diver na tapusin kaagad ang pagsisid at iwanan ang tubig sa lalong madaling panahon.

Habang ang mga pag-akyat ay kailangang isagawa nang ligtas, ang mga paghinto sa kaligtasan ay maaaring alisin kung kinakailangan, tulad ng sapilitang pag-decompression ay maaaring huminto sa mga malalang kaso, kung saan ang oxygen ay dapat ibigay sa lalong madaling panahon. Ang mga BC ay hindi dapat labis na lumaki sa ibabaw at ang mga serbisyong pang-emergency ay dapat na maabisuhan kaagad.

Ang dibdib ng biktima ay dapat na suportahan patayo para sa kahusayan sa paghinga at masikip na gamit sa pagsisid at wetsuit, kahit na ang maninisid ay kailangang panatilihing mainit.

Ang karagdagang klinikal na patnubay sa pang-emerhensiyang paggamot at pagtatasa para sa pagsisid sa hinaharap ay ibinibigay para sa mga medikal na kawani sa pahayag ng magkasanib na posisyon, na inilathala kamakailan ng SPUMS sa Diving at Hyperbaric Medicine Vol 54.

