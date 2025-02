Young Women Nangunguna sa Daan sa Fiji Watersports

at 8: 09 am

Ang Fiji, kasama ang napakalinaw nitong tubig, at mga nakamamanghang world-class na coral reef, ay matagal nang naging kanlungan ng mga mahilig sa scuba diving na naghahanap ng walang kapantay na biodiversity. Ang kapana-panabik ngayon ay ang dumaraming bilang ng mga kabataang babae mula sa mga isla na lumalabag sa mga hadlang at nangunguna sa singil sa komunidad ng scuba at watersports. Ang mga sumisikat na bituin na ito ay hindi lamang itinutulak ang mga limitasyon ng kanilang isport ngunit nagbibigay din ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga batang babae at kabataang babae na sumabak.

Nangunguna ang mga Kabataang Babae sa Fiji Watersports 3





Ang koponan sa Volivoli Beach Resort, Ang pinaka-karanasan at kwalipikadong dive resort ng Fiji ay nakatuon sa pag-aalaga ng mga kabataang babae ng Fijian at pagpapakita na ang dagat ay hindi lamang para sa mga lalaki. Ang mga atleta tulad nina Asivina (Intern), Suliana (Divemaster), Zara (Master Diver), Adi (Intern) at Kelera (Divemaster) ay gumagawa ng mga alon sa internasyonal na eksena, na nagpapatunay na ang mga kababaihan sa Fiji ay kasing dalubhasa at matapang sa tubig gaya ng saanman sa mundo.

Binabago ng mga kabataang babaeng ito ang mga pamantayan ng kasarian sa Fiji at hinihikayat ang higit pang mga batang babae na kumuha ng isang hanay ng mga palikpik at maskara at simulan ang kanilang paglalakbay sa mundo sa ilalim ng dagat. Kasama ng 19 sa kanilang mga kasamahan ang 5 kabataang babae na ito kamakailan ay natapos din ang kanilang mga kursong Restricted Master Engineer Class 6 (RME6) Captains bilang bahagi ng joint venture sa pagitan ng Volivoli Beach Resort, Ra Divers Fiji, at Marine Safety Authority of Fiji (MSAF).

Nangunguna ang mga Kabataang Babae sa Fiji Watersports 4





Bilang karagdagan sa kanilang pisikal na lakas, ginagamit ng mga kababaihang ito ang kanilang mga plataporma upang isulong ang pangangalaga sa kapaligiran. Bilang mga tagapangasiwa ng karagatan, sila ang nangunguna sa pagtataguyod ng mga napapanatiling kasanayan at pagpapataas ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa maselang marine ecosystem ng Fiji.



Ang kinabukasan ng Fiji sa watersports ay mukhang maliwanag, salamat sa tumataas na impluwensya ng mga nakakatuwang kabataang babaeng ito. Habang mas maraming mga batang babae ang kumukuha ng inspirasyon mula sa kanilang mga tagumpay, maaari nating asahan na makakita ng mas malaking pagdagsa ng mga babaeng Dive Professionals sa ilalim ng mga alon, ang karagatan ay kanilang sakupin, at ginagawa nila ito nang may lakas, kasanayan, at istilo.