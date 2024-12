Ang mga balyena ay maaaring mabuhay nang mas mahaba kaysa sa inaakala ng mga siyentipiko

Ang mga potensyal na haba ng buhay ng mga balyena ay kasing dami ng doble sa mga nakaraang pagtatantya, sabi ni GREG BREED ng University of Alaska Fairbanks at PETER CORKERON ng Griffith University

Southern right whale may mga lifespan na umabot nang husto sa nakalipas na 100 taon, at 10% ay maaaring mabuhay sa nakalipas na 130 taon, ayon sa aming bagong pananaliksik na inilathala sa journal Paglago Science. Ang ilan sa mga balyena na ito ay maaaring mabuhay hanggang 150. Ang haba ng buhay na ito ay halos doble sa 70-80 taon na sila ay karaniwang pinaniniwalaang nabubuhay.

North Atlantic right whale ay naisip din na may pinakamataas na habang-buhay ng tungkol sa 70 na taon. Nalaman namin, gayunpaman, na ito critically endangered Ang kasalukuyang average na haba ng buhay ng mga species ay 22 taon lamang, at bihira silang mabuhay nang higit sa 50.

Ang dalawang species na ito ay napakalapit na magkaugnay - 25 taon lamang ang nakalipas ay itinuring silang isang species - kaya inaasahan naming magkakaroon sila ng katulad na mahabang buhay.

Iniuugnay namin ang malaking pagkakaiba sa kahabaan ng buhay sa North Atlantic right whale sa pagkamatay na dulot ng tao, karamihan ay mula sa pagkakasalubong sa mga gamit sa pangingisda at mga strike ng barko.

Ipinapakita ng mga survivorship curve na ang mga babaeng right whale ay maaaring mabuhay hanggang sa napakatanda, ngunit ang mga tao ay nagiging sanhi ng North Atlantic right whale na mamatay nang kulang sa kanilang potensyal. Ang nakaplanong paghahambing ay ang survivorship curve ng US para sa mga kababaihan gaya ng tinantiya ng Social Security Administration (Greg Breed)

Ginawa namin itong mga pagtatantya ng bagong edad gamit ang photo identification ng mga indibidwal na babaeng balyena sa loob ng ilang dekada. Ang mga indibidwal na balyena ay maaaring kilalanin taon-taon mula sa mga litrato.

Kapag sila ay namatay, sila ay huminto sa pagiging photographically "resighted" at mawala. Gamit ang mga larawang ito, binuo namin ang tinatawag ng mga siyentipiko na "survivorship curves" sa pamamagitan ng pagtantya sa posibilidad na mawala ang mga balyena sa photographic record habang sila ay tumatanda. Mula sa mga survivorship curve na ito, maaari naming tantyahin ang maximum na potensyal na habang-buhay.

Dalawampu't limang taon na ang nakalilipas, ipinakita ng mga siyentipiko na nakikipagtulungan sa mga Indigenous whale-hunters sa Arctic na ang mga bowhead whale ay maaaring mabuhay hanggang sa at kahit mahigit 200 taon.

Kasama sa kanilang ebidensya ang paghahanap ng mga stone harpoon point na hindi pa ginagamit mula noong kalagitnaan ng 1800s na naka-embed sa blubber ng mga balyena na pinatay kamakailan ng mga tradisyunal na whaler.

Ang mga hayop na may mahabang buhay ay may posibilidad na magparami nang napakabagal – North Atlantic right whale (National Marine Sanctuaries / GRNMS)

Ang pagsusuri ng mga protina mula sa mga mata ng mga hunted whale ay nagbigay ng karagdagang katibayan ng kanilang mahabang buhay. Tulad ng mga right whale, bago ang pagsusuring iyon, naisip ng mga mananaliksik na ang mga bowhead whale ay nabuhay nang humigit-kumulang 80 taon, at ang mga tao ay ang mga mammal na pinakamatagal na nabubuhay.

Sa mga taon kasunod ng ulat na iyon, sinubukan ng mga siyentipiko na alamin kung ano ang kakaiba sa mga bowhead whale na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay nang napakatagal. Ngunit ang aming bagong pagsusuri sa kahabaan ng buhay ng dalawang malapit na kamag-anak ng mga bowhead ay nagpapakita na ang ibang mga species ng balyena ay mayroon ding potensyal na napakahabang buhay.

Bakit mahalaga ito

Ang pag-unawa sa kung gaano katagal nabubuhay ang mga ligaw na hayop ay may malaking implikasyon sa kung paano pinakamahusay na protektahan ang mga ito. Mga hayop na napakahabang buhay kadalasang nagpaparami nang napakabagal at maaaring tumagal ng maraming taon sa pagitan ng mga kapanganakan.

Ang kasaysayan ng buhay ng mga balyena ng Baleen - lalo na ang edad kung kailan nagsimulang dumami ang mga babae at ang pagitan ng mga guya - ay malakas na naiimpluwensyahan ng kanilang potensyal na habang-buhay. Ang mga diskarte sa konserbasyon at pamamahala na hindi nagpaplano nang naaayon ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na mabigo.

Ito ay lalong mahalaga dahil sa inaasahang epekto ng pagkagambala sa klima.

Southern right whale mother at guya (Martin Etsebeth)

Ang hindi pa rin alam

Mayroong maraming iba pang malalaking balyena, kabilang ang asul, palikpik, sei, humpback, grey at sperm whale. Tulad ng bowhead at right whale, ganoon din ang mga ito halos mapuksa ng panghuhuli.

Kasalukuyang ipinapalagay ng mga siyentipiko na nabubuhay sila nang humigit-kumulang 80 o 90 taon, ngunit iyon ang pinaniniwalaan namin tungkol sa bowhead at right whale hanggang sa mapatunayan ng data na maaari silang mabuhay nang mas matagal.

Gaano katagal mabubuhay ang iba pang species ng balyena na ito? Ang pang-industriya na panghuhuli ng balyena, na natapos lamang noong 1960s, ay nag-alis ng mga lumang balyena sa mga populasyon ng balyena sa mundo. Bagama't maraming populasyon ng mga balyena ang bumabawi sa bilang, walang sapat na panahon para sa mga balyena na ipinanganak pagkatapos ng pagtatapos ng pang-industriya na panghuhuli na tumanda.

Posible, kahit na malamang, na maraming iba pang mga species ng balyena ang mapapatunayang may mahabang buhay.

Ano pang ibang pananaliksik ang ginagawa

Natuklasan ng iba pang pananaliksik na ang pagkawala ng mga matatandang indibidwal mula sa mga populasyon ay isang phenomenon na nagaganap sa karamihan ng malalaking species ng hayop.

Binabawasan nito ang potensyal na reproductive ng maraming species. Nagtatalo din ang mga mananaliksik na ito ay kumakatawan sa isang tunay na pagkawala ng kultura at karunungan sa mga hayop na nagpapababa sa kanilang potensyal na mabuhay sa harap ng pagbabago ng mga kondisyon.

Anong susunod

Gusto naming mas maunawaan kung paano naapektuhan ng panghuhuli ng balyena ang bilang ng mga lumang indibidwal sa kasalukuyang populasyon ng balyena at hulaan kung kailan babalik ang bilang ng mga lumang indibidwal sa mga antas bago ang panghuhuli.

Iminumungkahi ng mga paunang resulta na maaaring umabot pa ng 100 taon bago ang mga populasyon ng balyena ay tunay na bumawi, kahit na para sa mga species na ang populasyon ay kasing dami na ngayon ng bilang bago ang panghuhuli.

Para sa mga right whale sa North Atlantic, ipinapakita ng aming pananaliksik na kahit na dumarami ang populasyon, hindi sapat ang mga aksyon sa pamamahala na ginawa upang pigilan ang mga balyena na ito na mamatay nang napakabata.

