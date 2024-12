Top 5 Dive Site ng Uepi Island

at 5: 07 am

Nangungunang 5 Dive Site ng Uepi Island at Paano Sila Kunin

Matatagpuan sa hilagang barrier reef ng nakamamanghang Marovo Lagoon, ang Uepi Island ay may perpektong posisyon upang ma-access ang pinakamagagandang dive site na inaalok ng kilalang lugar na ito. Sa mayaman sa sustansiyang agos ng New Georgia Sound sa hilaga at sa biodiverse na tubig ng lagoon sa timog, ang ilan sa mga hindi kapani-paniwalang site na ito ay limang minutong biyahe sa bangka mula sa resort!

Ang lokal na kadalubhasaan ay mahalaga upang sumisid ang mga site na iyon sa kanilang ganap na pinakamahusay, at may higit sa 30 taong karanasan, ang mga may-ari ng Uepi, sina Jill at Grant Kelly, kasama ang kanilang dedikadong dive team, ay alam ang mga lokasyong ito tulad ng likod ng kanilang mga kamay.

Ako ay pinalad na personal na ginabayan nina Jill at Grant sa halos lahat ng mga site, at gusto kong ibahagi ang aking nangungunang limang paborito – kasama ang ilang mga tip sa kung paano kunan ng larawan ang mga ito!

#1 Uepi Point

Matatagpuan sa hilagang-kanlurang dulo ng Charapoana Passage, sa pagitan ng Uepi Island at kalapit na Charapoana Island, ang Uepi Point ay malawak na itinuturing na signature dive site ng bahaging ito ng Marovo Lagoon – at sa magandang dahilan.

Nangungunang 5 Dive Site ng Uepi Island 9

Ang "punto" ay isa sa ilang mga lokasyon sa kahabaan ng hilagang barrier reef kung saan ang mga sinaunang geological fault line ay nagpapataas ng mga isla at nag-ukit ng mga daanan patungo sa lagoon. Ang kakaibang lapad, lalim, at topograpiya sa ilalim ng dagat ng Charapoana Passage ay lumikha ng isang perpektong setting para sa mga tubig na mayaman sa sustansya mula sa malalalim na basin ng New Georgia Sound na dumaloy at mag-alaga sa reef.

Tinatangay ng mga nutrient-laden na agos na ito, ang Uepi Point ay nag-aalok ng isang sulyap sa mundo sa ilalim ng dagat bilang nilayon ng Inang Kalikasan. Makakatagpo ka ng mga nakamamanghang malalambot na korales, malalaking sea fan na nagsasala sa masaganang tubig, at isang nakasisilaw na hanay ng mga marine life, kabilang ang isang kahanga-hangang bilang ng mga gray reef shark na nagpapatrolya sa asul.

Nangungunang 5 Dive Site ng Uepi Island 10

Napakaraming makikita dito na maaaring maging mahirap na magpasya kung ano ang pagtutuunan ng pansin, ngunit para sa akin, ang Uepi Point ay isang pambihirang wide-angle dive. Ito ay tunay na kumikinang sa panahon ng papasok na tubig sa madaling araw o hapon. Sa mga oras na ito, ang kumbinasyon ng mas malinaw na tubig mula sa New Georgia Sound at ang malambot, anggulong liwanag ay nagbibigay-buhay sa site.

Kapag sumisid sa Uepi Point, umaasa ako sa aking Nikon Z8 camera na ipinares sa versatile Z14-30mm lens. Sa 14mm, perpekto ito para sa pagkuha ng malalaking sea fan at makulay na mga coral garden. Ang mahusay na hanay ng pag-zoom ng lens at medyo malapit na kakayahang tumutok ay nagbibigay-daan para sa iba't ibang komposisyon, na ginagawang posible na kunan ng larawan ang isang hanay ng mga paksa - lahat sa isang solong pagsisid!

#2 Uepi Elbow

Ang Uepi Elbow ay nagmamarka sa pinakahilagang bahagi ng isla, na umaabot hanggang sa New Georgia Sound at samakatuwid ang pinakamagandang pagkakataon na makita ang mga pelagic na dumadaan, na dinadala sa agos ng karagatan.

Ang mismong "siko" ay nagtatampok ng sloping wall na bumulusok sa kailaliman ng Tunog. Ang pader na ito ay pinalamutian ng napakagandang hanay ng mga sea fan, makulay na latigo sa dagat, at kahanga-hangang malalambot na korales.

Nangungunang 5 Dive Site ng Uepi Island 11

Mula sa photographic na pananaw, ang Uepi Elbow ay isang pambihirang wide-angle dive. Ang kasaganaan ng mga kapansin-pansing paksa sa dingding ay nangangailangan ng isang malawak na lente upang mabigyan sila ng hustisya, at tiyak na hindi mo nais na mahuli ng isang macro lens kung ang isang pelagic species ay lilitaw!

Sabi nga, para sa mga nag-e-enjoy sa macro photography, ang mayamang ecosystem ng pader ay nag-aalok ng hindi mabilang na mga pagkakataon upang matuklasan ang mas maliliit at kaakit-akit na mga paksang nagtatago sa mga korales.

Nangungunang 5 Dive Site ng Uepi Island 12

Para sa akin, gayunpaman, ang Uepi Elbow ay pinakamahusay na ginalugad sa isang malawak na anggulo na setup. Muli akong bumaling sa aking Nikon Z14-30mm lens, na kumukuha ng buong ningning ng makulay na buhay ng pader habang pinapanatili akong handa para sa anumang sorpresang engkwentro sa mga dumadaang pelagic.

#3 Charapoana Point

Matatagpuan sa dulo ng Charapoana Island, direkta sa tapat ng daanan mula sa Uepi Point, ang Charapoana Point ay parang medyo hindi gaanong dynamic na katapat ng sikat na kapitbahay nito.

Ang hilagang bahagi ng Charapoana Point ay nag-aalok ng maraming upang galugarin, na may mga marine life na makapal na puro sa paligid ng punto kung saan ang mga alon ay humahampas sa kanto. Gayunpaman, ang aking pinaka-hindi malilimutang mga karanasan ay lumampas sa punto at higit pa sa channel, kung saan ang mga tubig ay mas masisilungan.

Nakapagtataka, ang mas kalmadong lugar na ito ay madalas na nagpapakita ng isang kayamanan ng mga kamangha-manghang paksa, parehong malaki at maliit.

Nangungunang 5 Dive Site ng Uepi Island 13

Sa photographic, ang Charapoana Point ay versatile, na nag-aalok ng mga pagkakataon para sa parehong wide-angle at macro photography. Sa personal, mas gusto kong sumisid dito na nilagyan ng wide-angle na macro at ang go-to setup ko ay isang Nikon 8-15mm fisheye zoom lens na ipinares sa maliit na dome port.

Ang lens na ito, na orihinal na idinisenyo para sa mga Nikon DSLR, ay gumagana nang walang putol sa aking Nikon Z8 mirrorless camera kapag ginamit sa FTZ adapter. Sa 8mm, ang lens ay gumagawa ng isang circular fisheye effect, at sa 15mm, ito ay gumagana bilang isang standard fisheye - alinman sa mga ito ay hindi perpekto para sa wide-angle macro.

Upang umangkop, ginagamit ko ang Kenko 1.4 teleconverter, na nagpapalipat ng focal range sa epektibong 14-22mm zoom, kapag ipinares sa maliit na dome port at nag-aalok ng mahusay na versatility para sa wide-angle macro photography.

Nangungunang 5 Dive Site ng Uepi Island 14

May kakayahang lubos na malapit na tumutok ang lens ay nagbibigay-daan sa iyo upang makakuha ng hanggang sa mga kooperatiba na paksa, na kumukuha ng mga ito sa tabi ng kanilang kapaligiran upang lumikha ng natatangi, kapansin-pansing mga larawan. Ang sheltered area sa simula ng channel ay isang partikular na kapaki-pakinabang na lugar para sa paghahanap ng mga paksang ito, na ginagawa itong paborito kong lugar upang galugarin at kunan.

#4 Uepi Welcome Jetty

Walang kumpleto ang pagbisita sa Uepi kung hindi makakaharap ang resident school ng Marovo Lagoon gray reef shark sa Welcome Jetty.

Matatagpuan sa gilid ng pangunahing channel, ang jetty ay pinakamahusay na sumisid sa isang papasok na tubig. Ang susi sa isang hindi malilimutang karanasan ay ang pagpoposisyon sa iyong sarili sa harap lang ng jetty sa humigit-kumulang 5 metro at matiyagang naghihintay. Ang mga pating, na bihasa sa mga maninisid at likas na mausisa, ay madalas na lumalapit upang mag-imbestiga.

Nangungunang 5 Dive Site ng Uepi Island 15

Sina Jill at Grant Kelly ay nag-dive at nag-snorkeling kasama ang mga pating ng Marovo sa loob ng mahigit 30 taon at sinabing hindi sila kailanman nakaramdam ng banta sa kanila. Sa katunayan, sa paraang inilarawan ito ni Jill, ang mga pating ay komportable at mausisa sa paligid ng mga maninisid dahil hindi sila kailanman pinagbantaan ng mga ito!

Sa photographic, ang mga pating ay gumagawa ng mga natatanging paksa. Ang kanilang pagkamausisa ay kadalasang naghahatid sa kanila ng sapat na malapit para sa mga nakamamanghang wide-angle na mga kuha. Inirerekomenda ko ang paggamit ng alinman sa isang Nikon Z14-30mm lens para sa mga klasikong wide-angle na komposisyon o ang Nikon 8-15mm fisheye na ipinares sa isang wide-angle na macro setup para sa pagkuha ng mga kapansin-pansing close-focus na larawan na nagpapakita ng parehong mga pating at kanilang kapaligiran.

#5 Deku Dekuru

Ang huli, ngunit tiyak na hindi bababa sa, ay ang nakamamanghang photogenic na Deku Dekuru, isang napakagandang serye ng mga kuweba at swim-through na matatagpuan humigit-kumulang 25 minuto mula sa Uepi Resort.

Ang mga kuwebang ito ay pinakamainam na tuklasin sa madaling araw o maagang hapon kapag ang araw ay mataas sa kalangitan at ang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga siwang sa itaas, na naglalabas ng mga baras ng liwanag na nagbibigay-liwanag sa ilalim ng dagat na tanawin sa halos ethereal na paraan.

Nangungunang 5 Dive Site ng Uepi Island 16

Ang mga kuweba ay ganap na ligtas na makapasok, ngunit ang pag-navigate sa mga ito ay nangangailangan ng kaalamang gabay upang matiyak na mararanasan mo ang pinakamagandang ruta at tanawin.

Ang Deku Dekuru ay isang quintessential wide-angle dive, kaya siguraduhing dalhin ang iyong pinakamalawak na lens upang makuha ang mga kuweba at ang interplay ng liwanag at anino.

Don Silcock

Si Don ay Senior Travel Editor ng Scuba Diver at nakabase sa Bali sa Indonesia. Ang kanyang website www.indopacificimages.com ay may malawak na mga gabay sa lokasyon, mga artikulo at mga larawan sa ilan sa mga pinakamahusay na lokasyon ng diving sa rehiyon ng Indo-Pacific at mga karanasan sa "malaking hayop" sa buong mundo.

Kunin si Uepi kasama ang isa sa mga pinakamahusay!

Kunin si Uepi kasama ang isa sa mga pinakamahusay at kunin ang iyong pagkuha ng litrato at pagpoproseso ng imahe mula sa Mabuti hanggang Mahusay! Ngayong Pebrero 21-28, pangungunahan ni Don ang ilang piling sa isang na-curate na Underwater Photography Workshop at Retreat, sa Uepi Island. Lubhang limitado ang espasyo kaya huwag palampasin ang iyong pagkakataong makilahok.

Para sa lahat ng detalye o para magpareserba ng iyong email sa lugar hello@uepi.com agad!