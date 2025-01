Scuba Diver ANZ Issue 77 Out Ngayon

Pag-ikot ng balita

Ang pinakamalaking seagrass nursery sa mundo ay inihayag, ang bagong Aggressor Adventures Red Sea boat na patungo sa Deep South, isang teenager na snorkeller ang napatay ng isang boat prop sa Maldives, dalawang liveaboard ang malungkot na nasunog, habang ang isang third tragical na lumubog

sa Ehipto.

Australia

Sa paligid ng malawak na baybayin ng Australia, makikita mo ang ilan sa mga pinakakapana-panabik na karanasan sa diving, mga nakamamanghang coral reef, at mga natatanging marine encounter. Nagbibigay si Deborah Dickson-Smith ng 360-degree na gabay, na nagsisimula sa hilagang-silangang dulo ng GBR at naglilibot sa Rowley Shoals 4.000km ang layo, sa hilagang-kanlurang baybayin ng Western Australia.

Polynesia

Ang 'The Rock of Polynesia' ay nag-aalok ng isang timpla ng gin-clear na tubig, mga kuweba, mga bangin at masaganang marine life.

Mga Divers Alert Network

Sa pagpasok natin ng Bagong Taon, itinuturing ng koponan ng DAN na ito ay isang magandang pagkakataon upang i-reset at unahin ang pagpaplano at paghahanda, upang matiyak ang isang ligtas na taon ng pagsisid.

DAN Europe Medical Q&A

Sinasagot ng mga eksperto ng Divers Alert Network ang mga tanong sa tainga ng manlalangoy at kung paano ito maiiwasan, at kung posible bang sumisid na may herpes.

Diving With… Todd Thimios

Nakikipag-chat ang PT Hirschfield sa submersible pilot, underwater photo pro at dive author na si Todd Thimios tungkol sa kung paano binago ng pagkuha ng isang orca na larawan ang kanyang buhay magpakailanman.

TECH: Solomon Islands

Pagkatapos ng 40 dagdag na taon ng pagsisid sa libangan, si Don Silcock ay nakipagsapalaran sa 'madilim na bahagi' at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa mundo ng teknikal na diving, at dito niya isinabuhay ang ilan sa kanyang mga bagong kasanayan habang nasa Solomon Islands.

Indonesiya

Si Byron Conroy ay gumawa ng pangalawang pilgrimage sa Bunaken Marine Park at Siladen Resort and Spa, at muli itong humanga sa marine life, corals, serbisyo at lokasyon.

Underwater Awards Australasia

Para sa maraming photographer sa ilalim ng dagat, ang karagatan ay parehong muse at canvas, na nag-aalok ng walang limitasyong inspirasyon. Para kay Gabriel Guzman, isang katutubo ng Chile na natagpuan ang kanyang tungkulin bilang isang photographer sa ilalim ng dagat, ang paglalakbay na ito ay hinubog ng mga taon ng paglalakbay, isang lumalagong pagmamahal sa marine life, at isang patuloy na paghahanap ng perpektong imahe.

Anong bago

Ang Scuba Diver team ay tumitingin sa mga bagong produkto na paparating sa merkado, kabilang ang Sublue Vapor scooter, DynamicNord's RS series of drysuits, ang 'Japanese Wave' T-shirt mula sa XDEEP, at Santi Diving's Bergen 2.0 base layer system.

Ekstra sa Pagsubok

Nire-rate at nirepaso ng Direktor ng Editoryal ng Scuba Diver na si Mark Evans ang tradisyonal na istilo ng jacket na Seac Smart BCD.