Scuba Diver ANZ Issue 75 Out Ngayon

Mag-click dito para sa Pinakabago Edisyon ng Scuba Diver ANZ

Pag-ikot ng balita

Ang gobyerno ng Australia ay humaharap sa mga lambat ng multo, nakikipagtulungan ang Emperor sa Bilikiki, naglulunsad ang Sea Bees ng hop-on, hop-off liveaboard, at dalawang bagong marine life/dive site book ang inilabas.

DAN Europe Medical Q&A

Tinatalakay ng mga eksperto sa Divers Alert Network ang gallstones at diving, at inflammatory bowel disease at diving.

Ang susunod na henerasyon

Ang mga batang kapatid na sina Tuna at Ege ay nag-uusap tungkol sa kung ano ang gusto nila tungkol sa scuba diving.

Australia

Inihayag ni Talia Greis ang madalas na hindi napapansing mga pagkakataon sa diving na umiiral sa paligid ng Bare Island, malapit sa malawak na metropolis ng Sydney.

Ang Kepulauan Solomon

Si Don Silcock ay bumalik sa Solomon Islands upang tuklasin ang mga bahura at mga wrecks sa paligid ng Gizo, sa Western Province ng archipelago.

French Polynesia

Minsan sa isang taon, isang pambihirang kaganapan ang naganap sa tubig ng Fakarava Atoll sa French Polynesia, kung saan ang libu-libong Pacific camouflage grouper (Epinephelus polyphekadion) ay nagtitipon para sa isang maikli ngunit kamangha-manghang ritwal ng pagsasama, gaya ng ipinaliwanag ni Don Silcock.

Natatanging Australian Marine Life

Tinitingnang mabuti ni Nigel Marsh ang whitebarred boxfish.

Diving Kasama si… Lyndi Leggett

Nakikipag-usap ang PT Hirschfield kay Lyndi Leggett tungkol sa mga hindi maipaliwanag na kababalaghan na nangyayari kapag nag-eehersisyo ang mga taong may kapansanan sa pag-iisip at pisikal sa The Scuba Gym.

Mga Divers Alert Network

Ang koponan ng DAN ay nag-aalok ng ilang mga pahiwatig at payo sa mga ligtas na kasanayan para sa drift diving.

TECH: New Zealand

Ginalugad ni Leigh Bishop ang lumubog na Russian liner na si Mikhail Lermontov, na nasa baybayin ng New Zealand.

Great White pating

Tinitingnang mabuti ni John Magee ang maringal, napakasamang great white shark, ang pinakamalaking mandaragit na isda sa mga karagatan.

Australia

Pinahahalagahan ni Libby Sterling ang mga katangian ng mayaman at iba't ibang dive site sa Norman Reef sa panlabas na gilid ng Great Barrier Reef.

Anong bago

Mga bagong produkto na paparating sa merkado, kabilang ang Sealife Sportdiver Ultra housing, ang Pelagic dive watch ng Fourth Element, Mga XDEEP pinakabagong hoodie, ang Scubalamp PV53 at PV73 videolight, at mga sariwang kulay ng Supernova blade ng Scubapro.

Ekstra sa Pagsubok

Nire-rate at nirepaso ng Direktor ng Editoryal na si Mark Evans ang espesyal na edisyon ng ika-50 anibersaryo ng mataas na pagganap ng Apeks MTX-RC regulator.

Ang susunod na henerasyon

Ang mga batang kapatid na sina Tuna at Ege ay nag-uusap tungkol sa kung ano ang gusto nila tungkol sa scuba diving.