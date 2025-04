Nautilus Scuba Club 2025 Photo Contest

Inilunsad ng Nautilus Scuba Club Cairns ang Taunang Photo Contest at Exhibition nito mula ika-1 ng Mayo

Ang Nautilus Scuba Club Cairns sumusuporta sa lokal na komunidad ng diving at nagtataguyod ng scuba diving sa Far North Queensland. Ang club ay may humigit-kumulang 400 na miyembro, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking recreational scuba club sa Australia.

Ang Taunang Underwater Photography Competition ay ang pangunahing kaganapan sa kalendaryo ng Club. Kabilang dito ang mga kategorya ng larawan at video at hinuhusgahan ng mga kilala at independiyenteng propesyonal na photographer. Ang kumpetisyon at kasama Eksibisyon ay itinataguyod ng mga lokal at rehiyonal na dive operator at mga tagasuporta, kabilang ang ilan sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya ng scuba diving ng Australia. Noong 2024 mahigit 5,000 tao ang bumisita sa eksibisyon sa Cairns Sentro ng Sining ng mga tangke, kung saan mahigit 500 mataas na kalidad na mga larawan at video ang ipinakita sa publiko.

Ang 2025 contest ay bukas para sa mga entry mula sa mga miyembro ng financial club mula 1 hanggang 13 Mayo, kasama ang Eksibisyon gaganapin sa Sentro ng Sining ng mga tangke para sa isang pinalawig na panahon mula Hulyo 18 hanggang Agosto 10. Ang pagpasok sa Tanks Arts Center ay libre at ang Exhibition ay sikat sa mga lokal at bisita.

Ang mga nanalo sa 2025 na kumpetisyon ay iaanunsyo sa isang Gabi ng Parangal sa Tanks sa Sabado, Agosto 2.

Bisitahin ang webpage ng Club para sa karagdagang impormasyon at mga update sa kumpetisyon:

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

2024 Exhibition

Nautilus Scuba Club 2025 Photo Contest 2

Pangunahing Impormasyon sa Kaganapan:

Exhibition: 18th Hulyo hanggang 10th Agosto 2025

Lokasyon: Cairns Tanks Arts Center (Tank 4)

Mga oras ng pagbubukas: Linggo: 9:00 am hanggang 4:30 pm

Weekends: 10:00 am hanggang 2:00 pm

Gabi ng Parangal: Sabado 2nd Agosto 2025

Lokasyon: Cairns Tanks Arts Center (Tank 4)

Oras: 6:00 pm

Sino ang pupunta doon: Nautilus Members & Entrants

Mga Sponsor at Dive Industry Representatives

media

Higit pang impormasyon: David George

secretary@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

Cover Image ni Libby Sterling