Paano nakalikom si Mike ng £20,000 para sa Sea-Changers

Ang Mike's Dive Store, ang pinakamalaking scuba-diving retail center sa London, ay nag-sign up bilang isa sa mga unang kasosyo para sa UK marine charity Sea-Changers noong 2015 – at ang matatag na kontribusyon nito sa pananalapi sa loob ng siyam na taon ay umabot na sa £20,000 na marka.

Hindi lamang nag-a-upload ang tindahan ng bahagi ng mga kita nito sa Sea-Changers sa isang regular na batayan, ngunit aktibong hinihikayat nito ang mga customer nito na gumawa din ng kanilang sariling mga indibidwal na donasyon.

"Pinili namin ang Sea-Changers upang maging aming charity of choice batay lamang sa sigasig nina Helen at Rachel," sabi ng direktor ni Mike na si Steve Brown, na tumutukoy sa masiglang co-founder ng Sea-Changers na sina Helen Webb at Rachel Lopata.

Ang dalawang scuba diver ay nagkaroon ng ideya ng isang kawanggawa upang ihatid ang mga donasyon ng mga maninisid at iba pang gumagamit ng dagat sa mga karapat-dapat na layunin ng konserbasyon sa dagat noong 2010. Ang Mike's, na nakabase sa Chiswick sa kanluran ng London, ay naging isa sa mga Sea-Changers' unang mga kasosyo sa industriya – at nanatili sa kurso.

Sina Helen Webb (kaliwa) at Rachel Lopata na may fountain ng tubig sa baybayin, isa sa marami ang pinagana ng kanilang trabaho.

"Napakadalas sa mga kawanggawa sa kasalukuyan, ang karamihan sa pera ay nilulustay at hindi talaga naabot ang nilalayon na layunin o mga tao," sabi ni Brown. "Nais ni Mike na pumili ng isa kung saan naramdaman namin na ang mga tao ay tunay na kasangkot, interesado at tinitiyak na ang pera ay nakarating sa nilalayon na layunin.

"Sa Helen at Rachel nadama namin na talagang iyon ang kaso. Dapat nilang ipagmalaki ang kanilang nagawa, lalo na habang pinipigilan ang ibang mga trabaho.

All-round na pangako

"Nagsimula ito bilang 1% ng kita ngunit, kung sakaling hindi sapat ang kita, binago namin ito sa isang taunang subscription, at maaari na ngayong mag-donate ang mga tao sa website. Kaya't mula sa ilang partikular na koleksyon ay nagbibigay kami ng porsyento, at maaaring magpasya ang mga tao kung gusto rin nilang magdagdag ng donasyon."

Ang Mike's ay nagpapanatili ng isang buong-buo na pangako sa kapaligiran na makikita sa pagpili ng packaging kapag nagpapadala ng dive-gear sa mga customer.

"Kami ay isa sa mga unang kumpanya sa industriya na gumamit ng all-eco-friendly na packaging," sabi ni Brown. “Lahat ng order namin ay lumabas sa papel bags, kahit na kadalasan ay dalawang beses o tatlong beses ang halaga nito kaysa sa plastik bags gagawin. Ginawa namin iyon taon na ang nakakaraan."

Maagang pinapalitan ni Mike ng papel ang plastic packaging

Ang isa sa mga pangunahing layunin ng Sea-Changers ay "paganahin ang mga negosyong nagmamalasakit sa kapaligiran ng dagat na gumawa ng pagbabago", at nilalayon nitong gawing madali para sa mga alalahanin tulad ng kay Mike na ihatid ang pagpopondo sa mga dahilan na itinuturing na pinakakarapat-dapat sa tulong.

Mula noong 2011, sinabi ng Sea-Changers na pinondohan nito ang higit sa 320 UK grassroots marine-conservation projects, na sumasaklaw sa pananaliksik, direktang aksyon at edukasyon sa halagang halos £400,000.

Ang mga tatanggap ay maaaring mula sa maliliit na grupo hanggang sa mga kilalang pambansang kawanggawa, bagama't ang prayoridad ng Sea-Changers ay bigyang kapangyarihan ang mga katutubo at mga grupo ng komunidad na gumawa ng lokal na aksyon na nag-aalok ng "pambuwelo para sa kanilang paglago".

Paano nakalikom si Mike ng £20,000 para sa Sea-Changers 7 Paano nakalikom si Mike ng £20,000 para sa Sea-Changers 8

Ang mga proyekto ay kinakailangan upang matugunan ang mga ugat ng mga banta at hamon sa konserbasyon ng dagat sa UK, maiwasan o bawasan ang mga negatibong epekto sa mga kapaligiran sa baybayin at dagat at/o mga species at magdagdag sa kaalaman sa mga hamon.

Ang isang halimbawa ay Project Seagrass, na nagsimula noong 2013. Nang sumunod na taon, ang Sea-Changers ang unang organisasyon na nagbigay dito ng grant. Iyon £500 para pondohan a pagsasanayBinibigyang-daan ito ng -pack na pag-iba-ibahin ang mga materyal na pang-edukasyon nito – at pagsapit ng 2022 ay nagkaroon na ito ng £800,000+ na kita at lumalawak sa buong mundo.

Mabilis na magbigay pugay

Sa unang Birthday Honors List ni King Charles III noong nakaraang taon, hinirang sina Webb at Lopata ng MBE para sa kanilang mga serbisyo sa marine conservation. Mabilis silang nagbigay pugay sa kanilang mga dedikadong boluntaryo, mga kasosyo tulad ng kay Mike, kung saan mayroon na ngayong 11, at lahat ng iba pa nilang mga donor.

"Hindi namin maaaring makamit ang alinman sa mga resulta ng konserbasyon sa dagat na mayroon kami nang walang mga negosyo tulad ng pagtulong sa amin ni Mike," sabi ni Lopata.

Sa loob ni Mike

Mike's Dive Store ay itinatag noong 1990s ng yumaong si Mike Calder. Si Steve Brown, na nagsimula sa kanyang diving career sa Red Sea at nagtrabaho kasama niya, ay bumili ng negosyo mula sa pamilya pagkamatay ni Calder noong 2009 at patuloy itong nagbebenta ng scuba, freediving at snorkelling equipment mula sa lahat ng pangunahing brand. Kasama rin sa operasyon Mga Dive Camera ni Mike.

Mike's Dive Store

Ang mensahe ni Mike sa mga customer tungkol sa Sea-Changers ay "sumisid, suportahan ang isang proyekto o ipakalat lamang ang salita - ang bawat maliit na aksyon ay nakakatulong na protektahan ang mga karagatan na pinapahalagahan nating lahat".

Ang impormasyon tungkol sa pinakabagong round ng mga proyektong pinondohan ng Sea-Changers ay matatagpuan sa charity's website. Direktang mga donasyon sa Sea-Changers maaaring gawin dito.

