Diving Lifou, isang fossil atoll

at 8: 48 am

Si PIERRE CONSTANT ay gumagawa ng lahat ng uri ng hindi inaasahang koneksyon kapag siya ay naglalakbay upang sumisid sa isang hindi kilalang bahagi ng New Caledonia

Ito ay isang maagang pag-alis sa Betico 2, patungo sa Lifou Island. Ang check-in ay 6am sa ferry terminal sa Noumea, ang pangunahing daungan ng New Caledonia.

Ang maximum na allowance ng bagahe ay 15kg plus 6kg sa pamamagitan ng kamay, kaya kinailangan kong pumunta ng isang araw nang maaga upang dalhin ang aking 42kg na labis na bagahe bilang kargamento - iyon ay, ang aking dive at underwater photographic equipment. Para sa isang maninisid, walang ibang opsyon!

Nililimitahan ka rin ng paglipad sa 15kg. Depende sa mga kondisyon ng dagat, ang karagatang tumatawid sa Lifou, sa Loyalty Islands, ay tumatagal ng pitong oras. Naglalayag ang ferry sa Mare Islands bago dumaong sa Wé, sa silangang baybayin ng Lifou, bago mag-2pm.

Ito ang aking pangalawang pagkakataon sa New Caledonia. Sa aking unang paglalakbay, noong Marso 2022, wala akong oras na pumunta sa Loyalty Islands.

Isang matangkad, payat, mahabang buhok na Pranses mula sa Britanny, si Pascal ng Wé Plongée, ang naghintay sa akin, at lumipat kami sa kanyang bansang tahanan sakay ng isang may ngipin na luma at kulay abong Dacia Logan. Sa lupaing ito ng Kanak, ang karamihan sa mga kotse ay tila nakaranas ng pinsala sa ilang uri o iba pa. Si Lifou ang magiging tahanan ko nang higit sa dalawang linggo.

We marina

Ang topograpiya

Ang Loyalty Islands ay umaabot sa mahigit 500km mula hilaga-kanluran hanggang timog-silangan. Hiwalay sila sa mainland ng Coral Sea, 100km ang lapad at 2km ang lalim. Mula sa timog-silangan ang mga isla ay ang Walpoles, Mare, lahat ng 1,115sq km ng Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré at ang lumubog na Astrolabe Reef.

Ang Loyalty Islands ay isang sinaunang volcanic arc na nagreresulta mula sa subduction ng Australian Plate sa ilalim ng Pacific Plate. Ang mga atoll ay nabuo sa pagitan ng Pliocene at Pleistocene sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghupa.

25 milyong taon na ang nakalilipas, ang Lifou ay isang bulkan na isla na may fringing reef. Limang milyong taon na ang nakalilipas, sa kabila ng mga bagong pagsabog, ang bulkan ay bumagsak, at 300,000 taon na ang nakalilipas ang antas ng dagat ay 120m na ​​mas mataas kaysa ngayon, at ang atoll ay may panloob na lagoon. Pagkatapos ay humupa ang karagatan.

Sa panahon ng Riss-Würm Ice Age, 15,000 taon na ang nakalilipas, ang antas ng dagat ay 100m mas mababa sa kung ano ito ngayon at nabuo ang mga kuweba at mga ilog sa ilalim ng lupa. Karamihan sa mga kweba ay binabaha ngayon. Gawa sa compact limestone, ang barrier reef ay nasa 3km offshore.

Batang lalaki na tumatalon sa puso ng Lifou, Peng beach

Ang gitna ng isla ay patag, ang lumang lagoon ay puno ng crystallized limestone, buhangin at conglomerates. Sa hilaga, ang talampas ay 25m ang taas at ang reef crown ay tumataas sa 90m. Sa timog, ang talampas ay 40m ang taas at ang korona ay tumataas sa 110m.

Ang pinakamalaki at pinakamatandang kuweba sa Lifou - Hnanawei, Wanaham at Inegoj - nabuo 190-130,000 taon na ang nakalilipas. Walang mga ibabaw na ilog; lahat ay dumadaloy sa ilalim ng lupa. Ang malakas na pag-ulan ay nangyayari sa panahon ng Pebrero/Marso, na may bahagi ng tubig na iyon na nakaimbak sa ilalim ng lupa.

Sa ilalim ng mga puno ng niyog, Peng Beach

Tungkol naman sa kasaysayan ng tao, ang mga Austronesian mula sa timog-silangang Asya ay dumating sa Melanesia noong 3000 BC. Ang unang paglipat ng mga tao mula sa hilagang Melanesia (ang Admiralty Islands) sa New Caledonia ay nagsimula noong 1700 BC. Ang lapitang palayok na natagpuan sa Kone sa kanlurang baybayin ng New Caledonia ay napetsahan noong 1400 BC. Mula noong ika-16 hanggang unang bahagi ng ika-19 na siglo, naganap ang paglilipat ng Tongan at Samoan sa Lifou, posibleng mula rin sa Vanuatu.

Kung talagang "natuklasan" ni Kapitan James Cook ang New Caledonia noong Setyembre 4, 1774, noong huling bahagi ng ika-18 siglo lamang nakarating ang dalawang barkong British sa Lifou. Ang Loyalty Islands ay ipinangalan sa isa sa mga barkong ito.

Ang mga whaler ay bumibisita na mula noong 1810 ngunit Noong 1829, ang French navigator at explorer na si Dumont d'Urville ay "muling natuklasan" ang Loyalty Islands at gumawa ng isang tiyak na marine chart.

Wé Plongée

Batay sa Wé marina, malapit sa kung saan ang Betico 2 docks, ang Wé Plongée ay nagpapatakbo mula noong 2018. Itinakda ni Pascal ang dive-centre sa isang lalagyan na nagsisilbi ring pribadong panaderya dahil nagluluto siya ng tinapay araw-araw!

Ang Wé Plongée dive-centre ay nasa isang lalagyan

Pascal ng Wé Plongée

Isang French FFESSM pati na rin isang PADI at SSI instructor, nagsasagawa si Pascal ng mga karanasan sa Discover Scuba Diving ngunit nagsasanay din ng diver sa iba't ibang antas. Ang mga outing sa Chateaubriand Bay ay ginawa gamit ang isang inflatable, at karamihan sa mga dive-site ay hindi hihigit sa limang minuto ang layo.

Nakasakay na mga diver

Ang pahintulot na sumisid sa anumang partikular na lugar ay dapat ibigay ng tribal-custom na awtoridad. Ang mga aktibidad sa labas ng bay ay nakalaan para sa mga tradisyonal na angkan. Maaaring pumunta ang mga kwalipikadong diver para sa dalawang dive sa umaga, habang nagaganap ang DSD at dive training sa hapon.

Province Good at Mga Kanyon

Sa unang araw, ang dive-plan ay bisitahin ang medyo katulad na Province Good and Canyons. Ang bahura ay napakalaki, pinutol na may maraming canyon, swim-through at tunnels, na may mga puting buhangin na patak sa paligid nito.

Ito ay higit sa isang karanasan sa atmospera dahil ang buhay ng isda ay hindi mahalata – walang malalaking specimen, walang paaralan, tanging ang karaniwang butterflyfish, parrotfish, surgeonfish, paminsan-minsang angelfish at ang kakaibang paaralan ng gold-spotted striped bream (Gnathodentex aureolineatus).

Leaf coral stack sa Province Good

Mga kolonya ng orange-fin anemonefish (Amphiprion chrysopterus) na may puting buntot ay karaniwan, gayundin ang anemonefish ni Clark (Isang clarkii). Blacktail hogfish (Bodianus loxonotus) ay madalas na nakikita. Ang pineapple sea cucumber (Thelenota ananas) ay nakita sa mabuhanging ilalim, at mga higanteng kabibe (Tridacna squamosa) din.

Pink sponge stems, Province Good

Acropora table coral at iba pang coral species, Province Good

Bluespot butterflyfish (Chaetodon plebeius) at black butterflyfish (C flavirostris)

Giant clam (Tridacna squamosa) sa Canyons

Staghorn coral at table coral sa Canyons

Tombant de la Marina

Sa ikalawang araw, dinala ako ni Pascal sa isa sa kanyang mga paboritong site, na sikat sa pagsasanay. Ang Tombant de la Marina ay isang maliit na drop-off na may pinakamataas na lalim na 13m na may puting buhangin at nakakalat na mga coral bommie.

Mas kapansin-pansin ang buhay-isda, na may mga berdeng pagong, whitetip reef shark, Napoleon wrasse, bluefin jack, coral grouper (Cephalopolis miniata) at paboreal grouper (C argus), porcupinefish at guineafowl puffer.

Green turtle sa Tombant de la Marina

Nakatagpo ako ng ilang pula at itim na anemonefish (Amphiprion melanopus), ang devil scorpionfish (Scorpaenopsis diabolus) kasama ang dilaw at pulang pectoral fins nito, ovalspot butterflyfish (Chaetodon speculum), yellowbar parrotfish (Scarus schegeli) at lemon-peel angelfish (Centropyge flavissimus) sa dilaw na may asul na singsing sa mata.

"Noong isang araw, sa panahon ng pagsasanay, nakakita kami ng isang manta ray at kahit isang martilyo na pating minsan," ang masigasig na pag-angkin ni Pascal.

Patates de Hnassé

Teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus) sa Patates de Hnassé

Ang Patates de Hnassé ay naging medyo kaaya-aya - isang koleksyon ng malalaking coral bommie, na nakakalat sa mabuhangin na mga patag, na may panlabas na slope na nakabukas sa asul.

Sa iba pa ay nakakita ako ng patak ng luha na butterflyfish (Chaetodon unimaculatus), Papuan scorpionfish (Scorpaenpsis papuensis), chevron butterflyfish (C fascialis) at blue dash butterflyfish (C plebeius). Twin-spot garden eels (Heteroconger hassi) pinalamutian ang mabuhanging ilalim sa mga lugar.

Papuan scorpionfish (Scorpaenopsis papuensis) sa Patates de Hnassé

Sa pamilya ng grouper, mayroong pulot-pukyutan (Epinephelus merra), blacktip (E marginalis) na may pula na may puting tuldok at ang buntot ng buwan Variola louti.

Isang malawak na patch ng Alveopora napatunayang sulit na tingnan ang coral kasama ang maliliit nitong mala-daisy na polyp, at asul at itim na batik-batik na mga sinag (Neotrygon kuhlii), clown triggerfish at lambanog-jaw wrasse (Epibulus insidiator) ilagay sa mga pagpapakita.

Ang anemonefish ni Clark (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Blacktip grouper (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Blue dash butterflyfish (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Ang Bouée Verte, na nasa pagitan ng pula at berdeng buoy malapit sa pasukan ng channel, ay binubuo ng apat na nakahanay na bommie, na may malalim na slope sa kaliwa pababa sa 25m at higit pa.

Parehong berde at hawksbill turtles ang makikita, kasama ang whitemouth moray (Gymnothorax meleagris), maputlang kayumanggi na may puting tuldok, kalahating bilog na angelfish (Pomacanthus semicirculatus) at malalaking mata (Priacanthus hamrur) sa pulang-pula na may itim na mata. Ang Egyptian seastar (Gomophia egyptiaca) nahuli din ang mata.

Whitemouth moray, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Egyptian seastar (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Sa mga kuweba

Sa isang araw na pahinga mula sa diving, inirerekumenda ang paglilibot sa hilaga o maging ang buong Lifou na may inuupahang kotse. Dinala ako ng tar na kalsada patungo sa Hnathalo, kung saan naging mahirap ang ruta patungo sa Tingeting. Iyon ay dahil ang isang libangan ng kabataan ay ang sirain ang mga umiiral na signboard saanman maaaring mayroon ang mga ito, na nangangailangan ng patuloy na pagtatanong ng paraan.

Ukit na gawa sa kahoy sa tabi ng kalsada

Sa kalaunan ay natagpuan ko ang Devil's Cave, kung saan humiling ang matatandang may-ari ng lupa ng bayad sa pagpasok na katumbas ng humigit-kumulang £14. Isang 10 minutong trail sa kagubatan ang humahantong sa base ng isang bangin, ang panlabas na limestone na korona ng atoll.

The Devil's Cave, Tingeting

Sa loob ng cannibal cave

Pag-akyat pataas at pababa, nakakita ako ng mabigat na baling kweba na may bukas na bubong. Isang bungkos ng mga buto ng tao ang nakahiga sa isang lukab sa kaliwa, na may dalawang bungo na nakangisi sa isang istante ng bato sa itaas. "Mga labi ng mga panahon ng cannibal at nakakatakot na mga ritwal," sinabi sa akin.

Cannibal na bungo

Ang bilang ng mga kuweba sa Lifou ay kahanga-hanga, ang ilan ay umaabot sa hanggang 8km. Nang mabasa ang tungkol sa pagkakaroon ng tubig sa ilan sa mga ito, pinili kong sumisid sa Luengoni Cave sa timog-silangang baybayin. Ang pahintulot ay kailangang ibigay ng may-ari ng lupa.

Si Pascal Qazing na mukhang matipuno, isang nagpakilalang kampeon ng kalayaan ng Kanak, ay tumakbo sa kweba at pumayag na isama ako isang umaga. Nagsindi siya ng maliliit na kandila sa loob ng kuweba at bahagyang nasa paligid ng panloob na lawa, kung saan ang mga bisita ay natutuwa sa malamig na paliguan.

Pagpasok sa Luengoni Cave

Sa Luengoni Cave

Tank sa likod ko, lumubog ako sa malinaw na pool. Ang temperatura ay 21°C. Sinundan ko ang isang makitid na lagusan na may ilang mga stalactites at stalagmites pataas at pababa, walang magarbong, hanggang sa marating ko ang halocline sa 10m ang lalim.

Ang lens ng dome ko ay biglang naging foggy. Condensation lang mula sa mas mainit na tubig-alat pero lumingon ako, inis, natatakot na binaha ko ang camera.

Lumabas si Pascal sa isang swim-through sa Trone De Fer

Dumaan si Pascal sa isang gully sa reef sa Trone De Fer

Luengoni Cave

Sa paghahanap sa Inegoj Cave, nakita ko ang 78-taong-gulang na may-ari ng lupa na nakaupo sa kanyang mesa at nakikinig sa radyo. Itinuro niya ako sa isang tao sa bayan na namamahala sa lugar, ngunit ang aking pahintulot na bumisita sa loob ng ilang araw ay hindi natupad dahil ang tanging posibleng patnubay ay nasa mga taniman ng yam. Kinailangan kong talikuran ang 500m-long tunnel na patungo sa isang underground lake.

Gorgones Reef

Gorgonians sa Gorgones Reef

Yellow-eye filefish (Canntherhies dumerilii) sa Gorgones Reef

Inirerekomenda ni Pascal na makipag-ugnayan ako sa isang dive-centre sa Easo, sa hilagang-kanlurang baybayin ng Lifou, na pinamamahalaan ni Bastien, isang matigas ang hitsura ngunit palakaibigang kalbo. Ang Lagoon Safaris ay tumatakbo mula pa noong 2013, na may 7.5m glass-fibre boat na may 175hp outboard na maaaring magdala ng walong diver sa mga 25 dive-site sa hilaga ng Baie de Jinek.

Bastien, dive director ng Lagoon Safaris, Easo

Ang pagsisid ay kaibahan sa mga nakakulong na tubig ng Baie de Chateaubriand, na may kobalt na tubig, malinaw na nakikita at maraming isda na tinatanggap ako sa Gorgones Reef. Bukas sa karagatan at naliligo sa regular na agos na umaagos sa hilaga, nag-aalok ang site ng isang bonanza ng mga gorgonians at malambot na korales at napatunayang isang malusog, makulay na bahura.

Dalawang tugatog ang tumaas mula 30m+ sa puting buhangin, at ang temperatura ng tubig ay 27°C. Bluefin jack na ipinares sa barcheek jack (Carangoïdes plagiotaenia), kapansin-pansin para sa mga chevron sa mga gilid na pilak at isang itim na gitling sa takip ng hasang. pulang snapper (Lutjanus bohar) na may halong malaking paaralan ng black snapper (Macolor niger) malapit sa ibabaw sa pagitan ng mga tugatog.

Whitetip shark

Ilang malaking dogtooth tuna (Gymnosarda unicolor) dumaan sa kalaliman, at paminsan-minsan ay nakikita ang mga whitetip shark na nagpapahinga sa mabuhanging seabed. Sa tuktok ng tuktok, isang lambanog-panga wrasse (Epibulus insidiator) na may mga dilaw at kayumangging bahagi nito ang nakakuha ng aking pansin..

Bluefin jack, Gorgones reef

Juvenile slingjaw wrasse (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Ulap ng itim na snapper (Macolor niger)

Isang malaking bato ang layo sa Arch, isang napakalaking archway na pinalamutian ng kaakit-akit na pula at ginintuang gorgonians. Sa ibabaw ng punso, tatlong snubnose pompanos (Trachinotus blochii), pilak na may dilaw na palikpik, nakipagtulungan sa isang paaralan ng medyo mahiyaing bigeye jack.

Camouflage grouper (Epinephelus polyphekadion) sa Arch

Gorgonians sa archway

Snubnose unicornfish (Naso vlamingii) sa Arch

Isang yelloweye filefish (Cantherhines dumerilii) ay nagpakita ng matanong. Ang paboreal at coral grouper ay gumagala kung saan-saan at isang camouflage grouper (Epinephelus polyphekadion) nagtago sa ilalim ng isang overhang, tinitigan ako ng mapayapa.

Isang 2m long gray reef shark ang lumangoy sa masayang paraan sa lalim. Snubnose unicorn (Naso vlamingii) ay isang visual na kasiyahan, asul na mga filament na dumadaloy sa dulo ng buntot.

Kap Martin

Si Cap Martin, sa malayong hilaga, ay nag-alok ng isang malaking coral bommie na malayo sa dingding. Ang lugar ay puno ng mga gorgonian at malambot na korales. Habang ginalugad ko ang isang mas maliit na bommie na protektado mula sa malakas na agos, galit na galit na itinuro ni Bastien ang isang bagay sa likod ko.

Lumingon ako sa tamang oras para titigan nang may paghanga sa isang beige hammerhead shark na gumuhit ng magandang kurba sa likod ko. Laking sorpresa ko na wala man lang akong oras para sa litrato!

Gorgonians at diver sa Cap Martin

Malambot na korales (Dendronephthya sp) sa Cap Martin

Tomoko

Bangka ng Lagoon Safaris sa Easo pier

Sa Tomoko ang baybayin ay inukitan ng mga sea-cave, isa sa mga ito ang pugad ng pronghorn spiny lobster (Panilurus penicillatus). Kinumbinsi ako ni Bastien na sumama sa kanya sa isang night dive. "Isang magandang pagkakataon upang makilala ang nautilus," siya beamed. Masyadong mapang-akit na tanggihan ang alok.

Pronghorn spiny lobsters (Panulirus penicillatus) at Tomoko

Tunnel na may mga gorgonian at diver sa Tomoko

Simula sa beach sa Easo pagkaraan ng dilim, lumangoy kami sa snorkel nang mga 10 minuto bago lumubog. Hindi nagtagal, nasaksihan ko ang isang pagdiriwang ng mga basket-star (Astroboa nuda), ganap na naka-deploy sa isang posisyon sa pagpapakain. Natagpuan ni Bastien ang isang itim na Hancock's flatworm (Pseudobiceros hancockanus), na may orange at puting pamigkis.

Ang flatworm ni Hancock (Pseudobiceros hancockanus) sa Easo night dive

Namangha ako sa isang pink na velutinid Coriocella sp may mga itim na linya, isang bagay na hindi ko pa nakikita noon at, pinaghihinalaan ko, isang bagong species. Isang orange spotted box crab (Calappa lophos) naka-pose sa isang bato, at isang yellow-margin moray (Gymnothorax flavimarginatus) ipinapakita ang sarili sa ilalim ng staghorn coral.

Pink velutinid (Coriocella sp) at Easo

Orange spotted box crab (Calappa lophos) sa Easo

Upang magdagdag ng kaunting pampalasa, isang malaking banded sea krait (Laticauda saintgironsi) naghahanap ng pagkain sa bukas ng mabuhangin na mga patag, na hindi napapansin ang aking presensya.

Banded sea krait (Laticauda saintgironsi) sa Easo night dive

Yellow margin moray (Gymnothorax flavimarginatus) sa Easo

Tiger cowrie (Cypraea tigris), Easo

Labirint

Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Black butterflyfish (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Bago ako umalis, pinilit ni Pascal na dalhin ako sa Labyrinthe, isa sa mga napili niyang site. Ito ay isang tunay na maze ng mga canyon, swim-through at tunnels, kung saan ang isa ay pumipisil na parang daga. Pagkakataon kong makilala ang mailap na makulay na harlequin tuskfish (Choerodon fasciatus), pula na may puti at kulay abong mga banda, nagtatago sa dilim.

Ang isang loop na kalsada ay humahantong sa hilaga ng isla sa Hnathalo, Wanaham airport, Jokin at Xepenehe. Ang isa pang palda sa paligid ng kanluran (Drehu), timog (Mu) at silangang baybayin (Traput).

Ang beach at New Caledonia pines sa Mu

Nag-aalok ang Lifou ng maraming posibleng excursion at guided hike papunta sa mga kuweba o magandang viewpoint, gaya ng Jokin cliffs o Marmites du Cap des Pins, kung saan makikita ang malalaking tide-pool sa mga elevated reef terraces. Ito ay isang imbitasyon upang maligo na may tanawin.

Kung gusto mo ng mga idyllic beach, ang pagpipilian ay sa pagitan ng Chateaubriand, Luengoni at Peng. At sa kabila ng isang berdeng patch ng katutubong kagubatan, ang liblib na Kiki Beach ay isang hiyas para sa mga mahilig sa kalikasan, sa base ng isang bangin sa timog ng Xepenehe. Hilaga ng Easo, ang Baie de Jinek ay nag-aalok ng isang kapana-panabik na trail sa ilalim ng dagat para sa mga snorkeller, na maaaring lumangoy nang mag-isa doon, maliliit na buoy na may mga flag na nagmamarka sa daan.

Para sa pinakamainam na karanasan sa diving, inirerekomenda ko ang isang linggo sa Lifou, na ibinahagi sa pagitan ng Wé Plongée sa silangang baybayin na sinusundan ng Lagoon Safaris sa hilagang-kanlurang baybayin. Kung may oras pa, maaari mo ring tuklasin ang iba pang Loyalty Islands gaya ng Mare o Ouvea.

Nautilus shells na na-wash up sa beach sa Mu

Sa huling araw, isang 6am appointment kay Haman ang nagdala sa akin sa isang tagong lugar sa likod ng Wanaham Airport. Balak kong bisitahin ang hindi kilalang Fetra He Cave. “Hindi ako gumagawa ng yam sa Linggo, ito ang araw ng Panginoon,” ang sabi ni Haman.

As custom required, umupo kami at nagkwentuhan sandali sa garden niya para maintindihan niya yung purpose ko. Nakatago sa kagubatan sa likod ng kanyang bahay, lumitaw ang maliit na beranda ng isang kuweba. Kinailangan naming maglupasay para makapasok, lumilipad-lipad ang mga kwebang swiftlet, sapalarang bumubunggo sa mukha ko. "Narito ang tagapag-alaga ng kuweba," bulong niya, itinuro ang kanan.

Ang aking mga mata ay nahulog sa isang bungo sa isang angkop na lugar. Gumapang na nakadapa gamit ang aking headlamp, tumagos kami sa madilim at masikip na mga daanan na may dumi ng bat guano. Ang ilang mga durog na buto ng tao ay nakahiga sa paligid. Pagkatapos ng 100m ng maduming pag-unlad, ang aking mga kamay at tuhod ay sooty-black.

Isang maluwang na silid ang bumukas, na may maitim na stalagmite at stalactites. Sa aking pagkalito, ang mga dingding ay natatakpan ng mga stencil ng kamay na itim, minsan pula. “Pumunta rito ang mga arkeologo mahigit 30 taon na ang nakalilipas at napetsahan ang mga ito. 3,000 years old na sila at kabilang sa mga Lapita,” sabi ko.

Sa madilim na pasilyo ng Fetra He cave

Nakaharap si Haman sa dingding ng mga kamay ng stencil kay Fetra He

Mga tatak ng kamay mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas

Ang mga naunang navigator na ito mula sa timog-silangang Asya ay nag-iwan ng mga bakas ng kanilang paglipat sa mga kilalang palayok sa buong Pasipiko. Ang mga ninuno ni Lifou ay nagmula sa hilagang Melanesia, mula sa Admiralty Islands sa Papua New Guinea, kung saan ako dating nanirahan.

Ang lahat ay nahulog sa lugar. Ang aking intuwisyon ay na ako ay nasa landas ng mga Lapita sa loob ng ilang taon. Kumbaga, sa dating buhay, isa ako sa kanila.

Sa kabila ng screen ng mga katiyakan, gumagana ang isip sa mga mahiwagang paraan...