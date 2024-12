Coral spawning sa Great Barrier Reef

Coral spawning: All hands on deck para sa Great Barrier Reef baby boom

Ang mga operator ng turismo at lokal na industriya ng Reef ay nagtrabaho sa buong gabi sa panahon ng pinakakahanga-hangang kaganapan sa pangingitlog sa planeta, na nag-aaral ng mga makabagong diskarte sa pagpapanumbalik ng coral upang makatulong na mapalakas ang malusog na bilang ng coral.

Ang taunang coral spawning event, na na-trigger ng kabilugan ng buwan ng Nobyembre, ay nakikita ang mga nakamamanghang korales ng Great Barrier Reef na nabuhay sa isang 'bagyo ng niyebe' sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng pagpapakawala ng trilyong itlog at tamud sa tubig sa isang mass breeding phenomenon, na inilalarawan ni Sir David Attenborough bilang 'isa sa pinakadakila sa lahat ng natural na salamin sa mata'.

default

Ang kaganapang ito ay isa ring pinakamahalagang araw ng taon para sa mga coral scientist habang nag-e-explore sila ng mga makabagong pamamaraan upang palakihin ang reef restoration upang maprotektahan ang natural na icon na ito mula sa dumaraming epekto ng pagbabago ng klima.

Upang palakihin ang bilang ng mga coral baby na ginawa mula sa pangingitlog ngayong taon, isang team mula sa Australian Institute of Marine Science (AIMS) ay sa unang pagkakataon na nagsasanay sa Cairns at Port Douglas marine industries – kabilang ang turismo – kung paano gamitin ang makabagong coral larval seeding pamamaraan na kilala bilang Coral IVF. Ang magdamag na misyon na ito upang makuha ang milyun-milyong coral egg at sperm sa espesyal na idinisenyong mga floating larval pool na naka-set up sa dalawang magkaibang lokasyon sa rehiyon, ay naglalayong suportahan ang natural na proseso ng pagbabagong-buhay ng Reef.

Mananatili ang mga pinong spawn bundle sa mga nursery pool nang hanggang isang linggo habang nagiging mga coral baby ang mga ito. Kapag handa na, ilalagay ang mga ito sa mga bahura na kinabibilangan ng mga lokasyong naapektuhan ng kamakailang mga kaganapan sa pagpapaputi, kung saan maaari silang lumaki bilang malusog na mga batang coral at tumulong sa pagbibigay ng bagong buhay sa Great Barrier Reef.

Tinataya ng mga siyentipiko na ang Coral IVF ay nagpapalaki ng matagumpay na mga rate ng pagpapabunga ng coral ng 100-tiklop - pinapataas ang mga pagkakataon mula sa isa sa isang milyon sa natural na mga setting sa isa sa 10,000 sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan na ito.

Sinabi ng Managing Director ng Great Barrier Reef Foundation na si Anna Marsden: “Noong nakaraang tag-araw, ang aming Great Barrier Reef ay nakaranas ng isa pang mapangwasak na kaganapan sa pagpapaputi, na muling itinatampok na ang mga coral reef ay nasa frontline ng pagbabago ng klima. Napakahalagang bumuo ng toolkit ng mga solusyon upang matulungan kaming ibalik ang nawala at protektahan ang natitira sa mga epekto ng pagbabago ng klima.

Coral Spawning sa Great Barrier Reef 8

“Ang pakikipagtulungang ito sa pagitan ng mga siyentipiko at mga operator ng turismo, na kilala bilang Boats4Corals, ay matagumpay na na-pilot sa Whitsundays sa pamamagitan ng aming Reef Islands Initiative at lumalampas sa isa sa pinakamalaking bottleneck sa reef restoration – scale. Sa likod ng tagumpay na ito, na may suporta mula sa Qantas, ginagawa namin ang parehong diskarte sa iba pang mga lugar ng Reef. Sa pamamagitan ng pagbibigay-kapangyarihan sa mga sabik na operator ng turismo at mga lokal na idagdag ang diskarteng ito sa kanilang kasalukuyang toolkit sa pag-iingat, umaasa kaming palawakin ang isang lokal na kilusan sa pagpapanumbalik ng bahura na batay sa agham at nasusukat.

“Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pamumuno ng turismo at industriya ng dagat, mga sasakyang pandagat, lokal na kadalubhasaan at kapangyarihan ng mga tao, nilalayon naming makamit ang pagpapanumbalik ng bahura sa mas malaking sukat kaysa sa mga mananaliksik lamang ang makakamit. Ito ay tunay na isang makapangyarihang partnership.”

Ang bagong data ngayong linggo mula sa mga survey ng AIMS Great Barrier Reef sa hilaga ay nagpapakita na ang 2024 mass coral bleaching event ay nagdulot ng nag-iisang pinakamalaking taunang pagbaba ng hard coral cover sa lugar ng Lizard Island mula nang magsimula ang mga survey 39 taon na ang nakakaraan. Ang mga unang resulta ng pagsubaybay mula sa mga in-water survey sa pagitan ng Lizard Island at Cairns ay nagpapakita ng higit sa isang katlo ng mga matitigas na korales ay nawala sa pagpapaputi. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nagsusuri ng mga lugar sa buong Great Barrier Reef at isang buong pagtatasa ay ipa-publish sa 2025.

Coral Spawning sa Great Barrier Reef 9

Ang AIMS Principal Systems Engineer at Direktor ng Programa na si Dr. Mark Gibbs ay nagsabi: “Magandang magsanay kasama ang mga bagong lokal na industriya sa tubig kagabi at magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga bahura sa rehiyon ng Cairns at Port Douglas.

"Nagkaroon kami ng napaka-matagumpay na aktibidad sa pangingitlog, at ang mga pool ay puno na ngayon ng pagbuo ng coral larvae. Sa kabila ng mga pagkalugi na natamo ng mga bahura sa rehiyong ito mula sa tag-araw, natutuwa kami sa antas ng pangingitlog na nakita namin sa lugar na ito.

“Ang mga diskarte na ginagamit namin ay binuo sa pamamagitan ng collaborative Reef Restoration and Adaptation Program. Habang patuloy silang pinipino, ginagamit ng aming team ang kapangyarihan ng mga lokal na tao, sasakyang-dagat at kasanayan, na inilalagay sila sa kanilang mga hakbang upang matiyak na maisasalin ang mga ito mula sa pananaliksik tungo sa katotohanan.

“Nakikipagtulungan kami sa mga lokal na tauhan na ito sa nakalipas na mga linggo, at bawat isa sa iba't ibang industriya ay nagdadala ng kanilang sariling natatanging lakas at kakayahan na pinagsama-sama namin.

"Habang maaaring tapos na ang koleksyon ng mga spawn, patuloy kaming nagsasanay sa mga lokal na operator na subaybayan ang mga umuunlad na korales at ipamahagi ang mga ito sa mga lokal na bahura kapag handa na. Kaya maraming pagsasanay at pakikipagtulungan na darating sa mga darating na linggo.”

Coral Spawning sa Great Barrier Reef 10

Ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaki at pinakamahalagang natural na icon ng Australia Ang pananaliksik ni Deloittena nagpapakita na ang Great Barrier Reef ay nag-aambag ng $6.4 bilyon sa ekonomiya ng Australia, na nagpapanatili ng higit sa 64,000 mga trabaho na karamihan sa mga ito ay mula sa mga aktibidad sa turismo.

Ang Environment & Compliance Manager ng Quicksilver Group na si Phil Coulthard ay nagsabi: “Ang mga programa sa site stewardship upang alagaan ang aming mga lokal na reef site ay naging pangunahing pokus para sa Quicksilver Group sa kasaysayan, gayunpaman upang mapalakas ang katatagan laban sa hinaharap na mga stress sa kapaligiran, kailangang magkaroon ng mga aksyong kooperatiba sa loob ng ang industriya ng turismo sa dagat at sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba pang mga industriya, gobyerno, mga tradisyunal na may-ari at siyempre sa ating komunidad sa agham.

"Ang mga proyektong tulad nito ay ang perpektong halimbawa. Ang huling ilang linggo ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon para sa aming koponan na magtrabaho kasama ang iba pang mga operator ng industriya at ang Australian Institute of Marine Science upang matuto nang higit pa tungkol sa mga diskarte sa coral intervention na inaasahan naming hindi lamang makikinabang sa mga reef sa lokal, ngunit maging isang platform para sa mga proyekto ng pagpapalawak. parehong dito sa GBR at para sa mga reef sa buong mundo."

“Ngunit ang pinakatampok siyempre ay ang pagkakataong muling masaksihan ang pinakadakilang pinagsabay-sabay na kaganapan sa pangingitlog sa Agincourt Reef sa Port Douglas. Ang napakaraming sukat ng kaganapan ay kahanga-hanga at isang patunay ng katatagan at kagandahan ng ating Great Barrier Reef. Ang masaksihan ang bilyun-bilyong indibidwal na hayop na namamahala sa pagpapakawala ng mabahong mga itlog at tamud sa parehong oras ay hindi lamang isang himala ng kalikasan, ngunit nagpapatibay din sa maselang balanse ng ating mga marine ecosystem at ang kanilang pag-asa sa predictability sa kapaligiran."

Coral Spawning sa Great Barrier Reef 11

Ang GBR Biology Manager na si Dr. Eric Fisher ay nagsabi: “Ang pagbuo ng mga pakikipagtulungan sa pagitan ng pribadong industriya, mga mananaliksik at Mga Tradisyonal na May-ari ay kritikal sa pagtulong sa natural na coral reef resilience at hinaharap na pagpapatunay sa Great Barrier Reef. Ang GBR Biology ay nakatuon sa pagsuporta sa programa ng Coral IVF. Ito ay magkasya nang walang putol sa tabi ng aming umiiral na site-assisted reef recovery programs tulad ng coral predator control, water mixing at coral rubble stabilization."

Ang pagsubok na ito ay pinondohan ng Reef Trust ng Pamahalaan ng Australia at ng Australian Institute of Marine Science, na may suporta mula sa Qantas sa pamamagitan ng 10-taong $10 milyon na pakikipagtulungan nito sa Great Barrier Reef Foundation.

Sinabi ni Qantas Acting Chief Sustainability Officer Fiona Messent: "Ang pagkonekta sa mga customer, mula sa malapit at malayo, sa aming hindi kapani-paniwalang natural na mga landscape ay nasa puso ng aming ginagawa. Ipinagmamalaki naming suportahan ang pagpapalawak ng pakikipagtulungan ng Boats4Coral sa pamamagitan ng aming pakikipagtulungan sa Great Barrier Reef Foundation upang ang mga operator ng turismo at mga siyentipiko ay makapagtulungan na may layuning palakihin ang pagpapanumbalik ng bahura at tumulong na protektahan ang natural na icon ng Australia."

Gumagamit ang proyekto ng mga inobasyon na binuo sa pamamagitan ng Reef Restoration and Adaptation Program na pinondohan ng partnership sa pagitan ng Reef Trust ng Australian Government at ng Great Barrier Reef Foundation at sinusuportahan din ng Qantas.

Coral Spawning sa Great Barrier Reef 12

Ang Reef Restoration and Adaptation Program Executive Director Dr. Cedric Robilot ay nagsabi: “Ang bilis ng paglalahad ng mga epekto ng pagbabago ng klima sa mga coral reef sa buong mundo ay nakababahala. Ang pagbabahagi ng kaalaman at pakikipagtulungan na ito sa rehiyon ng Cairns at Port Douglas ay kumakatawan sa isang kritikal na hakbang upang isalin ang mga makabagong siyentipikong pinasimunuan ng Reef Restoration and Adaptation Program sa isang toolkit ng mga on-ground na solusyon.

“Makakamit ito sa pamamagitan ng multi-year at mas malaking scale na pilot deployment para magtatag ng hinaharap na reef restoration at adaptation industry na maaaring makakita ng mga reef community, industriya, Traditional Owners at managers na mag-deploy ng milyun-milyong corals na may mas mataas na heat-tolerance sa Reef tuwing taon.”

Tungkol sa Great Barrier Reef Foundation

Ang Great Barrier Reef Foundation ay lumilikha ng hinaharap para sa mga coral reef sa mundo sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mga bahura at mga tirahan sa baybayin at pagtulong sa kanila na umangkop sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Bumuo kami ng isang collaborative na organisasyon upang makalikom ng mga pondo, mamuhunan sa mga makabagong ideya at magdisenyo ng real-world, nasusukat na mga programa sa konserbasyon na naghahatid ng mga tagumpay sa pagpapanumbalik sa dagat at terrestrial. Nakikisabay sa mga tao sa First Nations at mga front-line na komunidad, ang Foundation ay mabilis na sumusubaybay at nagde-deploy ng mga solusyon sa buong mundo.

Bakit mahalaga ang coral spawning?

Walang mas mahusay na nagpapaliwanag nito kaysa kay Sir David Attenborough:

Wala sa mga residente ng Reef ang pupunta rito nang walang isang tunay na pambihirang kaganapan. Ito ay nangyayari isang beses lamang sa isang taon at isa sa pinakamaganda sa lahat ng natural na salamin sa mata. Ito ay hindi hanggang sa 1980s na natuklasan ito ng mga siyentipiko, dito sa Great Barrier Reef. Sa ilang gabi ng taon kung kailan tama ang mga kondisyon, sa kahabaan ng Reef, biglang bumubulusok ang mga korales ng iba't ibang uri ng hayop. Ito ang mahusay na kaganapan sa pangingitlog at isa ito sa mga kababalaghan ng natural na mundo. Ito ang isang pagkakataon sa taon kung kailan ang mga korales mismo ay hindi lamang lumalaki sa pamamagitan ng pagsanga, ngunit nagpaparami nang sekswal, at ito ay mahalaga para sa kaligtasan ng Reef.

Reef Magic Pontoon

Ano ang coral spawning?

Ang coral spawning ay kapag nagsimula ang bagong buhay sa Reef. Ito ay nangyayari isang beses sa isang taon sa isang nakakabighaning natural na kababalaghan na inilarawan bilang isang bagyo sa ilalim ng dagat. Sa huling bahagi ng tagsibol, ang mga korales sa Great Barrier Reef ay naglalabas ng mga itlog at tamud na lumalabas bilang maliliit na bola na lumulutang sa ibabaw ng karagatan sa mabagal na paggalaw. Ang pangingitlog ay nangyayari lamang sa gabi kapag natutulog ang plankton-eating reef fish na nakakabawas sa panganib ng mga itlog na kinakain.

Lumilikha ito ng pink-brown slick sa ibabaw kung saan makakatagpo ang spawn ng isang katugmang itlog at bubuo ng larvae na tumatagal ng humigit-kumulang sampung araw upang ganap na maging isang coral polyp. Marami sa maliliit na bundle na ito ay magiging mga batang coral, na magbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan ng ating Great Barrier Reef.

Ang coral spawning ay hindi natuklasan hanggang 1982 sa Magnetic Island. Ang mga inshore reef ay may posibilidad na mangitlog isang buwan bago ang panlabas na reef kung saan ang pangingitlog ay mas kahanga-hanga. Karaniwan itong nangyayari sa mga panlabas na bahura sa Cairns at Port Douglas dalawa hanggang anim na gabi pagkatapos ng kabilugan ng buwan ng Nobyembre kapag ang temperatura ng tubig ay 27-28C.

Credit ng Larawan: Great Barrier Reef Foundation