Conservation sa Raja Ampat

at 12: 07 am

Sa loob lamang ng dalawang dekada, ang Raja Ampat - ang "Apat na Hari" ng liblib na rehiyon ng West Papua ng Indonesia - ay nagbago mula sa isang hindi kilalang backwater tungo sa isa sa mga pinakaaasam-asam na destinasyon sa pagsisid sa mundo.

Noong una akong bumisita noong 2005, ang mga dive operation ay limitado sa ilang mga liveaboard at makeshift eco resort. Sa ngayon, halos 100 bangka ang dumaraan sa mga tubig na iyon sa panahon ng peak season, at ang mga tirahan ay mula sa mga pangunahing homestay sa nayon hanggang sa mga luxury resort. Gayunpaman, ang hindi nagbago ay ang nakamamanghang tanawin at ang biodiversity sa ilalim ng dagat, na nananatiling masigla gaya ng dati.

Noon, bihira ang makakita ng pating. Ngayon, ang mga nangungunang mandaragit ay rebound, at ang mga pakikipagtagpo sa reef at oceanic manta ray ay lalong karaniwan at ang Raja Ampat ay isa sa ilang mga lugar sa Earth kung saan lumalaki ang populasyon ng manta.

Sa itaas ng tubig, ang imprastraktura ay bumuti nang husto. Ang Sorong ay mayroon na ngayong modernong paliparan at mga pasilidad ng lungsod kabilang ang mga mall at hotel. Ang tanong ay: paano lumaki nang husto ang Raja Ampat, habang pinoprotektahan ang kapaligiran nito?

Ang sagot ay nakasalalay sa isang natatangi, nakatuon sa komunidad na pagsisikap sa pag-iingat na pinamumunuan ng mga masigasig na indibidwal. Ang artikulong ito—ang una sa isang serye—ay tumutuon sa isa sa mga pinunong iyon: Mark Erdmann, na ang kumbinasyon ng siyentipikong kadalubhasaan at malalim na pananaw sa kultura ay nakatulong sa paghubog ng tagumpay ni Raja Ampat.

Konserbasyon sa Raja Ampat 8

Sino si Mark Erdmann?

Isang American coral reef ecologist na may Ph.D. mula sa UC Berkeley, nanirahan si Erdmann sa Indonesia sa loob ng 23 taon bago lumipat sa New Zealand noong 2014 kasama ang kanyang asawa at mga anak. Siya na ngayon ang Bise Presidente ng Asia Pacific Marine Programs sa Conservation International (CI), kung saan pinangangasiwaan niya ang mga marine initiatives sa buong rehiyon.

Nag-log si Erdmann ng mahigit 14,000 dives at nag-ambag sa pagtuklas ng 215 bagong species ng isda, corals, at mantis shrimp. Siya ay may akda ng higit sa 260 siyentipikong mga papel at kasamang sumulat ng tatlong-volume na Reef Fishes ng East Indies kasama ang ichthyologist na si Dr. Gerald Allen.

Konserbasyon sa Raja Ampat 9

Pagtuklas ng Raja Ampat

Ang unang pagbisita ni Erdmann sa Raja Ampat ay dumating noong 2002 bilang bahagi ng ekspedisyon ng Nature Conservancy na nagpapatunay sa claim ng CI na ang lugar ay ang pandaigdigang sentro ng biodiversity sa dagat. Ginabayan ng lokal na dive pioneer na si Max Ammer, mabilis na nakumpirma ni Erdmann ang pagiging natatangi ng rehiyon sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik sa stomatopod (mantis shrimp).

Ngunit natagpuan din niya ang malinaw na mga palatandaan ng pagkawasak - pambobomba ng isda, pangingisda ng cyanide, palikpik ng pating, at pangangaso ng pawikan. Malinaw sa kanya na kailangan ang agarang konserbasyon at ito ang kanyang tungkulin.

Konserbasyon sa Raja Ampat 10

Nakakatakot na mga Hamon

Noong panahong iyon, ang Raja Ampat ay napakalayo, na may maliit na imprastraktura at isang hindi dokumentado ngunit sopistikadong lokal na kultura. Ang rehiyon ay nasa ilalim ng presyon mula sa mga tagalabas na nagsasamantala sa mga mapagkukunan nito, at ang pagpapatupad ng batas ay halos wala.

Gayunpaman, nakita ni Erdmann ang isang landas pasulong, kung ang tamang pagpopondo at lokal na suporta ay maaaring makuha. Noong 2004, hinikayat siya ng CI upang tumulong sa pagbuo ng isang marine conservation program para sa Raja Ampat.

Paghahanda ng field/paglalagay ng ispesimen kasama ni Dr. Allen

Pagbuo ng Scientific Foundation

Naunawaan ni Erdmann na ang hard data ay mahalaga upang makakuha ng suporta. Ngunit paano mag-survey ng isang dynamic na reef system at tumuklas ng mga bagong species?

Isang pagbabago ang dumating noong unang bahagi ng 2005, nang si Erdmann ay nakipagtulungan kay Dr. Gerry Allen sa panahon ng pagtatasa ng pinsala sa tsunami. Si Allen, isang batikang ichthyologist, ay ginawang perpekto ang paraan ng Rapid Ecological Assessment upang mabilis na matantya ang pagkakaiba-iba ng isda.

Bumuo sila ng isang partnership na nagpapatuloy ngayon. Nagtatrabaho bilang two-man team, sinusuri ni Allen ang mas mababaw na reef (hanggang 40m) habang si Erdmann ay sumisid ng mas malalim (40–70m), gamit ang mga decompression stop para mag-log ng mga misteryosong species sa mababaw.

Kinumpirma ng kanilang trabaho ang biodiversity ng Raja Ampat: mahigit 1,660 species ng reef fish at 574 coral species, na may hindi bababa sa 70 species na endemic sa rehiyon. Pinatibay nito ang reputasyon ng Raja Ampat bilang isang "pabrika ng mga species."

Kinukuha ni Dr. Allen ang isang ispesimen na nakolekta ni Mark bago lumabas upang maidokumento ang tunay na kulay ng isda

Isang Holistic Conservation Strategy

Gamit ang nakakahimok na data, naglunsad si Erdmann at isang dedikadong pangkat ng mga konserbasyonista ng Indonesia ng isang holistic na diskarte sa konserbasyon. Matatas sa Bahasa at lubos na pamilyar sa pampulitikang tanawin ng Indonesia, tumulong si Erdmann na i-bridge ang mga lokal na interes ng Papuan sa mga layunin ng pambansa at internasyonal na konserbasyon.

Higit sa lahat, kinilala ng koponan na ang mga lokal na komunidad ng Melanesian, na nagpapanatili ng nakagawiang panunungkulan sa dagat sa kanilang mga bahura, ay kailangang nasa gitna ng anumang solusyon. Para sa kanila, ang konserbasyon ay hindi lamang tungkol sa biodiversity – ito ay tungkol sa pag-secure ng pagkain at kabuhayan.

Ang Marine Protected Areas (MPAs) ay ipinakilala hindi bilang mga paghihigpit, ngunit bilang mga legal na tool upang palakasin ang mga karapatan ng komunidad. Tumulong ang mga komunidad na tukuyin ang mga hangganan ng MPA, itakda ang mga patakaran, at limitadong pag-access ng mga mangingisda sa labas.

Konserbasyon sa Raja Ampat 11

Pagbibigay-kapangyarihan sa mga Lokal na Stakeholder

Sa halip na magdala ng mga eksperto sa labas upang patakbuhin ang mga MPA, suportado ng CI ang pagsasanay at pagtatrabaho ng mga lokal na Papuans bilang mga tanod at kawani. Bagama't kakaunti ang may pormal na edukasyon, nagdala sila ng malalim na kaalaman sa mga bahura at isang pangmatagalang pangako sa kanilang mga komunidad.

Ang modelong ito na hinimok ng komunidad ay napatunayang parehong epektibo at napapanatiling. Tiniyak nito ang lokal na pagbili, napanatili ang mga kultural na tradisyon, at pinoprotektahan ang marine ecosystem.

Konserbasyon sa Raja Ampat 12

Legacy sa Paggalaw

Ang legacy ni Mark Erdmann sa Raja Ampat ay isa sa visionary science na nakabatay sa lokal na paggalang. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng data ng biodiversity, grassroots empowerment, at strategic partnerships, tumulong siyang maglatag ng pundasyon para sa ngayon ay isa sa pinakamatagumpay na pagsisikap sa pangangalaga sa dagat.

Ang kwentong ito ay simula pa lamang. Sa mga susunod na artikulo, makikilala natin ang iba pang mga kampeon ng Raja Ampat—mga taong, tulad ni Erdmann, ay patuloy na nagpoprotekta sa puso ng Coral Triangle.

Isinulat ni Don Silcock

Si Don ay ang Senior Travel Editor ng Scuba Diver, na nakabase sa Bali at sa kanyang website www.indopacificimages.com ay may malawak na mga gabay sa lokasyon, mga artikulo at mga larawan sa ilan sa mga pinakamahusay na lokasyon ng diving sa rehiyon ng Indo-Pacific at mga karanasan sa "malaking hayop" sa buong mundo.