Si Nigel Marsh, nagtatrabaho sa New Holland Publishers, ay naglabas ng bagong guidebook - Maikling Gabay sa Mga Isda sa Dagat ng Australia. Ang aklat ay isang mahusay na panimula sa mga isda sa dagat ng Australia, na may 121 pamilya at 193 species na kasama sa gabay.

Ang Australia ay may pinakamaraming bilang at pagkakaiba-iba ng mga isda sa dagat ng anumang bansa sa mundo, na may higit sa 4000 species na naitala. Ito ay kadalasang dahil ang malawak na baybayin ng bansa ay biniyayaan ng napakaraming uri ng tirahan para sa mga isda sa dagat. Sa hilaga, ang mainit na tropikal na tubig ng Australia ay puno ng mga makukulay na isda sa bahura. Karamihan sa mga tropikal na isda na ito ay ibinabahagi sa ibang mga bansang Indo-Pacific. Habang nasa timog, ang malamig na tubig sa bansa ay napupuno ng karamihan sa mga endemic na isda, mga species na hindi nakikita saanman sa planeta.

Maikling Gabay sa Mga Isda sa Dagat ng Australia 5

Ang mga isda sa dagat ay matatagpuan sa maraming bilang sa bawat kapaligiran sa dagat sa paligid ng Australia - mga bakawan, coral reef, kagubatan ng kelp, mabuhangin na look, estero at sa malalim na madilim na tubig sa labas ng continental shelf. Ang ilan ay may mahalagang papel din sa industriya ng seafood.

Sa higit sa 4000 mga isda sa dagat na matatagpuan sa paligid ng Australia, at higit pang natuklasan bawat taon, Maikling Gabay sa Mga Isda sa Dagat ng Australia ay isang kahanga-hangang pagpapakilala sa mga kaakit-akit na nilalang sa dagat. Ang mga pamilya ng isda na ipinakita sa gabay na ito ay ang pinakakaraniwan at ang pinakakawili-wiling mga nakatagpo ng mga diver, snorkelers at anglers.

OLYMPUS Digital Camera

Ang aklat na ito ay bahagi ng serye ng mga maiikling gabay sa wildlife ng Australia, kasama ang iba pang mga libro tungkol sa mga ibon at reptilya. Si Nigel ay hiniling na may-akda ng libro pagkatapos na gumugol ng huling apatnapung taon sa pagsisid sa paligid ng Australia at kunan ng larawan ang maraming uri ng isda nito.

Nigel Marsh ay kilala sa mga mambabasa ng Scuba Diver habang nagsusulat siya para sa magazine simula noong nagsimula ito. Si Nigel ay isang Australian underwater photographer at photojournalist na ang trabaho ay nai-publish sa maraming mga magazine, pahayagan at mga libro, parehong sa Australia at sa ibang bansa. Si Nigel ay sumisid nang husto sa paligid ng Australia at sa buong Asia, Pacific Ocean, Indian Ocean at Caribbean.

OLYMPUS Digital Camera

Ang kanyang mga litrato sa ilalim ng dagat ay nanalo ng ilang internasyonal na kumpetisyon sa photographic. Sa paglipas ng mga taon, si Nigel ay nag-akda din ng higit sa isang dosenang libro, kabilang ang Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks at Muck Diving, inilathala din ng New Holland.

Maikling Gabay sa Mga Isda sa Dagat ng Australia ay available na ngayon sa mga bookshop at on-line sa halagang $16.99 at ito ang perpektong regalo sa Pasko para sa maninisid o snorkeler na gustong malaman ang higit pa tungkol sa mga isdang nakakaharap nila.