Sa panahon ng AWARE Week 2024, ang koponan ng Meridian Adventure Dive Resort ay aktibong nakikibahagi sa iba't ibang pagsisikap sa konserbasyon upang protektahan ang kapaligiran ng dagat sa Raja Ampat. Noong Lunes, Setyembre 16, nagsimula ang linggo sa isang Dive Against Debris event sa pinagtibay na dive site, Saonek Monde. Nagtipon ang mga diver at staff ng resort upang alisin ang mga marine debris sa tubig. Ang nakolektang data ay masusing naitala sa Dive Against Debris app, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa epekto ng polusyon sa ilalim ng ibabaw.

Ang ginawa namin sa Raja Ampat para sa AWARE week 3

Kinabukasan, noong Setyembre 17, inilipat ng team ang focus sa pag-alis ng Crown of Thorns starfish mula sa mga coral reef. Kilala sa kanilang mapanirang pagpapakain sa mga coral polyp, ang populasyon ng Crown of Thorns ay nagiging banta sa maselang reef ecosystem. Nilagyan ng mga espesyal na tool, ang koponan ay masigasig na nagtrabaho upang kunin ang mga predatory starfish na ito mula sa mga reef, na tinitiyak na ang coral ay maaaring umunlad nang walang karagdagang pinsala. Tingnan ang higit pa dito - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

Noong Setyembre 18, nagsama-sama ang staff ng resort at kanilang mga pamilya para sa paglilinis ng bakawan. Sa pag-unawa sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga bakawan sa pagpapanatili ng mga coastal ecosystem, ang grupo ay nagtrabaho nang isang oras upang alisin ang mga labi sa lugar. Ang kahalagahan ng mga bakawan bilang "Mga Puno ng Buhay" ay binigyang-diin, kung saan ang Indonesia ay nagho-host ng malaking bahagi ng mga mangrove na kagubatan sa mundo, na ginagawang mahalaga ang pagsisikap na ito para sa kalusugan ng lokal na kapaligiran. Tingnan ang higit pa dito - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Ang ginawa namin sa Raja Ampat para sa AWARE week 4

Huwebes, Setyembre 19, nagkaroon ng pagsisikap sa paglilinis ng dalampasigan na kinasasangkutan ng mga tauhan ng resort at mga bisita. Ang grupo ay pumunta sa mga dalampasigan upang mangolekta ng mga basura at mga labi na dinadala ng agos ng Dampier Strait. Binigyang-diin ng aktibidad na ito ang kahalagahan ng pagpapanatiling malinis sa baybayin ng Raja Ampat, dahil sa kakaibang posisyon nito bilang sentro ng biodiversity sa dagat. Tingnan ang higit pa dito - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

Ang AWARE week ay tinapos sa isang presentasyon noong Sabado, Setyembre 21, na pinangunahan ng mga instruktor na sina Cullen at Kayra. Tinuruan nila ang mga dadalo sa kahalagahan ng paglaban sa polusyon sa dagat at nag-alok ng mga praktikal na solusyon, na hinihikayat ang lahat na lumahok sa mga lokal na pagsisikap sa paglilinis at bawasan ang kanilang personal na paggamit ng plastik. Ang pagtatanghal ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga kalahok na gumawa ng makabuluhang pagkakaiba sa pagpapanatili ng kagandahan at biodiversity ng Raja Ampat para sa mga susunod na henerasyon.

Tungkol sa Meridian Adventure Dive:

