Diving Your Way sa Wakatobi

Baguhan, mahilig o panatiko? Pinuno, tagasunod, o soloista? Anuman ang iyong istilo ng scuba diving, maaari kang sumisid sa Wakatobi Dive Resort.

Scuba diver na tinatangkilik ang kagandahan ng isa sa maraming dive site ng Wakatobi, ang Treasure Chest.

Salamat sa kumbinasyon ng isang magkakaibang tanawin sa ilalim ng dagat at isang dalubhasa at matulungin na dive team, ang mga bisita ay hindi kailanman sumasailalim sa isang one-size-fits-all na karanasan sa diving at maaaring lumikha ng mga karanasan sa ilalim ng dagat na iniayon sa kanilang mga personal na interes. Ito ay maaaring mangahulugan ng nakakarelaks na snorkel tour sa labas ng beach, isang pinahabang stake mula sa isang paborito larawan paksa, isang pag-anod sa isang coral ridge, o isang pagsabak sa gabi sa isang tanawin na kumukuha ng isang bagong personalidad sa ilalim ng takip ng kadiliman.

Narito ang ilan lamang sa mga paraan upang matugunan ng mga bisita ng Wakatobi ang kanilang pagnanasang lumubog.

Sa Iyong Serbisyo

Wakatobi Dive Guide working his magic with guests on their larawan sa ilalim ng dagat.

Ipinagmamalaki ng Wakatobi dive team ang pagbibigay ng concierge-level diving sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat diver ng naaangkop na antas ng personal na serbisyo. Masaya ang staff na pangasiwaan ang lahat ng detalye ng pag-setup, paglilipat at pag-iimbak ng kagamitan. Ngunit kung mas gugustuhin mong pangasiwaan ang iyong sariling gamit, walang problema.

Ang mga gabay ay nagbibigay ng masusing pre-dive briefing at nasa tubig sa bawat dive upang manguna, ituro ang mga kakaibang nahanap, manatiling maingat at magbigay ng tulong kung kinakailangan. Pinahahalagahan ng mga scuba novice ang karagdagang tulong at personal na atensyon na ibinibigay ng aming mga gabay. Pinagkakatiwalaan ang mas maraming magaling na diver na mamahala sa kanilang sariling mga profile. Iyon ay sinabi, maraming pinipili na tumambay malapit sa mga gabay upang mag-tap sa kanilang lokal na kaalaman sa site at ang kanilang halos kakaibang kakayahang makita ang mailap na buhay sa dagat.

Gawin itong Multi-level

Nagagawa ng mga diver sa Wakatobi na lubos na mapakinabangan ang reef at mga profile sa dingding na magagamit nila upang masulit ang bawat dive.

Mag-dive sa mga computer gawin itong posible upang tamasahin ang makabuluhang mas mahabang oras sa ibaba sa mga site kung saan ang isa ay maaaring magsimula nang mas malalim at pagkatapos ay umakyat nang dahan-dahan patungo sa ibabaw sa pamamagitan ng kurso ng pagsisid. Ilang lugar sa mundo ang angkop na angkop para sa mga multi-level na profile gaya ng Wakatobi. Ang mga pader at matarik na dalisdis na makikita sa maraming lugar ay tumataas sa loob ng ilang talampakan mula sa ibabaw at bumubulusok na lampas sa hanay ng panlibangang pagsisid. Sa mga site na ito, computer-Ang mga diver na may kagamitan ay maaaring lumikha ng mga profile na umaabot nang higit sa marka ng oras at nagtatapos sa isang pinahabang paglilibot sa reef crest.

Sumabay sa Agos

Mga scuba diver na naglalayag sa gilid ng isang matarik na drop-off.

Ang Wakatobi ay nagpapanatili ng mga mooring buoy upang maiwasan ang pagkasira ng anchor, ngunit ang ilang mga paboritong dive profile ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa parehong punto at sa halip ay isinasagawa bilang drift dives. Tulad ng alam ng sinumang nakagawa ng maayos na drift dive, maaari itong maging isang napakagandang karanasan. Hindi na kailangang mag-navigate pabalik sa panimulang punto, kalkulahin ang mga reserbang hangin o lumangoy laban sa isang agos; tumawid ka lang at sumunod sa bahura.

Mag-explore mula sa Shore

Sumakay sa isa sa mga maluluwag na dive boat ng Wakatobi o pumasok mula sa dulo ng jetty ng resort para sa isang House Reef dive, nasa iyo ang pagpipilian.

Sa umaga, kalagitnaan ng umaga at hapon na pag-alis ng bangka, ang mga diver sa Wakatobi ay hindi na kailangang maghintay ng matagal para sa kanilang susunod na iskursiyon. Ngunit hindi mo na kailangang sumakay ng bangka upang tamasahin ang isang pambihirang dive.

Ang House Reef ng resort ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na shore dives sa mundo, at matutuklasan mo ang maalamat na strip ng underwater real estate sa pamamagitan lamang ng pag-wading mula sa beach o pagpasok sa dulo ng resort jetty. Ang ilan sa mga pinakabihirang nahanap na wildlife sa rehiyon ay ginawa sa paligid lamang ng jetty, kabilang ang ghost at ornate ghost pipefish, leaf scorpionfish, at juvenile cuttlefish.

Dalawang diver na bumababa sa gilid ng pader para tuklasin ang Wakatobi's House Reef.

Wakatobi's House Reef ay magpapasaya sa isang malawak na hanay ng mga maninisid. Maaaring sundan ng mga mahilig sa extended-range ang mga pader at mga dalisdis upang matuklasan ang itim na coral sa kailaliman; maaaring punan ng mga photographer ang mga memory card ng mga macro portrait o samantalahin ang ambient light upang lumikha ng mga nakamamanghang wide-angle na panorama. Ang mga baguhan at kaswal na maninisid ay maaaring manatiling malapit sa reef crest, kung saan ang mga kulay ay nasa kanilang tuktok, at ang mga nakikita tulad ng anemone fish at mga istasyon ng paglilinis ay karaniwan.

Para sa isang karanasan sa pagitan ng baybayin at boat dive, maaari ding gamitin ng mga bisita ang mga serbisyo ng mga taxi boat ng Wakatobi, na maghahatid sa iyo sa mas malalayong lugar ng House Reef para sa isang magandang drift sa kahabaan ng pader pabalik sa jetty.

Itapon ang mga Tank

Umaga, hapon at maging sa gabi, ang pag-snorkeling sa mababaw na bahura sa Wakatobi ay maaaring magbigay ng halos walang katapusang pagkakataon para makita ang iba't ibang buhay sa dagat nang hindi nakakakuha ng anumang karagdagang nitrogen.

Sa maraming reef na tumataas sa loob ng isa o dalawang metro ng ibabaw, ang Wakatobi ay isang pangunahing destinasyon ng snorkeling. Karamihan sa mga site na binisita ng mga dive boat ng resort ay parehong angkop para sa mga snorkeler, na palaging malugod na tinatanggap sakay at may snorkel guide na nagbibigay ng komprehensibong briefing bago pumasok. Ito ay isang kaakit-akit na opsyon para sa mga mag-asawa na may kasamang isang diver isang snorkeler, dahil maaari silang magbahagi ng marami sa parehong mga karanasan sa tubig. Para sa mga diver na sadyang hindi nakakakuha ng sapat na oras sa tubig, ang isang afternoon snorkel ay maaaring magbigay ng karagdagang pagkakataon na panatilihin ang kanilang ulo sa ilalim ng tubig nang hindi nakababad ng anumang karagdagang nitrogen.

Gumalaw ang Gabi

Pagsapit ng dilim, ang mga bahura ng Wakatobi ay nagiging mas aktibo habang ang mga hayop na natutulog o nakatago sa liwanag ng araw ay lumilitaw upang kumain o manghuli. PugitaAng , pusit, at igat ay lumalabas sa mga nakatagong siwang, nagiging mas aktibo ang scorpionfish, at lumalabas ang mga flatworm mula sa mga nakatagong hiram.

Ang mga bago sa night diving ay maaaring magsimula ng kanilang mga paglubog sa gabi pagkatapos ng paglubog ng araw, at sa mga pamilyar na lugar ng House Reef. Nagbibigay-daan ito sa oras na masanay sa lumiliit na liwanag sa paligid, at maging komportable sa paligid bago sumapit ang kadiliman. Palaging available ang mga gabay upang tumulong sa pagliwanag sa daan, ngunit malugod ding tinatanggap ang mga diver na tuklasin ang House Reef nang mag-isa.

Ang mga kakaibang mukha sa dilim ay maaaring magkaroon ng maraming anyo tulad ng makikita natin dito sa paaralang ito ng mga guhit na hito.

Ilang beses sa isang linggo, nag-aalok din ang resort ng mga night boat dives sa ilan sa mga pinakasikat na site sa lugar. Para sa mas malinaw na pagtingin sa kung ano ang nasa ibaba, maaaring mag-sign up ang mga bisita para sa isang Fluo-dive na karanasan. Kabilang dito ang paggamit ng mga espesyal na UV dive lights na nagpapakita ng ilang corals at hayop sa kumikinang na fluorescent tones na katumbas sa ilalim ng dagat ng isang poster na itim na liwanag.

Not many dive resorts can say this, but Wakatobi is a fully functional rebreather friendly dive resort, complete with oxygen, sorb, cylinders for O2, Dil and bailout, as well as helium on request.

Gayunpaman, pipiliin mong galugarin ang mga bahura ng Wakatobi–mababaw o malalim, araw o gabi, manatili o mag-anod sa dingding–ang isang bagay na tiyak ay hindi ka mauubusan ng mga bagay na makikita o gagawin. At marahil iyon ang isa sa maraming dahilan kung bakit maraming bisita ang patuloy na bumabalik para sa higit pa.

