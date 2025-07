Vegetarian ng Wakatobi

Kilalanin ang ilan sa mga vegetarian ng mga bahura ng Wakatobi na pumipili ng plant-based na pagkain.

Ang tanawin sa ilalim ng dagat ng Wakatobi ay maaaring mukhang isang tahimik na kapaligiran, ngunit sa katotohanan, ito ay isang fish-eat-fish world kung saan karamihan sa lahat ng lumalangoy ay parehong mangangaso at hunted. Kasama sa lahat ng walang awa na carnivore at omnivore na ito ay ang mas kaunting bilang ng mga nilalang na hindi nambibiktima sa kanilang mga kapitbahay, at sa halip ay nabubusog ang kanilang mga gana sa aquatic greenery ng isang uri o iba pa. Ang mga marine vegetarian na ito ay pumupuno sa isang medyo maliit ngunit napakahalagang lugar sa kapaligiran ng dagat, dahil ang kanilang mga gawi sa pagpapastol ay nagpapanatili ng algae mula sa paglaki ng mga reef at tumutulong na panatilihing malinis at masigla ang mga sea grass bed. Ang mga kumakain ng halaman na ito ay naroroon sa bawat dive site na nakapalibot sa Wakatobi Resort, kaya kilalanin natin ang ilan sa mga mas kawili-wiling undersea vegetarian ng rehiyon.

Umalis ka sa aking damuhan

Damselfish

Ang ilang miyembro ng damselfish na pamilya ay hindi lamang nanginginain ang mga bahura ng Wakatobi, kanilang sinasaka ang mga ito. Ang mga aquatic agrarian na ito ay magtatala ng isang patch ng coral at magtatrabaho sa paggawa ng isang personal na algae patch. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkagat ng live coral tissue upang lumikha ng mga skeletal lesion na pagkatapos ay kolonisado ng filamentous algae. Tulad ng isang suburbanite na nagtatanggol sa kanyang mahalagang bahagi ng karerahan, ang damselfish ay lubos na teritoryo, at maaaring maging agresibo kapag ang isang interloper ay gumagala sa algae patch. Kapag ang isang damselfish ay nakapagtatag ng isang hardin, ito ay namumuhay nang nag-iisa malapit sa bahay, na ginugugol ang halos lahat ng mga araw nito sa loob ng isang teritoryo na kalahating metro kuwadrado o mas kaunti. Kung minsan, ang damselfish ay gagawa ng forays out sa mas malawak na mundo. Ang mga mabilisang biyahe sa loob ng ilang metro mula sa bahay ay karaniwang ginagawa upang kumuha ng mabilisang pagkain sa malayo sa hardin, habang ang mas mahabang pagliban ay nangyayari lamang kapag oras na para mag-asawa, o upang makahanap ng mas promising na lugar ng paglaki. Ang mga gawi ng polyp-nipping ng damselfish ay talagang nagdudulot ng ilang pinsala sa mga korales. Ngunit kapag balanse ang ecosystem, maraming mga mandaragit tulad ng lizardfish, maliliit na jacks, sweetlips at frogfish na nabiktima ng damselfish at pinapanatili ang mga populasyon. Isa na lang dahilan kung bakit mahalagang protektahan ang mga bahura at mapanatili ang mga marine no-take zone na nagsisiguro sa natural na kaayusan.

Mag-ingat ka nitong Hare

Isda ng Kuneho

Hindi mahirap makita kung paano nakuha ng rabbitfish ang kanilang pangalan. Ang kumbinasyon ng isang pinahabang nguso, malalaking mata at maliliit na bibig na puno ng malalambot na ngipin ay nagbubunga ng isang tiyak na pagkakahawig sa mga mahahabang tainga na mammal ng bukid at kagubatan. Tulad ng kanilang pangalan sa lupa, ang mga rabbitfish ay lumilitaw mula sa mga sulok na sulok kapag sumikat ang araw at ginugugol ang kanilang mga araw nang mapayapa sa pagpapakain sa iba't ibang algae na umuunlad sa mababaw na mga look at sa mga coral formations. Mayroong 29 na kilalang species ng rabbitfish na matatagpuan sa tubig sa paligid ng Wakatobi, at ang ilan ay maaaring lumaki hanggang kalahating metro ang haba. Karamihan ay pinapaboran ang kulay ng olive o kayumanggi, na may dilaw, itim at puti na mga marka sa katawan at buntot. Ang ilang mga species ay may mga itim na guhit na umaabot sa pahilis mula sa bibig hanggang sa tuktok ng ulo at nakatakip sa mga mata. Ang mga ito ay kilala bilang ang fox faced rabbitfish. Ang mga kabataan ay madalas na tumatambay sa mga paaralan, ngunit habang sila ay tumatanda, ang mga rabbitfish ay nagpapares, at iniisip na mag-asawa habang buhay. Bagama't tila mahina sa mga mandaragit habang nanginginain sila, ang rabbitfish ay may ilang mga trick sa kaligtasan. Ang unang linya ng depensa ay isang kakayahang mabilis na magpalit ng kulay, na ginagawang mapurol, splotch pattern na kahawig ng military camouflage ang kanilang mga maliliwanag na marka at guhit. Ginamit ng kuneho ang pattern na ito upang makihalubilo sa kanilang kapaligiran kapag may banta, o kapag natutulog sa gabi. Kung ang pagtatago ay hindi gagana, ang tunay na pumipigil ay isang linya ng makamandag, parang gulugod palikpik na maaaring itaas upang pigilan ang mga pag-atake. Ang rabbitfish ay hindi likas na agresibo, ngunit bibigyan nila ang isang umaatake ng isang nakakalason na sundot kung kinakailangan.

Isang Celebrity Sighting

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Malalaman mo ang isa kapag nakita mo ito. Ang dilaw na buntot at dilaw na dulo ng pektoral palikpik; ang maliit, mapungay na bibig; ang two-toned blue at indigo na katawan. Nahanap mo na si Dory. Paracanthurus hepatus upang maging mas tumpak, kahit na ang miyembrong ito ng pamilya ng surgeonfish ay may sapat na karaniwang mga pangalan upang bigyan ang sinuman ng pagkawala ng memorya. Dumikit gamit ang regal blue tang para maiwasan ang anumang pagkalito sa all-blue Caribbean cousin, na kulang sa mga karagdagang kulay na kinakailangan para makuha ang royal reference. Ang mga isdang ito ay sosyal at kadalasang makikita sa mga pares o grupo na maaaring kabilang ang iba pang mga species ng surgeonfish. Ang mga mas batang isda ay mas malamang na lumipat sa mga paaralan habang sinisilip nila ang haligi ng tubig para sa plankton. Huwag lang umasa na makakakita ng baby Dory, dahil ang mga juvenile ay talagang maliwanag na dilaw na may mga asul na batik. Habang sila ay nag-mature at nagpapatibay ng kanilang mga signature color pattern, ang mga regal blue tangs ay nakakakuha din ng lasa para sa algae, at nagiging isang mahalagang miyembro ng reef cleaning crew. Tulad ng iba pang surgeonfish, sila ay may lason-tipped at razor-sharp spines na nagbibigay sa mga magiging mandaragit na dahilan upang huminto. Kung hindi iyon gagana, ang regal ay maaaring maglarong patay sa pamamagitan ng paghiga sa tagiliran nito at manatiling hindi gumagalaw hanggang sa mawala ang banta. Kung ikaw ay mapalad, maaari mong masaksihan ang isang pares ng mga lalaki na nakikibahagi sa isang underwater sword fight, gamit ang kanilang caudal spines upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo.

Pagputol ng Damo

Ang green sea turtle ay kumakain ng ilang pawikan na damo sa mababaw sa Wakatobi.

Ang mga green sea turtles ay isang pamilyar na lugar sa mga bahura ng Wakatobi, at madalas kang makakatagpo ng mga kabataan sa mga grass bed malapit sa beach. Ginugugol ng mga kabataan ang kanilang mga unang buwan sa pagnguya ng mga espongha, alimango at bulate, ngunit habang lumalaki sila, lumipat sila sa algae at sea grass. Makipagsapalaran sa sea grass meadow at maaari kang makakita ng berdeng pagong na nanunuot sa mga halaman. At iyon ay isang magandang bagay, dahil ang kanilang pagpapastol ay isang benepisyo kaysa sa isang banta sa mga halaman. Ang mga pagong ay hindi lamang kumukuha ng isang subo ng damo, sila ay tumutuon sa mas bata at mas masustansiyang mga mid section ng mga blades, habang ang mas matanda at hindi gaanong masustansiyang mga bahagi sa itaas ay kaunti at naiwan na lumutang nang libre at naaanod palayo. Ang malapit na pagtatanim na ito ay naghihikayat ng bagong paglago. Ipinakikita ng mga pag-aaral na kapag nanginginain ang mga pagong, lumilikha sila ng isang markadong pagtaas sa produktibidad at sustansyang nilalaman ng damo. Kung walang pagong, magdurusa ang mga kama ng damo. Ang mga halaman ay tutubo at pupunuin ang sahig ng dagat ng nabubulok na materyal na humaharang sa mga sustansya sa pag-abot sa mga ugat at nagtataguyod ng paglaki ng mga amag ng putik.

Pag-iipon para sa Maaraw na Araw

Solar Powered Nudibranch, pamilya Aeolidiidae

Sinasabi ng pangalan ang lahat. Ginagamit ng mga sea slug na sumisipsip ng dagta ang kanilang mga espesyal na ngipin upang literal na sipsipin ang katas mula sa algae. Kadalasan, natutunaw lamang nila ang mga nilalaman ng cellular ng kanilang kumpay, ngunit mayroon din silang kakayahan na kakaiba sa kaharian ng hayop. May kakayahan ang ilang miyembro ng pamilyang sacoglossa na walang shell na ilipat ang mga nabubuhay na chloroplast ng algae sa kanilang sariling mga katawan at panatilihing buhay ang mga photosynthetic compound na ito sa loob ng ilang linggo at kahit na buwan. Ang mga slug na ito ay may kakayahang i-activate ang mga nakaimbak na chloroplast at literal na pinapakain ang sarili nito sa sikat ng araw. Ang mga species na may kakayahang ito ay madalas na mayroon pakpak-tulad ng mga appendage na kumakalat upang mangolekta ng mas maraming sikat ng araw kapag sila ay nasa solar power mode. Ang mga siyentipiko ay nagkakamot pa rin ng kanilang mga ulo sa mga mekanika kung paano magagawa ng mukhang simpleng slug na ito ang kumplikadong genetic transfer na kilala bilang kleptoplasty. Ang alam nila ay mas gugustuhin ng mga slug na ituloy ang pagsuso sa algae, at babalik lamang sa photosynthesis kapag natuyo ang ibang pinagkukunan ng pagkain. Tulad ng iyong inaasahan mula sa isang hayop na nasisiyahan sa paminsan-minsang paglubog ng araw, ang mga slug na sumisipsip ng dagta ay karaniwang matatagpuan sa medyo mababaw na tubig.

Isang Malansang Character

Starry Blenny (Salarias ramosus)

Kung si Dr. Seuss ay isang maninisid, gusto niya ang starry blenny. Kung makikita mo ang mga makukulay na maliliit na character na ito na nakadapo sa coral o rock outcropping sa isang Wakatobi dive site, mauunawaan mo kung bakit. Ang mga batik, ang mala-antenna na mga tangkay na tumataas sa itaas ng noo, ang makahulugan at nakausli na mga mata ay lahat ng tampok na gusto ng isang kartunista. Idagdag ang tila nalilito na kilos na nalilikha kapag ang maliit na isda na ito ay nag-pose na may malawak na bibig na nakanganga, at mayroon kang isang paksa na dapat panoorin. At malamang, ang mabituing blenny ay nanonood pabalik, na ang mga mata nito ay kusang gumagalaw habang sinusuri nito ang bahura. Ang mga isda na ito ay minsan ay mananatiling hindi gumagalaw sa loob ng mahabang panahon, na humahawak malapit sa ilang uri ng proteksiyon na takip. Pagkatapos, bigla, maaari silang magsimulang lumipad na parang isang hyper preschooler pagkatapos ng labis na dosis ng asukal. Ang ganitong uri ng ADD na pag-uugali ay katangian ng isang bilang ng mga blennies, ngunit ang starry ay isa sa mga pinaka-kasiya-siyang panoorin, dahil maaari rin itong dumaan sa isang kahanga-hangang serye ng mga pagbabago sa kulay at pattern. Kapag oras na ng pagkain, ginagamit ng starry blenny ang hugis suklay nitong ngipin para mag-scrape ng mga piraso ng algae mula sa mga bato at corals. Ang feeding pattern na ito ay nakakuha ng palayaw na starry lawnmower blenny.

Ang mga vegetarian na ito ay ilan lamang sa mga kakaiba at nakakaintriga na nilalang na matutuklasan mo sa mga bahura ng Wakatobi. Marami pang mga kaakit-akit na kwento ang naghihintay , at umaasa kaming magkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang ilan sa aming mga vegetarian para sa iyong sarili sa malapit na hinaharap.

