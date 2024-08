Nangungunang 5 Dive Site sa Raja Ampat: Mga Insight mula kay Jo, ang Meridian Adventure Dive Manager

Ang Raja Ampat, isang arkipelago sa lalawigan ng West Papua ng Indonesia, ay kilala sa mga nakamamanghang tanawin sa ilalim ng dagat at walang kapantay na biodiversity. Ibinahagi ni Jo, ang makaranasang Dive Manager sa Meridian Adventure Dive, ang kanyang nangungunang limang dive site na dapat bisitahin sa paraiso sa ilalim ng dagat na ito.

Gustung-gusto ni Jo ang lokal na kultura at ang kamangha-manghang staff sa MAD. Pitong taon na siyang nagpapatakbo ng diving logistics at namamahala sa pangangasiwa ng resort. Kasabay ng kanyang mainit na pagtanggap para sa mga bisita, tungkol din siya sa pagpapakita sa kanila ng pinakamagagandang underwater spot sa Raja Ampat habang nagsisid.

1. Sawandarek Jetty: Turtle City

Nangungunang 5 Dive Site sa Raja Ampat 6

Ang Sawandarek Jetty, na kilala bilang "Turtle City," ay isang pangarap ng maninisid na natupad. Ipinagmamalaki ng site na ito ang magkakaibang marine life, na ginagawa itong isang dapat-bisitahin para sa sinumang mahilig sa ilalim ng dagat. Habang bumababa ka sa malinaw na tubig, sasalubungin ka ng maraming palakaibigang pagong, na kadalasang makikitang matikas na lumalangoy o nakahiga sa makulay na mga korales. Ang kasaganaan ng mga pagong ay isang testamento sa malusog na ecosystem ng site. Sa tabi ng mga maringal na nilalang na ito, makakatagpo ang mga maninisid ng mga reef shark, higanteng kabibe, at maraming makukulay na isda, na pawang umuunlad sa kanlungang ito sa ilalim ng dagat.

2. Cape Kri: World Record Fish Count

Nangungunang 5 Dive Site sa Raja Ampat 7

Ang Cape Kri ay hindi lamang sikat sa loob ng Raja Ampat ngunit may hawak na world record para sa pinakamataas na bilang ng mga species ng isda na binibilang sa isang dive - isang nakakagulat na 367 species! Ang dive site na ito ay isang buhay na testamento sa hindi kapani-paniwalang biodiversity ng Raja Ampat. Ang tanawin sa ilalim ng dagat ay isang makulay na tapiserya ng mga kulay at buhay, na nagtatampok ng lahat mula sa maliliit na reef fish hanggang sa malalaking pelagic. Makakaasa ang mga maninisid dito ng mga kapanapanabik na pakikipagtagpo sa mga blacktip reef shark, gray reef shark, at isang kahanga-hangang iba't ibang mga paaralan ng isda na lumikha ng isang dynamic na panoorin sa ilalim ng dagat.

3. Mioskon: Schooling Snappers' Paradise

Nangungunang 5 Dive Site sa Raja Ampat 8

Kilala ang Mioskon sa malalaking, sosyal na paaralan ng mga snapper na gumagawa ng mga nakakabighaning underwater display. Habang nagna-navigate ka sa makulay na bahura na ito, makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga asul na guhit na snapper, na gumagalaw nang sabay-sabay, na lumilikha ng isang buhay at umiikot na sayaw ng kulay. Ang malusog na coral formation ng site ay nagbibigay ng perpektong backdrop para sa pagkuha ng larawan, at maaari mo ring makita ang mga mapaglarong banded sea snake na humahabi sa mga korales. Ang mayamang biodiversity ng Mioskon at dynamic na marine life ay ginagawa itong paborito ng mga diver na naghahanap ng adventure at tranquillity.

4. Blue Magic: Manta Ray Spectacle

screenshot

Ang Blue Magic ay isang nakamamanghang pinnacle dive site na naaayon sa pangalan nito, lalo na sa panahon ng manta. Ang malalakas na agos ng site ay umaakit ng maringal na manta ray, na walang kahirap-hirap na dumadausdos sa tubig, na nagbibigay sa mga maninisid ng kahanga-hangang malapit na pagtatagpo. Higit pa sa mga mantas, ipinagmamalaki ng Blue Magic ang mga makulay na reef na puno ng buhay, kabilang ang mga paaralan ng barracuda, jacks, at iba't ibang reef fish. Ang dramatikong topograpiya ng site at mayamang marine life ay ginagawa itong isang kapanapanabik na dive, na nag-aalok ng mga hindi malilimutang karanasan sa ilalim ng dagat.

5. Melissa's Garden: Photographer's Dream

screenshot

Ang Melissa's Garden ay isang tunay na underwater wonderland at isang paraiso para sa mga underwater photographer. Ang dive site na ito ay sikat sa malawak at malinis nitong staghorn coral garden, tahanan ng milyun-milyong makukulay na isda ng Anthiae. Ang makita ang mga makulay na isda na sumasayaw sa gitna ng mga korales ay isang biswal na salu-salo, na lumilikha ng hindi makamundong tanawin na nakakabighani ng mga maninisid. Ang mayamang biodiversity at nakamamanghang coral formations ay ginagawa ang Melissa's Garden na dapat bisitahin ng sinumang gustong makuha ang esensya ng kagandahan sa ilalim ng dagat ng Raja Ampat.

Nag-aalok ang mga dive site ng Raja Ampat ng pambihirang marine life, makulay na coral reef, at hindi malilimutang karanasan sa ilalim ng dagat. Ayon kay Jo, ang Meridian Adventure Dive Manager, ang nangungunang limang dive site na ito – Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic, at Melissa's Garden – bawat isa ay nagbibigay ng kakaiba at kahanga-hangang sulyap sa underwater wonders ng Indonesian paradise. Ikaw man ay isang masugid na maninisid o isang baguhan, ang mga site na ito ay nangangako ng mga pakikipagsapalaran na mag-iiwan sa iyo ng kahanga-hanga at pananabik para sa higit pa.

Tingnan ang video on Facebook at Instagram

tungkol sa Meridian Adventure Dive:

Matatagpuan sa nakamamanghang Raja Ampat, Indonesia, Meridian Adventure Dive ay isang PADI 5-Star Eco Dulugan at ipinagmamalaking nagwagi ng prestihiyosong PADI Green Star award. Ang aming scuba diving ang mga serbisyo, na kilala sa kanilang propesyonalismo at kalidad, ay naging magkasingkahulugan sa PADI at Meridian Adventure mga pangalan, tinitiyak ang isang tiwala at kasiya-siyang karanasan sa diving para sa lahat.