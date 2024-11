Ang maliit na bayan ng Dauin, sa Negros Island sa rehiyon ng Visayas ng Pilipinas ay matagal nang kilala bilang isang mecca para sa critter spotting at muck diving, ngunit ang nakakagulat sa maraming diver na bumibisita sa Dauin ay ang bilang ng ilang napakalaking nilalang na gumagawa ng macro haven na ito. kanilang tahanan.

Habang sinusuri ng mga masugid na photographer ang mga bahura at mabuhangin na lugar para sa maliliit na bihirang species, ang Green Turtles (Chelonia mydas) ay masayang kumakain ng saganang seagrass na malapit lang ang layo. Sa mga nasa hustong gulang na tumitimbang sa pagitan ng 240 at 420 pounds (110 – 190 kg), tiyak na mahirap silang makaligtaan!

Ang turtle-spotting sa kalapit na Apo Island, isang nationally protected marine sanctuary, ay isang sikat na eco-tourism activity kasama ang mga snorkeler at diver. Ang ilang mga pagong ay nasanay na sa mga manlalangoy at maninisid, tila sila ay ganap na walang pakialam sa kanilang presensya. Ang mga survey na isinagawa noong 2016 ng Large Marine Vertebrates Institute of the Philippines (LAMAVE) ay nagsiwalat ng malusog na populasyon ng mga Green turtles, at isang malaking tribo ng critically endangered Hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata).

The Not So Macro Life of Dauin 4

Dahil sa inspirasyon ng trabaho ng LAMAVE, at sa suporta ng mga miyembro ng Negros Oriental Dive Association (NOrDA) tulad ng AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts at Sea Explorers Dauin, isang proyekto ang inilunsad ngayong taon upang suriin ang 13km ng baybayin ng Dauin. upang malaman ang higit pa tungkol sa lokal na populasyon ng mga pagong.

Pinondohan ng Community Grant mula sa PADI Aware, at pinamumunuan ng PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resort, ang Project Pawikan (Filipino para sa “sea turtle”) ay bumubuo ng isang katalogo ng mga pagong, tulad ng isang high-school yearbook, na gumagawa ng pagkakakilanlan ng mga indibidwal na posible. Sa mga larawang isinumite ng mga bumibisitang diver at lokal na gabay, pati na rin ang maraming dedikadong survey, ang hindi naiulat na buhay ng mga pagong ni Dauin ay nagsisimula nang mahayag.

Ang "mga mukha" ng pagong ay natatakpan ng mga kaliskis, na kilala bilang mga scute, at ang mga pattern na kanilang nabuo ay hindi lamang natatangi sa bawat pagong, ngunit nananatiling pareho sa loob ng maraming dekada, tulad ng ating sariling mga fingerprint. Ang non-invasive na paraan ng pagkakakilanlan na ito ay nagpapatunay na matagumpay sa pagsubaybay sa maraming iba pang marine species, gaya ng Whale Sharks at Manta Rays, nang hindi nangangailangan ng catch-and-release tagging procedure o mamahaling satellite tracking technology. Ang paggamit ng pattern-matching software ay nakakatulong din sa pagkilala kung ang pagong ay hindi agad halata sa mga larawan ng catalog. Ang lahat ng data na nakolekta ay ipapadala sa National Turtle Catalog na na-curate ng LAMAVE, na nagbibigay-daan para sa data ng sightings na maisama sa ibang mga bansa, na tumutulong sa pagbuo ng mga larawan ng mga pattern ng paglipat sa malalayong distansya.

The Not So Macro Life of Dauin 5

Sa pamamagitan ng pahina ng social media ng proyekto, sinuman ay maaaring magsumite ng mga larawan o video ng mga pagong na nakatagpo sa Dauin, at makakuha ng mabilis na tugon mula sa koponan kung kanino sila nakasama ng oras sa karagatan. Kung, tulad ng nangyari sa ilang pagkakataon, ang pagong ay wala sa archive, kung gayon ang masuwerteng maninisid ay bibigyan ng pangalan ang kanilang bagong natuklasan (welcome Otis at Alice!)

Ang pag-alam kung aling pagong ang nakakatulong sa pagmapa ng kanilang populasyon, pagmasdan ang kanilang kalusugan, at pagmasdan ang kanilang mga pag-uugali. Marahil ay nakakagulat na malaman, halimbawa, na para sa isang hayop na nauugnay sa paglipat ng maraming daan-daan, kung hindi libu-libong kilometro sa kanilang isinangkot at pugad na mga dalampasigan, na ang mga Green Turtles ay gustong manatili sa isang napakalinaw na lugar sa loob ng ilang buwan, kung hindi taon. katapusan, halos hindi na makitang nakikipaghalo sa kanilang mga kapitbahay ilang daang metro lamang ang layo.

Ginagawa nitong bahagyang mas madali ang pagkakakilanlan dahil ang bilang ng mga pagong na nakatala hanggang sa kasalukuyan ay nasa daan-daan na. Ipinapakita rin nito kung saan may matatag na konsentrasyon ng mga pawikan, na tumutulong sa pagbibigay kaalaman sa lokal na pagpaplanong pangkapaligiran, gayundin sa kakayahang idirekta ang mga snorkeler, free-diver, at diver sa pinakamagandang lugar upang tumambay kasama ang magiliw na mga higanteng ito.

The Not So Macro Life of Dauin 6

Ang kanilang mga personalidad ay lumilitaw din kapag mas binibisita mo sila. Ang ilan sa mga pinakamalalaking nasa hustong gulang ay medyo pinalamig, nagbibigay-daan sa malalapit na paglapit, at sa isang pagkakataon ay may pagkakataong tanggalin ang isang maliit na kawit na naka-embed sa kanilang flipper. Ang iba ay tumatakbo para dito sa sandaling makita ka nila, at sila ay medyo mabilis, kahit na mayroon kang mini-DPV upang subukang makipagsabayan!

Ang Project Pawikan ay nagpapalaki na ng interes sa pagtuklas ng higit pa tungkol sa populasyon ng pagong sa ibang lugar sa Pilipinas. Ang Zamboangita, ang kalapit na bayan ng Dauin, ay nakakita ng pagpugad ng pagong sa angkop na pinangalanang Turtle Island, na bihira sa kahabaan ng baybayin na ito, at ang kalapit na diving spot ay sinisimulan ng Moalboal ang kanilang sariling Citizen Science turtle project. Kapag mas nalaman natin kung saan nagpapahinga, nagpapakain at pugad ang mga bell-weather species na ito, mas mapoprotektahan natin ang kanilang mga tirahan at patuloy na masisiyahan ang mahiwagang pakikipagtagpo sa mga minamahal na nilalang na ito.

Ang mabuting balita para sa sinumang sumisid Dauin ay na ang mga pagong ay naroroon 365 araw sa isang taon, at hindi lumalabas na pana-panahon. Kaya't sa pambihirang pagkakataong iyon na hindi mahanap ang espesyal na nilalang na inaasahan mong makita, maaari kang umasa sa isa o higit pa sa mga lokal na ito upang maipakita ang hitsura - kahit na maaaring hindi mo sila mailagay sa frame gamit ang iyong macro lens!

