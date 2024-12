Ang susunod na henerasyon ng online dive log

Habang ang ilang mga tao ay kuntento pa ring alisin ang makalumang papel na logbook at umupo pagkatapos ng pagsisid upang isulat ang mga detalye ng kanilang huling pagsisid, parami nang parami ang mga maninisid na bumaling sa mas advanced, mas interactive na mga paraan ng pagpapanatili ng isang talaan. ng kanilang mga pagsisid – at ang bagong online dive log mula sa Divelogs.com ipinagmamalaki ang isang kalabisan ng mga makabagong tampok.

Ang Bersyon 3 ng online dive log ay ganap na isinama sa isang malawak na database ng mapa ng mundo ng mga lokasyon ng diving, at nagbibigay-daan sa user na madaling masubaybayan ang kanilang mga kagamitan, dive, at mga biyahe – at sa lahat ng ito ay nakabatay sa online, maa-access mo ang iyong data mula saanman sa mundo sa pamamagitan lamang ng pag-log in.

Sa ubod ng madaling gamitin na produktong ito – na idinisenyo upang tumakbo sa mga smartphone at malalaking desktop – ay isang advanced, ganap na nae-edit na grid-based na dive log, na idinisenyo mula sa simula upang makatipid ka ng oras at pagsisikap, at ang iyong data entry ay mas mahusay. Isinasama nito ang premium na custom na pag-filter at pagkopya at pag-paste ng pag-edit sa maraming dive nang sabay-sabay – tulad ng Excel.

Ang dive log ay higit pa sa isang simpleng record ng iyong mga dives. Puno ito ng mga makabagong feature, tulad ng kakayahang maghanap ng dive site mula sa malawak na library ng mga lokasyon, makakuha ng access sa database ng premium na Fish ID ng DiveLogs, o pamahalaan ang iyong kagamitang ginamit.

Ang online dive log ay may kakayahang mag-import mula sa maraming iba't ibang mga format ng file at application, at maaari mong i-export ang lahat ng iyong data sa karaniwang UDDF file format.

Pag-edit ng grid, katulad ng Excel

Sinabi ni DiveLogs Mike Fenney: "Napakaraming oras, pera, at pagsisikap ang ginugugol namin upang sumabak! Ang isang online dive log ay isang tunay na pagkakataon na lumampas sa mga pangunahing kaalaman kung kailan, saan, at kung ano ang ginawa ko sa aking mga pagsisid. Ito ay dapat na higit pa sa isang talaan – dapat itong makatulong sa atin na muling buhayin ang mga pagsisid sa ating mga alaala, tingnan ang malalaking larawan ng mga uso sa kung paano tayo maaaring (at nagawa!) mapabuti, at madama kung gaano karami ang ating malaking asul na planeta ginalugad. At dapat madali at mabilis itong gamitin.

"Ito ang palaging layunin sa likod divelogs.com. Ang malaking asul na planeta na ginawa namin maraming taon na ang nakararaan gamit ang aming magagandang base na mga tile ng mapa (nakikita itong tumatakbo sa isang full-scale na monitor ay espesyal). Ang mabilis at madaling gamitin ay dumating sa bersyon 3 kasama ang unang online na ganap na nae-edit na grid dive log na kumikilos tulad ng Excel.

“Ngayon, ang mga pinakabagong feature ng bersyon 3.1 ng aming online dive log ay nakatutok sa dalawa pang iba: mga alaala (nakikita ang mga larawan at video na naka-embed sa iyong mga dives), at malalaking larawan na mga trend gamit ang bagong analytics module (ng lahat ng mga chart na ginawa namin noong pagsubok sa analytics module, ito ay ang kakayahang makita ang kaugnayan sa pagitan ng SAC rate at bigat na dala na nagpakita ng antas ng mga insight na magagamit).

Ang iyong data ay ligtas na naka-imbak at naka-back up sa sariling dedikadong server ng DiveLogs sa isang UK data center, at bilang eco-friendly, ang pasilidad na ito ay gumagamit ng 100 porsiyentong renewable energy.

Ang karaniwang online dive log ay mayaman sa tampok, na walang mga limitasyon sa bilang ng mga dive na ipinasok, ngunit may mga premium na feature na magagamit – gaya ng access sa Fish ID database (tulad ng nabanggit sa itaas) at mga advanced na tool sa pag-edit ng larawan – para sa taunang subscription na nagkakahalaga ng £20 (o katumbas na halaga kung available sa iyong lokal na pera).

Maa-access mo ang lahat ng paraan ng analytical data, kabilang ang paggamit ng gas, max depth, SAC rate, at higit pa.

Muling pagtukoy sa dive log

Sa gitna ng Bersyon 3 ay ang online dive log mismo, na gaganapin sa isang advanced na grid na may maraming mga paraan upang gawin ang mabilis na pag-edit at pag-import ng mga dives, at kasama ang mga interactive na profile chart, pati na rin ang mahigpit na pagsasama sa listahan ng iyong kagamitan at ang base na mapa, upang mabigyan ka ng maraming impormasyon sa kung anong kit ang iyong ginamit, at kung saan ka nag-dive – lahat ay nasa iyong mga kamay.

Maaari kang magdagdag, mag-import at magtanggal ng mga dive sa online na log book, dalhin ang iyong mga profile sa dive computer, magdagdag ng mga komento, litrato at video, at magpakita ng mga alerto at paglipat ng gas, pamahalaan ang iyong mga kaibigan sa dive log, i-edit ang dive gear na ginamit mo sa mga dives, at i-link ang lahat ng ito sa database ng dive site.

Madali mong mapapamahalaan ang iyong mga litrato at video sa loob ng DiveLogs

Alamin ang iyong gamit

Hindi mo maalala kung anong kagamitan ang ginamit mo sa iyong huling pagsisid? Nagpupumilit na alalahanin kung anong mga timbang ang kailangan mo? Ang isang hiwalay na grid ng kagamitan ay nagtataglay ng lahat ng iyong sariling dive gear, at anumang rental item, na nagbibigay-daan sa iyong lumikha ng mga pangkat ng kagamitan, magdagdag at mag-edit ng iyong mga listahan ng dive gear, at tingnan ang kasaysayan ng paggamit ng iyong kagamitan.

Maaari mong ma-access ang database ng Fish ID, at malaman kung saan nakita ang mga partikular na species

Galugarin ang ating matubig na mundo

Ang pangunahing tampok ng Bersyon 3 ng online dive log ay ang maganda ang disenyo at napaka-interactive na database ng mapa ng mundo. Ito ay ganap na sumasama sa dive log, na nagdaragdag ng isang buong bagong dimensyon kapag sumangguni ka pabalik sa mga nakaraang dives. Gayunpaman, ito ay higit pa sa isang paraan ng pagmamarka kung saan ka nagdive. Isa rin itong malaki at lumalagong mapagkukunan na maaaring makatulong sa iyo sa paghahanap ng iyong susunod na lugar upang sumisid – at maaari mong tulungan ang iba pang mga user ng dive log sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga review, upang makapagpasya sila kung para sa kanila ang partikular na dive site na iyon.