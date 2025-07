Pagpapanatili sa Mga Aralin sa Turismo mula sa 30 Taon sa Papua

at

at 6: 01 am

Sa isang mundo ng mabilis na solusyon at panandaliang uso, ang Papua Diving Resorts ay gumugol ng tatlong dekada na nagpapatunay na ang tunay na pagpapanatili ay nangangailangan ng oras—at nag-ugat.

Isang Buhay na Pamana sa Papua

Ang kwento ng napapanatiling turismo sa Papua ay hindi nagsisimula sa mga buzzword o certification. Nagsisimula ito sa isang bangka, isang Dutch explorer, at isang malayong island chain na makikilala bilang Raja Ampat.

Noong unang dumating si Max Ammer noong 1990s, halos wala na ang turismo. Ang nakita niya ay hindi isang pagkakataon para kumita—ito ay isang panawagan na protektahan.

Ang pananaw na iyon ang naglatag ng pundasyon para sa Papua Diving Resorts, isang pioneer sa napapanatiling turismo, konserbasyon, at pagbibigay-kapangyarihan sa komunidad sa isa sa pinakamayamang marine ecosystem sa mundo.

Ano ang Kakailanganin Upang Buuin ang Sustainability Mula sa Kalat

Ang mga unang taon ay hindi madali. Walang imprastraktura, walang modelo para sa isang eco-resort sa gitna ng Dampier Strait sa Coral Triangle.

Ang mayroon si Max at ang kanyang koponan ay pasensya—at isang malalim na paniniwala na ang pagpapanatili ay nagsisimula sa paggalang sa mga lokal na komunidad ng Papuan.

Sa simula, tinanggihan ng Papua Diving Resorts ang turismo ng masa. Ang pokus ay sa maliit na pag-unlad gamit ang mga lokal na materyales, pagliit ng nakakapinsalang epekto, at pag-aaral mula sa mga taong namuhay nang magkakasuwato sa mga islang ito sa mga henerasyon.

Sustainability: Pagkilala sa mga Problema at Pagbibigay ng Mga Solusyon

Ang pagpapanatili sa Papua Diving Resorts ay hindi kailanman nangangahulugan ng paggawa ng mas kaunting pinsala—lagi itong nangangahulugan ng paggawa ng higit na kabutihan.

Ang mga resort ay naging mga hub para sa pagpapanumbalik at edukasyon. Ang pundasyon ng misyong iyon ay ang Raja Ampat Research and Conservation Center (RARCC), isang independiyenteng nonprofit na itinatag sa pakikipagtulungan sa resort.

Ang RARCC ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao ng Raja Ampat na manguna sa mga pagsisikap sa konserbasyon. Mula sa coral restoration at mooring buoys hanggang sa marine science at youth education, tourism funds action, at data drives solutions.

Habang ipinagdiriwang ng RARCC ang 10 taon noong 2025, nananatili ang mensahe nito: dapat na lokal, sistematiko, at pangmatagalan ang pagpapanatili.

Paano Lumilikha ang Komunidad ng Konserbasyon

Sa gitna ng Papua Diving Resorts ay isang pangako sa komunidad. Sa simula, iginiit ni Max na kumuha at magsanay ng mga kawani ng Papuan—hindi bilang kilos, kundi bilang isang pundasyon.

Maraming mga senior dive guide, kapitan, inhinyero, at mentor ang nagsimula sa maliit na pormal na edukasyon. Ngayon, sila ay may kumpiyansa na mga lider na nagtuturo sa susunod na henerasyon.

Ang isang pangunahing inisyatiba ay ang dive training program, na nagpapatunay sa mga lokal na Papuans bilang mga gabay sa pagsisid ng PADI. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hadlang sa pananalapi at pag-access, ang resort ay lumilikha ng mga pangmatagalang karera sa diving—pagtitiyak na ang mga tagapag-alaga ng mga bahura ng Raja Ampat ay mga residente rin nito.

Sa lupa, pinangunahan ng maalamat na gabay na si Pak Niko—isang maagang kasosyo sa mahigit 30 taon—ang mga birding excursion upang makita ang Birds of Paradise. Ang kanyang kaalaman at kultural na pagkukuwento ay nagpapanatili ng mga tradisyon at nagpapayaman sa mga karanasan ng panauhin.

Sa Raja Ampat, ang sustainability na walang lokal na pamumuno ay isang slogan lamang. Ngunit kapag nakaugat sa layunin, ito ay nagiging isang kilusan.

Innovation Born of Necessity

Ang pagpapatakbo sa malayong Papua ay nagdala ng mga hamon: logistik, pagkain, basura, enerhiya. Ngunit ito ay naging mga spark para sa pagbabago.

Kayak4Conservation nag-aalok ng alternatibong mababang epekto sa mga speedboat, na nagkokonekta sa mga bisita sa mga homestay na lokal na pag-aari.

Syntropic agroforestry program naghahangad na muling maggubat ng mga nasirang damuhan, na nagdadala ng nutrisyon at napapanatiling pamamaraan ng pagsasaka sa mga lokal na nayon sa paligid.

Mga hardin ng wastewater natural na gamutin ang greywater, pinoprotektahan ang mga reef.

Ang SEACAM Center sa liko ng Sorido Bay larawan sa ilalim ng dagat sa adbokasiya sa pamamagitan ng mga hands-on workshop.

Ang mga solusyong ito ay hindi na-import—ipinanganak sila sa pamamagitan ng pangangailangan, pagsubok, at pagtanggi na ikompromiso ang etika.

Kung ano ang Mali sa Industriya

Ang Eco-tourism ay naging isang diskarte sa marketing. Alam ng Papua Diving Resorts na ang tunay na pagpapanatili ay mabagal, mahal, at kadalasang hindi komportable.

At sa simula pa lang, alam na ni Max na hindi niya ito kayang mag-isa. Nakikipagtulungan sa mga lokal na taga-Papua, ang Papua Diving Resorts ay kinikilala ang mga problema at nag-aalok ng mga berdeng pangmatagalang solusyon na tutulong at magbigay ng kapangyarihan sa mga lokal na komunidad para sa mga susunod na henerasyon.

Malinaw ang mga resulta: umuunlad na mga bahura, pinalakas na komunidad, at mga bisitang umaalis nang may pananagutan.

Habang kinakaharap ng Raja Ampat ang pagbabago ng klima at pagpapaputi ng coral, ang napapanatiling turismo ay higit na mahalaga kaysa dati. Sinusuportahan nito ang agham, lumilikha ng mga trabaho sa labas ng mga extractive na industriya, at nag-iimbita ng mga bisita na maging bahagi ng solusyon.

Dahil kung walang malulusog na bahura, walang turismo—at kung walang matatag na komunidad, walang hinaharap para sa konserbasyon.

Photo Pinasasalamatan: Don Silcock at Renee Capozzola