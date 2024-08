Nagtatampok ang Nilalang ng Raja Ampat na Octopus

Dinadala sa iyo ng Meridian Adventure Dive ang buwanang Raja Ampat Creature Feature series: Octopus

Raja Ampat's reefs are home to many stunning and mysterious creatures. The pugita stands out among these captivating divers and snorkellers with its intelligence, camouflage abilities, and unique behaviour.

Masusing sinaliksik namin ang sampung aspeto ng mga octopus para mapahusay ang pag-unawa ng aming mga bisita sa napakagandang karanasan ng pagmamasid sa mga nilalang na ito sa ilalim ng tubig.

What Predators Does Pugita Mayroon?

Sharks: Dogfish sharks, Whitetip reef sharks and nurse sharks. Dolphins: they shake and toss the pugita on the water’s surface and sometimes grasp it with their teeth before slapping it down. Seals and otters. Moray Eels: their snake-shaped body can invade the holes and small openings octopuses use as hideouts. Birds: Diving sea and shore birds such as gulls or penguins. Fish: like cod, barracudas, or scorpion fishes. Rays: hides in the sand until the pugita approaches close enough, and then, suddenly, the ray strikes.

Paano Nagba-camouflage ang Octopus sa Kanilang Paligid?

Maaari nilang baguhin ang kanilang kulay at texture upang makihalubilo sa kanilang natural na kapaligiran.

Ang pagbabago ng kulay ay nakakamit ng mga cell na kilala bilang chromatophores, na matatagpuan sa ilalim ng kanilang mga balat at naglalaman ng isang sako na puno ng mga makukulay na pigment. Sa pamamagitan ng pagkontrata at pagpapalawak ng sac na ito, maaaring baguhin ng octopus ang lilim ng kulay at intensity nito.

Maaaring baguhin ng mga octopus ang texture ng kanilang balat sa pamamagitan ng pagbabago sa laki ng papillae sa kanilang balat. Upang magmukhang mas nakakatakot, maaaring gayahin ng mga octopus ang mga spike, bumps, at ridges. Sa loob ng ilang segundo, maaari nilang baguhin ang kanilang hitsura upang hindi na kamukha ng mga species.

Bakit Sila Nagtatago sa mga Tao?

Ang pangunahing dahilan kung bakit nagtatago ang isang octopus sa mga tao ay para sa kanilang kaligtasan at proteksyon. Ang mga pugita ay makikinang na hayop. Kung ang isang tao ay masyadong malapit, maaari silang makatakas nang mabilis sa pamamagitan ng pagbaril sa kanilang sarili pasulong sa pamamagitan ng pagpapalabas ng tubig mula sa isang maskuladong tubo na tinatawag na siphon.

Ano ang kinakain ng Octopus?

Ang mga octopus ay mga carnivore, ibig sabihin, pangunahing kumakain sila ng karne. Kapag bata pa, kumakain sila ng maliliit na nilalang tulad ng mga copepod, larval crab, at sea star. Bilang mga nasa hustong gulang, sila ay nambibiktima ng mga alimango, tulya, kuhol, at maliliit na isda, na pinapaboran ang mga alimango, hipon, at ulang. Ang mga pugita ay may napakasensitibong mga sucker

na tumutulong sa kanilang kakayahang matikman ang kanilang nahawakan. Sa gabi, sila ay nangangaso sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanilang biktima at binabalot ito sa webbing sa pagitan ng kanilang mga braso. Ang kanilang kalamangan ay nasa kanilang pambihirang kakayahang makakita ng mabuti sa madilim at madilim na tubig.

Paano at saang bahagi ng kanilang katawan kumakain ang mga octopus?

Ang mga octopus ay kilala sa kanilang mga taktika sa pananambang. Ibinaba nila ang kanilang biktima, pinalibutan ito ng kanilang mga braso, at iginuhit ito sa kanilang mga bibig gamit ang kanilang makapangyarihang mga tuka. Ang kanilang diyeta ay kadalasang kinabibilangan ng biktima na may mga shell, na maaari nilang ma-access sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga connecting tissue na may lason mula sa kanilang mga katawan.

Kapag nakikitungo sa iba't ibang biktima, ang mga octopus ay nagpapakita ng isang kalkuladong diskarte, na nag-iniksyon ng lason sa isa o dalawang butas kung kinakailangan. Ito ay nagmumungkahi ng isang instinctual na pag-unawa kung paano makakuha ng pinakamaraming mula sa kanilang pagkain nang epektibo.

Ano ang Habitat Ng Isang Octopus?

Ang mga octopus ng iba't ibang species ay naninirahan sa mga karagatan sa buong mundo, sa tubig-alat lamang. Sila ay

madaling ibagay at nabubuhay sa lahat ng bagay mula sa maliliit na lunok hanggang sa lalim hanggang 2000m. Karamihan ay pelagic, ibig sabihin nakatira sila malapit sa ibabaw ng tubig sa mga shell at coral reef. Ang ilang iba pang uri ng octopus ay naninirahan sa sahig ng karagatan, na ginagawa ang kanilang mga tahanan mula sa mga kuweba.

Bakit Namamatay ang Octopus Pagkatapos Gumawa ng Mga Sanggol?

Ang mga octopus ay mga semelparous na hayop, na nangangahulugang sila ay nagpaparami ng isang beses at pagkatapos ay namamatay. Ang lalaking magulang ay namatay pagkatapos ng pagsasama, at ang babae ay nabubuhay hanggang sa mapisa ang kanyang mga itlog.

Ang mga babae ay karaniwang naglalagay ng 200,000 hanggang 400,000 na mga itlog, na nag-iiba depende sa mga species. Binabantayan niya ang mga itlog hanggang sa mapisa. Huminto pa siya sa pagkain. Matapos mapisa ang mga itlog, ang kanyang katawan ay bumabaling sa kanya. Dumadaan ito sa cellular suicide, na pumupunit sa kanyang mga tissue at organ hanggang sa siya ay mamatay. Samantala, lumangoy ang lalaki at napatay sa loob ng ilang buwan.

Bakit Pumulandit ng Tinta ang mga Octopus?

Ginagamit ng mga octopus ang kanilang tinta bilang isang mekanismo ng pagtatanggol upang maiwasan ang mga mandaragit.

Kapag nasa ilalim ng pagbabanta, naglalabas sila ng malaking halaga ng tinta sa tubig gamit ang kanilang siphon upang disorient ang aggressor. Ang tinta na ito ay gumagawa ng makapal na ulap na humahadlang sa paningin ng mandaragit, na nagbibigay-daan sa pugita na mabilis na makatakas.

Ay Octopus Friendly?

Ang mga octopus ay kilala sa kanilang pagiging mapaglaro at mausisa. Ang ilang mga species ay nakikibahagi sa pag-uugali ng cuddling, habang ang iba ay bumubuo ng mga bono sa mga tao. Ang mga ito ay itinuturing na kabilang sa mga pinaka-highly evolved invertebrates at pinaniniwalaang nagtataglay ng katalinuhan ng maraming biologist. Sa isang kumplikadong sistema ng nerbiyos, ang mga octopus ay maaaring matuto at magpakita ng memorya.

Ang mga octopus ay nasisiyahan sa paglalaro ng mga laruan, pagpapakita ng pag-uugali sa paglalaro, at paglutas ng mga simpleng maze. Nagagawa nilang makilala ang mga mukha ng tao sa mga laboratoryo at karagatan. Kapag nagkaroon sila ng positibong naunang pakikipag-ugnayan sa mga tao, malamang na hindi sila pumulandit ng tinta.

Gaano Katagal Mabubuhay ang Isang Octopus?

Ang karaniwang haba ng buhay sa mga natural na tirahan ay nag-iiba sa pagitan ng 1 hanggang 5 taon, depende sa species.

Ang octopus ay isang testamento sa mga kamangha-manghang buhay sa dagat. Ang katalinuhan, kakayahang umangkop, at kakaibang pag-uugali nito ay ginagawa itong isang kaakit-akit na paksa ng pag-aaral at isang highlight para sa mga diver na nagtutuklas sa mga makulay na reef na ito. Habang patuloy tayong natututo tungkol sa mga misteryosong nilalang na ito, nagiging mas malinaw kung gaano kahalaga na protektahan at pangalagaan ang kanilang mga natural na tirahan, na tinitiyak na ang mga bahura ng Raja Ampat ay mananatiling kanlungan ng mga octopus at hindi mabilang na iba pang mga species.

