Raja Ampat Chicken Reef

Ipinagmamalaki ng site ang isang mabuhanging sahig na may tuldok na may kahanga-hangang iba't ibang malambot at matitigas na korales. Habang bumababa ka, nag-aalok ang reef slope ng makulay na pinaghalong coral species, na nagbibigay ng kanlungan para sa hindi mabilang na mga anyo ng marine life. Ang pagbaba ng kaunti mula sa slope ay nagdaragdag ng lalim at dimensyon sa kanlungang ito sa ilalim ng dagat, na parang nag-e-explore ka sa isang aquatic forest.

Tungkol sa Meridian Adventure Dive:

Matatagpuan sa nakamamanghang Raja Ampat, Indonesia, Meridian Adventure Dive ay isang PADI 5-Star Eco Resort at ipinagmamalaking nagwagi ng prestihiyosong PADI Green Star award. Ang aming scuba diving ang mga serbisyo, na kilala sa kanilang propesyonalismo at kalidad, ay naging magkasingkahulugan sa PADI at Meridian Adventure mga pangalan, tinitiyak ang isang tiwala at kasiya-siyang karanasan sa diving para sa lahat.