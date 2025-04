Mauritius Seagrass Meadow Nursery

Four Seasons Resort Mauritius sa Anahita Pioneers Marine Conservation na may Seagrass Meadow Nursery

Four Seasons Resort Mauritius sa Anahita ay nag-aanunsyo na ito ang magiging unang resort sa Indian Ocean na bumuo ng seagrass nursery sa Barachois nito, isang isang metrong lalim (40 pulgada) na tubig-alat na katawan malapit sa mga dining facility, na kasalukuyang nagho-host ng higit sa 200 herbivore at omnivore na isda. Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng Blue Carbon Ecosystems Project: Restoration of Blue Carbon Ecosystems, na kasalukuyang pinamumunuan ng Odysseo Foundation, isang lokal na tiwala sa pagbuo ng mga proyekto sa konserbasyon ng dagat sa Mauritius.

Ang proyekto ay bahagi ng Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) sa ilalim ng Programa ng Varuna, ipinatupad ng Dalubhasa sa France at pinondohan ng gobyerno ng France sa pamamagitan ng l'Agence Française du Développement (AFD), at sa pakikipagtulungan sa Association pour le développement matibay, Pundasyon ng Saloobin, at Fondation Solidarité Eclosia – mga organisasyong nagpapatakbo ng mga proyekto sa konserbasyon sa Indian Ocean at sa buong mundo.

Rick-Ernest Bonnier, ang Resort Ocean Environment Manager, ay nagpapaliwanag: "Ang Seagrass Nursery ay isang pilot project na naglalayong ibalik ang seagrass meadows sa marine area sa paligid ng resort. Ang parehong mga transplant at mga buto ay kukunin mula sa ligaw at gagamitin upang lumikha ng isang seagrass nursery sa Barachois ng resort.

Ang mga buto ay sisibol sa isang Odysseo lab at ang mga nabuong punla ay ililipat sa Barachois ng resort hanggang sa kapanahunan. Umaasa kami na makagawa ng malusog na seagrasses na maaaring magamit para sa pagpapanumbalik ng mga parang, na lumilikha ng isang malusog na tirahan para sa mga buhay-dagat, tulad ng mga isda, pagong, seahorse, ray at higit pa."

Kasunod ng malawak na mga survey sa sariling Barachois na kalidad ng tubig at sediment ng resort, ipinakita ng data na ang resort ay may paborableng kapaligiran para sa ilang species ng seagrass gaya ng Syringodium isoetifolium at Halodule uninervis.

Binanggit ni Bernardo Nascimento, Odysseo Foundation Manager, Curator at Head of Education: "Napakasayang magkaroon ng Four Seasons bilang aming katuwang sa proyektong ito, lalo na para sa inisyatiba ng seagrass nursery. Sa pagkakaalam namin, ito ang unang pagkakataon na likhain ang isang seagrass nursery sa Indian Ocean, na nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapanumbalik ng seagrass.

Ang mga ecosystem na ito ay nagbibigay ng mahahalagang serbisyo para sa sangkatauhan dahil ang mga ito ay napakahusay na carbon sinks, mahalaga sa paglaban sa global warming; ang mga ito ay nagsisilbing mahalagang nursery ng isda, na ang pagkawala ay magbabanta sa maraming uri ng hayop na mahalagang pinagmumulan ng pagkain para sa buhay-dagat at mga islang bansa, gaya ng Mauritius.”

Sa kaso ng nursery na ginawa sa Four Seasons, isang pangkat ng mga mananaliksik at marine biologist ang mangongolekta ng mga buto mula sa ligaw hanggang sa Odysseo lab. Ang mga buto ay bibigyan ng pinakamainam na pisikal na mga parameter, tulad ng liwanag, kaasinan, sediment at temperatura upang tumubo. Kapag sapat na ang lakas ng mga halamang dagat, ililipat sila at itatanim sa Barachois ng resort.

"Ang asul na carbon ecosystem, na kinabibilangan ng mga tirahan sa baybayin tulad ng mga mangrove at seagrass, ay gumaganap ng isang mahalagang papel para sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima," sabi ni Shane Sunassee, Project Manager. "Ang seagrass ay hindi lamang nakakakuha at nakakapag-imbak ng carbon, ngunit nagbibigay din ito ng mga mahahalagang serbisyo tulad ng proteksyon sa baybayin, pagpapabuti ng kalidad ng tubig, suporta sa biodiversity, at pagpapanatili ng mga lokal na ekonomiya. Upang mapangalagaan ang napakahalagang mga ekosistema na ito, mahalagang tumuon sa mga pagsisikap sa pag-iingat, napapanatiling mga kasanayan sa pamamahala, at pagpapanumbalik ng mga nasirang tirahan, na tinitiyak ang malawak na mga benepisyong ito sa pagbabago ng klima at patuloy na naghahatid ng mga likas na yaman sa pagbabago ng klima at patuloy na makapagbibigay ng malawak na mga pakinabang sa pagbabago ng klima na ito."

Martin Dell, General Manager, ay nagsabi: "Kami ay lubos na ipinagmamalaki na hindi lamang makasali sa isang proyektong tulad nito, ngunit maging mga pioneer din sa larangan ng konserbasyon ng dagat sa Mauritius. Kami ay nag-aambag sa isang pangmatagalang solusyon upang iangat ang marine biodiversity sa paligid ng resort.

Ang aming mga bisita ay magagawang obserbahan ang mga siyentipiko na kumikilos sa panahon ng proseso ng paglipat, at sila rin ay masasaksihan mismo ang makulay at makulay na buhay-dagat ng Indian Ocean kapag nag-snorkeling sa mga parang. Maaaring pataasin ng seagrass meadow ang posibilidad na makakita ng mga pagong, isda, ray at ating mga sikat na seahorse dahil ito ay isang kilalang malusog na tirahan para sa kanila. Para sa mga nagnanais na matuto nang higit pa, mag-aalok si Rick ng mga guided tour sa Barachois at ipapaliwanag ang agham sa likod ng proyekto at ang mga pakinabang ng mga parang seagrass sa ating mga karagatan.

Ang Seagrass Nursery project ay isa sa maraming paraan kung saan ang mga bisita ng Four Seasons ay maaaring makisali sa lokal na kapaligiran sa resort. Si Rick ay nagdadala ng walong taon ng on-site na karanasan sa pag-iingat at passion sa kanyang trabaho, at ang mga bisita ay iniimbitahan na sumali sa kanyang Resort Nature Walks kung saan siya ay nagbibigay ng mga insight sa fauna at flora ng resort, habang tinutukoy ang mga tunog ng ibon at mga species ng bulaklak. Ang isa pang all-time na paboritong aktibidad ng bisita ay ang Seahorse Snorkel, kung saan pinangunahan ni Rick ang mga snorkeler sa lagoon, na napapalibutan ng mga bakawan sa pagtugis sa mga bihirang, maliliit ngunit magagandang nilalang na ito. Ang mga hakbangin sa konserbasyon na ito ay isang halimbawa ng pangako ng resort sa paglikha ng positibong epekto sa lokal na kapaligiran at komunidad.