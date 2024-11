Local Guide sa Raja Ampat Dive Sites # Yenkoranu Reef

Ang Yenkoranu Reef, na matatagpuan malapit sa nayon ng Yenkoranu sa Kri Island sa Raja Ampat, ay nag-aalok ng kamangha-manghang dive site na tumutugon sa lahat mula sa mga snorkeller at beginner diver hanggang sa mga batikang propesyonal. Ang sloping reef dive na ito ay kilala sa pagsasama-sama ng malalaking pelagic species at mas maliit na marine life, na ginagawa itong isang mapang-akit na lugar para sa underwater exploration.

Uri: Sloping Reef

Lalim: 3m hanggang 30m

Temperatura ng Tubig: 29/30°C

Antas ng Maninisid: Angkop para sa mga snorkeller, baguhan, at may karanasang maninisid

Local Guide sa Raja Ampat Dive Sites 3

Ang slope ng Yenkoranu Jetty ay nagsisimula sa mababaw na lalim na 3 metro, na nagbibigay ng perpektong simula para sa mga baguhan o sa mga gustong mag-snorkel. Habang bumababa ka, unti-unting bumababa ang bahura hanggang sa pinakamataas na lalim na humigit-kumulang 25 hanggang 30 metro, na nag-aalok ng accessible na dive profile para sa iba't ibang antas ng kasanayan. Sa patuloy na mainit na tubig na may average na 29-30°C, sinisiguro ng Yenkoranu ang isang komportableng pagsisid sa buong taon.

Isa sa mga highlight ng Yenkoranu Reef ay ang kalapitan nito sa village jetty, na umaakit sa iba't ibang marine life. Maaaring asahan ng mga diver na makakakita ng maraming blacktip at whitetip reef shark na dumadaan, lalo na sa mas malalalim na bahagi ng slope. Ang mga kaaya-ayang mandaragit na ito ay pamilyar na mga tanawin, nakakapanabik kapwa baguhan at may karanasang maninisid.

Ang isa pang madalas na bumibisita sa site na ito ay ang green sea turtle. Kadalasang nakikitang kumagat sa matitigas na korales na nakahanay sa bahura, ang mga pagong na ito ay nagdaragdag ng mapayapang kaibahan sa mga pating na nagpapatrolya sa malapit. Ang kanilang mabagal, sinasadyang paggalaw ay ginagawa silang paborito sa mga photographer sa ilalim ng dagat.

Local Guide sa Raja Ampat Dive Sites 4

Para sa mga masuwerte, nag-aalok din ang Yenkoranu ng pagkakataon ng isang pambihirang engkwentro sa isang eagle ray na dumadausdos sa asul, lalo na sa mga araw na may mas malinaw na visibility. Ang mga maringal na nilalang na ito ay hindi gaanong karaniwan ngunit gumagawa para sa isang hindi malilimutang tanawin kapag sila ay lumitaw.

Ano ang ginagawa ng Yenkoranu Bahura partikular na nakakaakit ay ang iba't ibang buhay na maaari mong masaksihan sa isang solong pagsisid. Habang ang mga blacktip at whitetip shark ay nagdadala ng kaguluhan ng mas malalaking nilalang sa dagat, ang mga diver at snorkeler ay ituturing din sa mas maliliit na critters na matatagpuan sa gitna ng reef. Ang mga paaralan ng mga makukulay na reef fish ay umiikot sa paligid ng mga coral formation, at ang mga maingat na nagmamasid ay maaaring makakita ng mga nudibranch at iba pang kamangha-manghang macro life na nagtatago sa mga corals.

Ang kakaibang dalisdis ng Yenkoranu at iba't-ibang mga marine life ay ginagawa itong perpektong lugar para sa mga diver sa lahat ng antas ng karanasan. Maaaring tamasahin ng mga nagsisimula ang kaligtasan ng mababaw na lugar habang nakakaharap pa rin ang isang kahanga-hangang hanay ng mga marine life. Kasabay nito, ang mas maraming karanasang maninisid ay maaaring bumaba nang mas malalim upang tuklasin ang mas malalaking species ng isda at ang paminsan-minsang eagle ray. Masisiyahan ang mga snorkeller sa kagandahan ng bahura, na lumulutang sa ibabaw ng mababaw na mga coral garden na puno ng buhay.

Tungkol sa Meridian Adventure Dive Resort: Matatagpuan sa nakamamanghang Raja Ampat, Indonesia, Meridian Adventure Dive ay isang PADI 5-Star Eco Resort