Dive Raja Ampat na may Meridian Adventure Dive

DIVE RAJA AMPAT – MAGTIPID SA ATING EXCLUSIVE SPECIALS!

Discover Raja Ampat’s underwater wonders with our flexible diving packages tailored to fit your schedule. Enjoy diving without set arrival or departure dates, whether for a short escape or a more extended adventure. Drift through vibrant coral reefs and explore diverse marine life at your own pace.

Mga Dive Package:

6 Gabi / 7 Araw + 10 Pagsisid = $2098 bawat taong nagbabahagi May kasamang libreng 1 gabi

7 Gabi / 8 Araw + 12 Pagsisid = $2273 bawat taong nagbabahagi May kasamang 1 gabi at 2 dive nang libre

8 Gabi / 9 Araw + 14 Pagsisid = $2449 bawat taong nagbabahagi May kasamang 1 gabi at 4 dive nang libre

9 Gabi / 10 Araw + 16 Pagsisid = $2693 bawat taong nagbabahagi May kasamang 2 gabi at 2 dive nang libre

10 Gabi / 11 Araw + 18 Pagsisid = $3112 bawat taong nagbabahagi May kasamang 2 gabi at 4 dive nang libre

Ano ang Kasamang:

Rates are based on Bed and Breakfast (B&B) only

Room Amenities include a TV, Safe, Hair Dryer, Shampoo, Conditioner, Body Wash & Towels & Bath Robes

24hr Air-conditioning, hot water and daily housekeeping services

Drinking water in your room and at various locations around the resort

Aqualung Dive Equipment (Mask, Fins, Snorkel, Wetsuit, BCD, Regulator, Weights, Tanks)

Transfers to and from all dive sites

Beach Towels, Tea, Coffee, Fresh Fruit and Drinking Water on all Dives

Mga pagbubukod:

Mga Paglipat (Sorong at Waisai): Tinatayang. $ 55 bawat tao

Raja Ampat Marine Park Permit: IDR 1,000,000 bawat tao (cash payment sa resort)

(cash payment sa resort) Mga Pagkain (Tanghalian at hapunan) – Available ang Half/Full board para sa mga grupo ng 8 o higit pa

Alcoholic at non-alcoholic na inumin

Dive computers and torches

Mga flight, paglalakbay, at dive insurance

MAKIPAG-UGNAYAN

Tel: + 62 951 317 6120

What's App: +62 822 4854 0774

email: reservations@meridianadventuresdive.com

Website: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=specials&utm_medium=november&utm_id=scubadivermag

Mga Tuntunin at Kundisyon:

Mangyaring sanggunian MADSPECIAL2025 kapag nagbu-book upang samantalahin ang mga eksklusibong alok na ito.

Panahon ng Pag-book: 01 November 2024 to 31 December 2024

Panahon ng Paglalakbay: 01 November 2024 to 31 January 2025

Nakalista ang mga presyo sa USD at may kasamang mga naaangkop na buwis.