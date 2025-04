Dive Dauin Festival

Dive Dauin Festival at Underwater Photography Contest

Dive Dauin Festival, since its inception in 2021, has, in just a few short years, become the richest and soon to be the Philippine's biggest internationally recognized “Underwater Macro & Wideangle Photography competition in the Philippines, Boasting over $10,000 US in Cash and prizes to be won. The competition is held in June each year on the island of Negros Oriental, a world-class muck destination boasting countless species of nudibranchs, shrimp, crabs' seahorses, ghost pipe fish and a wealth of other little critters that can be found in the reefs dotted along the black sand slopes. Plus, larger megafauna and corals.

Dive Dauin Festival 7

Ang mga santuwaryo ng dagat ay nai-set up sa kahabaan ng baybayin upang mapanatili ang mga reef at seagrass bed. Ang mga ito ay mahalagang lugar ng pagpapakain para sa mga pagong at tahanan sa iba pang natatanging nilalang na naninirahan sa mga tubig na ito, na ipinagmamalaki ang 29 sa 33 kilalang species ng palaka (BBC Planet Earth 2-episode two Frog Fish espesyal ay kinunan sa AivyMaes Divers Resort House Reef, na kilala bilang Población 1 Dauin North marine Sanctuary, protektado sa loob ng 40 taon). Mahigpit na ipinapatupad ang mga kasanayan sa pagsisid, at aalisin ng mga hukom ang mga photographer kung ang kanilang mga larawan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng manipulasyon o stress ng hayop.

Dive Dauin Festival 8

Para sa mga nagnanais ng Wide Angle o medyo mas malaking marine life, ang maliit na isla ng Apo Island, na matatagpuan 35 minutong biyahe sa bangka (5km) lamang mula sa baybayin ng Dauin, ay isang itinalagang Marine Protected Area (MPA) mula noong 1982. Noong 1982, isang marine scientist, si Dr Angel Alcala, na lumaki sa isang lugar na may pag-aalinlangan na nagpoprotekta sa rehiyon. lugar ay makikinabang sa mga nakapalibot na pangisdaan. Ang kanyang teorya ay ang mga pang-adultong isda ay itatapon mula sa protektadong lugar patungo sa nakapaligid na lugar, kung saan ang protektadong lugar ay gumaganap bilang isang kanlungan para sa mga isda upang makatakas, mature, at mangitlog.

Ang pangingitlog ng isda sa protektadong lugar ay magbubunga ng larvae na dinadala ng agos sa ibang mga komunidad sa bahura. Isang tunay na kwento ng tagumpay sa konserbasyon ng dagat sa Pilipinas, ito ang pinakamatandang tuloy-tuloy na Marine Protected Area sa Pilipinas. Nakatulong itong hubugin ang Dive Daiun festival na maging isang Macro photographer at Wide-Angle paradise!

Dive Dauin Festival 9

Ang maliit at maliit na isla na ito ay may mahalagang papel sa paghubog ng mga pagsisikap sa pangangalaga sa dagat ng buong bansa. Ganito ang naging tagumpay ng community-based sanctuary na naitatag dito ay nagbigay inspirasyon sa mga katulad na proyekto sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo, bilang isang direktang resulta, sa kasalukuyan ay mayroong mahigit 1,500 maliliit na Marine Protected Areas sa Pilipinas, na sinimulan ng mga lokal na komunidad na gustong tularan ang tagumpay ng Apo Island. Bilang isang direktang resulta ng matagumpay na pagpapatupad ng MPA's, umunlad ang turismo ng Dive, kung saan ang Pilipinas ngayon ay patuloy na binoto bilang Number 1 dive destination sa mundo bilang direktang resulta.

Dive Dauin Festival 10

Ang kumpetisyon ng Dive Dauin Festival (orihinal na pinangalanang Dive 7) ay naghahatid ng isang malakas na nakabatay sa komunidad na nakabatay sa napapanatiling mensahe sa kapaligiran sa mga lokal, lokal na negosyo dive shop departamento ng turismo, lokal na LGU at mga dive resort ay nagtutulungan upang ayusin ang mga paglilinis sa kahabaan ng baybayin at sa ilalim ng tubig na nagdadala ng kakaibang pananaw sa kaganapan. Maging ang mga tropeo ay gawa sa mga recycled at upcycled na materyales.

Sineseryoso ng mga operator ng Dive ang kumpetisyon at nagsusumikap na tulungan ang kanilang mga kliyente na "manalo" sa isang kategorya at maging numero unong resort na pagpipilian ng photographer. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, nang hindi nakakagambala sa ecosystem, upang matulungan ang kanilang mga kliyente na manalo! Wala nang mas seryoso kaysa sa Silver Reef Resort, which holds multiple workshops hosted by renowned award-winning underwater photographers before the event and boasts world-class underwater photography facilities, making them the preferred host for the professional photographer's event.

Dive Dauin Festival 11

Ang mga dive guide ay sinanay din ng mga Photographer na nagtuturo sa kanila kung paano makita ang perpektong paksa, mula sa pinakamaliit na nilalang hanggang sa perpektong wide-angle o pag-uugali ng hayop. Ang mga dive guide na sinanay sa specialty na ito ay tinutukoy bilang "Spotters" at sineseryoso ang kanilang propesyon, na mahigpit na binabantayan ang mga lihim na lokasyon ng "rarest critters" at ibinabahagi lamang ang mga ito sa mga kliyente, na ginagawang napakahalaga ng pagpili kung aling resort ang mag-book bago ang kaganapan.

Naturally, ang pinakamahusay sa pinakamahusay na mga spotter ay nakalaan bago ang kumpetisyon. Bilang kahalili, AivyMaes Divers Resort tumutugon sa parehong baguhan at propesyonal, na nag-aalok ng abot-kayang opsyon na may stay dive para sa baguhan at propesyonal na may mga Package na hindi masisira ang iyong badyet at gumamit ng mga sinanay na propesyonal na "critter spotters" na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan ang kanilang kliyente na manalo. Ang kumpetisyon ay dumaloy sa "mga critter spotters ", na ang bawat isa ay nag-aagawan upang maging pinakamahusay at manalo ang kanilang kliyente/resort!

Dive Dauin Festival 12

Whether you're a professional Underwater Photographer, novice, or in-between, Dive Dauin Festival offers something for everyone with bigger, better prizes to be won every year; coupled with “World Class Diving”, it's a must-do for your dive calendar. (See Scuba Diver Magazine ANZ edition 73 for more information)