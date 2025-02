Napakaraming Critters sa Muck Diving Hotspot Dauin

Ang Muck Diving ay isang pangunahing industriya sa Dauin, na nagpapakita ng ilang marine reserves at ipinagmamalaki ang isang host ng mga kamangha-manghang critter filled dive site.

Si Chris Hiem (CEO Sea Explorer's Philippines) ay nagtatag ng unang dive resort sa Dauin noong 1986 at nagsimulang isulong ang mga baybayin ng magkakaibang mga naninirahan sa dagat.

Sa lalong madaling panahon pagkatapos ng macro pagkuha ng larawan ang mga mahilig at mahilig sa mga bihirang species, tulad ng frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranch, seahorse at marami pang iba, ay nagmula sa buong mundo upang tuklasin ang mga kakaibang nilalang na ito at kumuha ng award winning na mga macro na imahe. Ang DAUIN ay sikat na ngayon sa pagkakaiba-iba nito na ipinagmamalaki ang 29 sa buong mundo na 33 species ng palaka.

Critters Galore sa Muck Diving Hotspot Dauin 5

Mayroong higit sa 20 Dive site sa kahabaan ng itim na baybayin ng bulkan ng Dauin. Malapit lahat sa AivyMaes Divers Resort.

Simula sa hilaga hanggang timog, mailalarawan ko ang lahat ng magagandang dive spot tulad ng Mainit, San Miguel – hilaga at timog, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – hilaga at timog, Ginama Point, Bahura, at Pyramids, ngunit ang isa na nararapat na espesyal na banggitin ay Masaplod – hilaga at timog.

Ang partikular na dive site na ito ay nag-aalok ng isa sa pinaka-magkakaibang hanay ng mga critters Napakaraming uri ng hayop ang makikita, kabilang ang mga seahorse, ilang uri ng frogfish (isa sa aking mga paborito), wonderpus, mimic at blue ring octopus; sa madaling salita ito ay isang pambihirang lugar.

Isa pa sa mga pinakakahanga-hangang dive site sa lugar ay ang AviyMaes Divers Resort House reef na nasa harap mismo ng resort at maaaring gawin bilang isang napaka-kombenyenteng shore dive. Ang pagsisid sa Dauin Nth Reef/Car Wrecks ay kung saan kinunan ang planeta earth 2, episode 2, Frog fish special kasama ang dalawang malaking Commerson Frogfish na malapit sa isa't isa.

Critters Galore sa Muck Diving Hotspot Dauin 6

Pulo ng Apo

Dauin ay hindi lamang tungkol sa muck Diving bagaman. Ang Apo Island ay 30 minutong biyahe sa bangka mula sa baybayin ng Dauin. Ang Isla ay isang itinalagang marine protected area (MPA) mula noong 1982. Ito ay salamat sa pagsisikap ng marine scientist na si Dr Angel Alcala.

Lumaki siya sa rehiyon at hinikayat ang medyo may pag-aalinlangan na mga lokal na ang pagtatayo ng isang protektadong lugar ay makikinabang sa nakapalibot na pangisdaan, na mahalagang pagtatatag ng unang Marine protected area sa Pilipinas. Di-nagtagal, sumunod si Dauin tulad ng ginawa ng maraming iba pang mga destinasyon sa Visayas na lumikha ng ngayon ay isang world class macro heaven at Wide-Angle diving destination.

Critters Galore sa Muck Diving Hotspot Dauin 7

Para sa mga mahilig sa marilag at makukulay na bahura, puno ng malalambot na korales na tinitirhan ng mga sea turtles at pelagic ng iba't ibang uri ng hayop, kung gayon ang isla ng Apo, mga 12km mula sa Dauin ang lugar na pupuntahan. Ito ay isang iconic na dive spot at isa sa pinakasikat sa Pilipinas na kadalasang nire-rate sa mga nangungunang dive sa mundo.

Ipinagmamalaki ng malulusog na bahura sa paligid ng Apo Island ang mahigit 400 dokumentadong species ng corals – iyon ang 65% ng mga corals sa mundo na matatagpuan sa isang lugar! Ang isla na ito ay may ilang mga diving spot na isinasagawa ayon sa agos ng araw, tulad ng sikat na Rock Point – silangan at kanluran, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars at Tires Point bukod sa iba pa.

Ang AivyMaes Divers Resort ay nagpapatakbo ng isang araw na iskursiyon na nagaganap sa isang tradisyunal na lokal na bangka na may mga komportableng upuan at banyong on-board. Masisiyahan ka sa 3 pagsisid sa isla. Kasama dito ang almusal, tanghalian at mga inumin, at babalik ka sa resort nang mga 4pm, kaya magtatapos ang isang perpektong araw na may alaala na puno ng mga imahe sa ilalim ng dagat.

Bilang karagdagan sa Isla ng Apo, ang dive center ay nag-aayos din ng gabi at Blackwater dives on demand.

Critters Galore sa Muck Diving Hotspot Dauin 8

Mga Pakikipagsapalaran sa Topside

Ngunit hindi lahat tungkol sa pagsisid dito. Maaari mo ring bisitahin ang lumang Simbahan, ang palengke, ang mga talon ng Casaroro, pumunta sa mountain trekking, bisitahin ang mga itim na buhangin na dalampasigan nito at ang mga puting buhangin na dalampasigan sa katimugang bahagi ng Dauin sa Zamboanguita at Siaton, bukod pa sa Apo kung saan maaari kang mag-snorkel sa lahat ng iba't ibang lugar.

Ang paglalakad sa paligid ng Dauin ay napaka-interesante at maaari mong tangkilikin ang napakasarap na lutuin sa mga restaurant at bar tulad ng Lokal Resto, Anahaw, Soga at Frontemare, kasama ang katangi-tanging Italian pizzeria na matatagpuan mismo sa Dauin beach. Kung may oras ka, inirerekumenda ko rin ang pagbisita sa Dumaguete upang makita ang waterfront at palengke nito kung saan matitikman ang masasarap na seafood na nahuli sa lugar.

Sa madaling salita, lubos kong inirerekumenda ang madaling maabot na destinasyon ng diving. Kung gusto mo ang 'please yourself' style casual atmosphere , mariing iminumungkahi kong manatili sa AivyMaes Divers Resort ang may accommodation na mula sa Deluxe Ac private bathroom, Native Style Beach Huts o Dorm Style native hut mayroong isang bagay para sa buong pamilya, mag-asawang naglalakbay o solong manlalakbay na hindi sisira sa iyong badyet . Para sa customized na personal na karanasan, mula sa pagtanggap, hanggang sa paalam, mag-email sa amin sa aivymaesdivers@gmail.com .