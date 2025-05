Apo Island at Dauin Diving

at 6: 12 am

Apo Island at Dauin Diving kasama ang AivyMaes Divers Resort

Kung nangangarap ka ng makulay na mga coral garden, sea turtles na inaanod sa kristal na tubig, at world-class muck diving, huwag nang tumingin pa Pulo ng Apo at Dauin ang dalawa sa pinakamahalagang dive destination ng Pilipinas. Matatagpuan sa baybayin ng Negros Oriental, ang mga lokasyong ito ay patuloy na na-rate bilang nangungunang 10 dive destination sa mundo na nangangako ng isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat—at walang mas magandang paraan para maranasan ito kaysa sa AivyMaes Divers maginhawang matatagpuan sa puso ng Dauin's Beach harap, lang, isang 5km sakay ng bangka mula sa Dauin hanggang Pulo ng Apo, at kinikilala sa buong mundo para sa malulusog na coral reef at pambihirang biodiversity sa dagat.

Apo Island at Dauin Diving 9

Ang puso ng Dauin, ang AivyMaes Divers ay nagtatakda ng bagong benchmark para sa marine conservation at tunay na napapanatiling turismo.

Ang aming misyon ay nakaugat sa pagpapanatili ng masiglang marine ecosystem ng Pilipinas sa pamamagitan ng edukasyon, empowerment, at pakikipagtulungan. Salamat sa ISC CEO Barry Coleman, limang buong scholarship ang naibigay na, na nagpapahintulot sa mga mahuhusay na kabataang lokal na maging pinuno sa turismo sa dagat. Pagsasanay sa mga lokal na kapus-palad na kabataan/mga young adult—hindi lamang para maging propesyonal na Dive Masters/Specialist Critter spotter at instructor, kundi pati na rin ang mga citizen scientist na nakatuon sa pagprotekta sa ating mga karagatan para sa mga susunod na henerasyon.

Mahigpit na nakikipagtulungan sa munisipalidad ng Dauin, nakikilala namin ang mga kabataang lalaki at babae na mahihirap at binibigyan sila ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan upang umunlad sa industriya ng diving. Ang mga indibidwal na ito, sa turn, ay nagiging mga tagapayo at huwaran, na nagbibigay-inspirasyon sa iba mula sa magkatulad na mga background upang yakapin at pangalagaan ang kanilang natatanging kapaligiran sa dagat habang bumubuo ng isang kapaki-pakinabang na karera.

"Nagsasanay ang mga lokal sa mga lokal" — ito ang aming modelo para sa napapanatiling eco-tourism, at ito ay gumagana.

Apo Island at Dauin Diving 10

Ang Apo Island ay itinalagang: Marine Protected Area (MPA) mula noong 1982, nakatayo ito bilang isang modelo ng matagumpay na konserbasyon na pinangungunahan ng komunidad—salamat sa pangunguna sa marine biologist Dr. Angel Alcala, ang “Ama ng MPA.” Hinikayat ni Dr Angel Alcala, na lumaki sa rehiyon, ang medyo may pag-aalinlangan na mga lokal na ang pagtatayo ng isang protektadong lugar ay makikinabang sa mga nakapalibot na pangisdaan.

Ang kanyang teorya ay magkakaroon ng spillover ng mga pang-adultong isda mula sa protektadong lugar patungo sa nakapaligid na lugar, kung saan ang protektadong lugar ay gumaganap bilang isang kanlungan para sa mga isda upang makatakas, mature, at mangitlog. Ang pangingitlog ng isda sa protektadong lugar ay magbubunga ng larvae na dinadala ng agos sa ibang mga komunidad sa bahura. Isang tunay na kwento ng tagumpay sa konserbasyon ng dagat sa Pilipinas at ito ang pinakamatandang tuloy-tuloy na Marine Protected Area sa Pilipinas na ginagawang isang Macro Photopapers at Wide-Angle na paraiso ang maliit na isla na ito!

Apo Island at Dauin Diving 11

Ang maliit at maliit na isla na ito ay may mahalagang papel sa paghubog ng mga pagsisikap sa pangangalaga sa dagat ng buong bansa. Sa katunayan, ito ang naging tagumpay ng community-based sanctuary na naitatag dito na nagbigay inspirasyon sa mga katulad na proyekto sa buong Pilipinas at maging sa mundo at bilang isang direktang resulta ay kasalukuyang mayroong mahigit 1,500 maliliit na Marine Protected Areas sa Pilipinas, na sinimulan ng mga lokal na komunidad na gustong tularan ang tagumpay ng Apo Island. Bilang isang direktang resulta ng matagumpay na pagpapatupad ng MPA's, umunlad ang turismo ng Dive, kung saan ang Pilipinas ngayon ay patuloy na binoto bilang Number 1 dive destination sa mundo bilang direktang resulta.

Mga Top Apo Dive Sites: Chapel Point –Isang dramatic wall dive na may mahuhusay na coral formations at madalas na makita ang mga sea turtles, schools of jacks, at ang paminsan-minsang barracuda. Ang malambot at matitigas na korales ay umuunlad dito, kasama ng mga nudibranch at reef fish. Cogon Point-Kilala sa malalakas na agos, na ginagawa itong isang kapana-panabik na drift dive. Asahan na makakita ng malalaking pangkat ng isda tulad ng trevally, snapper, at fusilier, kasama ng malulusog na coral garden at kung minsan ay pelagic na dumadaan. Pinakamahusay para sa mga intermediate hanggang advanced diver.

Apo Island at Dauin Diving 12

Rock Point Silangan at Kanluran – Isang banayad na slope dive na may maraming macro life, kabilang ang scorpionfish, frogfish, at iba't ibang nudibranch. Pinalamutian ng malambot na coral fan at sea anemone ang seabed. Mahusay para sa mga photographer, ang banayad na mga dalisdis ay perpekto para sa pagkita ng mga pagong at makukulay na reef fish. santuwaryo-Ito ay bahagi ng marine reserve at nag-aalok ng pinaka malinis na corals sa isla. Ang buhay sa dagat ay sagana: sea turtles, triggerfish, parrotfish. Limitadong pag-access upang protektahan ang bahura; minsan snorkeling lang ang pwede.

Tuklasin ang Magic ng Dauin , Sikat sa Mundo para sa Muck Diving: Mga Protektadong Lugar ng Dauin

Isang maigsing biyahe lamang mula sa Dumaguete, ang munisipalidad ng Dauin— ay pinalawak ang kanyang marine conservation efforts sa pamamagitan ng serye ng Marine Protected Areas sa nakalipas na 40 plus years (MPAs) na itinatag sa baybayin nito. Ang mga MPA na ito ay hindi lamang nagpasigla sa mga lokal na pangisdaan ngunit nag-udyok din sa eco-tourism, na may mga bayarin sa MPA na tumutulong sa pamamahala ng pondo at pagpapatupad ng mga regulasyon sa hindi pagkuha. Sinusuportahan naman ng mga diver ang napapanatiling turismo sa pamamagitan lamang ng paggawa ng gusto nila — ang pagsisid.

Apo Island at Dauin Diving 13

Hindi tulad ng maraming protektadong lugar na nakatuon lamang sa mga coral reef, ang mga MPA ng Dauin ay sumasaklaw din sa mga seagrass bed at buhangin/mga durog na dalisdis — mga pangunahing tirahan ng muck diving na naglagay kay Dauin sa pandaigdigang dive map. Sikat sa mga dalisdis nitong itim na buhangin, nag-aalok ang Dauin ng pagkakataong makatagpo ng hindi kapani-paniwalang hanay ng mga bihira at kakaibang marine life: gayahin ang mga octopus, flamboyant cuttlefish, frogfish, seahorse, ghost pipefish, at hindi mabilang na mga species ng nudibranch, hipon, at alimango. Ang magkakaibang ecosystem na ito ay mahalaga ding lugar ng pagpapakain ng mga pagong at iba pang marine megafauna.

Ipinagmamalaki ni Dauin ang 29 sa 33 kilalang species ng frogfish - isang natatanging tampok sa BBC Planet Earth III, Episode 2, na nagbigay-pansin sa mayamang biodiversity ng lugar. Sa kahabaan ng baybayin, ang mga dive operator ay namumuno sa mga espesyal na "critter hunts," na ginagabayan ng mga ekspertong spotter na may matalas na mata para sa paghahanap kahit na ang pinakamaliit at pinakamahirap na nilalang sa ilalim ng dagat, na ginagawang isang destinasyon na dapat bisitahin ang Dauin para sa mga photographer sa ilalim ng dagat at mga mahilig sa macro diving.

Apo Island at Dauin Diving 14

Pinakatanyag na dive site sa Dauin: lahat ay AivyMaes Divers Resort House reef, maginhawang paglalakad sa baybayin Dives

Matatagpuan sa puso ng kay Dauin beach front, nag-aalok ang AivyMaes Divers ng maginhawang direktang access (walk in) dives sa Dauin's World sikat na muck dives site, kabilang ang kanilang kilalang house reef, AivyMaes House Reef na kilala bilang sa Población 1 Dauin North marine Sanctuary na protektado ng mahigit 40 taon. Ang site na ito ay puno ng mga pambihirang macro critters, na ginagawa itong isang kanlungan para sa mga underwater photographer, isang macro heaven at wide-angle paradise para sa mga mahilig sa marine life.

Dauin Hilaga at Timog – Shore dive / Muck Lalim: 5–25mt Nakahilig na itim na buhangin na may nakakalat na mga labi at mga artipisyal na istruktura na umaakit ng mga critters, Frogfish, pipefish, nudibranch, seahorse, pugita (kabilang ang mimic at wonderpus) Mahusay para sa macro pagkuha ng larawan at pagsisid sa gabi.

Apo Island at Dauin Diving 15

Masaplod Sanctuary – makulay na bahura na may paminsan-minsang pagong na nakikita Coral Reef / Marine Sanctuary Lalim: 5–30m – Masiglang bahura na may magandang takip ng coral at isdang pang-eskwela. Fusilier, snappers, pagong, moray eels. Mahusay na visibility, mabuti para sa parehong macro at wide-angle.

Mga Kotse at Ginama-an - Saklaw ng Lalim: 24–28 metro Ang Car Wrecks site ay puno ng mga macro critters at reef fish, kabilang ang Lionfish Moray ells Blue-spotted stingrays Frogfish Ghostpipefish Seamoths Porcelain crabs Harlequin ghost pipefish Crocodile fish Emperor angelfish Nudibranchs Boxer shrimps. Ang mga wrecks mismo ay madalas na natatakpan ng mga makukulay na korales, mga espongha, at mga tagahanga ng dagat, na nagbibigay ng mahusay na mga pagkakataon para sa larawan sa ilalim ng dagat.

Apo Island at Dauin Diving 16

Makaranasang maninisid ka man o baguhan na sabik na tuklasin ang mundo sa ilalim ng dagat, nag-aalok ang Dauin ng walang kapantay na pagkakataon sa pagsisid. AivyMaes Divers magbigay ng mga pambihirang serbisyo, patnubay ng eksperto, at isang nakabahaging pangako sa konserbasyon sa dagat. Sa pamamagitan ng pagpili na sumisid kasama ang aming mga resort, hindi ka lamang nagsisimula sa isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran ngunit sinusuportahan din ang mga pagsisikap na protektahan at pangalagaan ang ating mga karagatan para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang mga bihasang dive masters at instructor ay sinanay na mga critter spotter, na tinitiyak na ang mga bisita ay may nakakapagpayaman at nakakaalam sa kapaligiran na diving.