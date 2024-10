Dauin at Zamboangita, Negros Oriental, Ang Antennarius Frogfish Capital ng Pilipinas!

Mga Signal ng Antennarius Species!

Ang Pang-akit ng Pang-akit nito. Ang mapang-akit na nilalang na ito, isang paborito sa lahat ng oras sa mga diver, ay higit pa sa poker face at signature na hikab nito.

Kilala sa mga mahilig sa underwater photography at mga batikang maninisid, isa itong isda na tila kathang-isip sa karamihan at isang fantasy find para sa iba.

Ang Frogfish ay umiikot sa bahura gamit ang jet-like propulsion sa pamamagitan ng mga siwang na matatagpuan sa ilalim ng pectoral fins nito. Kung hindi putt-putting sa paligid tulad ng isang awkward balloon, maaari din itong maglakad-lakad gamit ang kanyang pectoral at pelvic fins.

Antennarius Frogfish Capital ng Pilipinas 2

Photo Credit: Analynne Sison ( Spotter Trainer & CEO Silver Reef Dive Resort).

Ang Dauin at Zamboangita, sa Negros Oriental, ay may iba't ibang uri ng Frogfish species na naninirahan sa kanilang baybayin at sa katabing Apo Island. Mayroong 12 species ng Frogfish, na labis na hinahangad ng mga diver, na dokumentado dito mismo sa ating mga katubigan na may hindi bababa sa 13 species na ipinamahagi sa Visayas, ang gitnang bahagi ng Pilipinas.

Kamakailan, ang Silver Reef Dive Resort CEO at Spotter Trainer, kasama si Daniel Geary, isang marine biologist na kilala bilang “Dr. Frogfish” na nag-aral ng Frogfishes sa loob ng 10 taon, ay nagdokumento ng Hispid/Shaggy Frogfish sa Zamboanguita, ang kalapit na bayan ng Dauin na kilala bilang diving capital ng Negros Island, Philippines. Matapos ang maraming pagsasaliksik, pinaniniwalaang malaki ang posibilidad na ito ang unang dokumentadong nakita ng species na ito sa lalawigan ng Negros Oriental.

Kinumpirma ng maraming dive guide na may potensyal na makita noong 2010, ngunit walang mga larawan na i-back up ito. Halos lahat ng mga larawan sa online, na may kasamang mga lokasyon, ay mula sa Indonesia na walang (tama ang pagkakakilanlan) na natagpuan mula sa Pilipinas, kaya maaaring ito ang una, kung hindi man isa sa mga nauna, na dokumentadong nakakita ng species na ito sa bansa. Ito nga ay isang epikong paghahanap ni Randall Gunn, isang tech diver na lumipat sa Dauin, na ang housereef ay tahanan ng pares ng maliwanag na dilaw, mala-mango na palaka. Ang isa sa aming mga lokal na artista, si Alma Zosan, ay kailangang amyendahan ang kanyang poster ng Frogfishes of the Visayas para maisama ang ika-13 species na ito.

Ang panahon ng Frogfishes sa Dauin at Zamboanguita Negros Oriental ay karaniwang nagsisimula sa mga Pebrero at tumatagal hanggang sa bandang Agosto, ngunit ang kalikasan ay may sariling takbo kaya ito ay karaniwan lamang. Ang ilan ay nagpapakita ng medyo mas maaga habang ang iba ay nagpapakita ng huli at nananatili nang mas matagal, ibig sabihin ay may iilan na nananatili sa paligid upang matagpuan ng mga nakakaalam kung saan sila nagtatago o kung sino ang dumalo sa mga naka-iskedyul na kursong specialty ni Dr Frogfish.

Kami ay binisita kamakailan ni Daniel Geary, "Dr. Frogfish,” na sumabak sa amin para kunan ng larawan ang Hispid/Shaggy Frogfish na ito at nakapag-chat tungkol sa frogfish, partikular sa kung ano ang paborito niyang mahanap at kung anong mga pag-uugali ang pinaka-memorable para sa kanya.

"Mayroon akong ilang hindi malilimutang natuklasan pagdating sa Frogfish. Ang lahat ng oras ko, ang pinakamahusay na nahanap na malamang na hindi mangunguna ay noong 2016. Naglakbay ako sa Ambon, Indonesia sa isang tip na may mga na-verify na nakitang Psychedelic Frogfish. Ako ay sapat na masuwerte upang makita ang dalawa sa kanila sa aking pangalawang pagsisid.

Ang isa pang hindi kapani-paniwalang nahanap ay sa Malapascua, Pilipinas noong 2022. Dinala ako ng aking paboritong lokal na gabay doon sa isa sa kanyang mga lihim na lugar na may dalawang karagdagang gabay at nakakita kami ng Marble-mouthed Frogfish…may mga itlog! Ang mga umuunlad na itlog ay halos ganap na nabuo, perpektong replika ng kanilang mga pang-adultong bersyon.

Isa sa lahat ng paborito kong nahanap, sa totoo lang, ay ang pares na ito ng Hispid/Shaggy Frogfish. Nanirahan ako sa Dauin nang halos 10 taon at wala akong nakita ni isa. Ang dalawang palaka na ito ay natagpuan lamang habang ako ay bumibisita sa loob ng dalawang linggo, perpektong oras.

Marami na akong nakitang pag-uugali ng Frogfish, ngunit may ilan na namumukod-tangi. Hindi pa ako nakakita ng frogfish cannibalism, kahit na nakita ko itong sinubukan. Ang paborito kong pag-uugali na nakita ko ay ang dalawang Clown/Warty Frogfish na nagsasama. Napanood ko silang naglalandian, lumangoy, nakipag-asawa, at pinapanood ang balsa ng itlog na lumulutang. Dumating ang pangalawang lalaking Frogfish na tumatakbo sa ibabaw ng mga bato pagkaraan ng ilang segundo, sa kasamaang palad ay huli na sa party.

Palagi kong gustong makita ang lalaking Frogfish na sinusubukang manligaw sa isang babae. Gustung-gusto ng mga lalaki na i-pop up ang lahat ng kanilang mga palikpik at iling ang kanilang katawan sa buong lugar, isang awkward na uri ng sayaw ng frogfish. Hindi ako sigurado kung bakit nila ito ginagawa, ngunit medyo nakakatawang panoorin.

Ang predation ng Frogfish ay isang pambihirang tanawin, ngunit isang treat din. Nakita ko ang Frogfish na kumakain ng iba't ibang biktima, mula Waspfish hanggang Dragonets hanggang Cardinalfish. Ang paborito kong mandaragit na nasaksihan ko ay noong isang film shoot para sa Planet Earth ng BBC, na kinunan sa Dauin, kung saan nasaksihan namin ang isang Clown/Warty frogfish na sumipsip ng isang maliit na Lionfish, mga tinik at lahat."

