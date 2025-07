Isang gabay ng mga manlalakbay sa pagprotekta sa mga dagat at bahura ng Sabah

Ikaw ba, tulad ng marami sa buong mundo, ay nagsimulang mag-tap sa iyong laptop para sa mga lugar na bibisitahin, nakaramdam ng kasiyahan na ang ilang pakiramdam ng normal sa paglalakbay sa ibang bansa ay nagpatuloy at nangangarap na wakasan ang paglalakbay na iyon na sinimulan mong planuhin taon na ang nakalipas? Naglalagay ka ba sa Google ng mga termino tulad ng mga island getaway, dive site at marine life, o naghahanap sa Instagram gamit ang mga hashtag na #beach, #ocean at #nature?

Kung gayon, huwag kalimutang idagdag ang tag na ito sa iyong listahan: Sabah. Sa 4,500km ng baybayin (kabilang ang mga isla at lagoon), ang Sabah ay maraming maiaalok sa kanyang malinis na mga beach at kaakit-akit na buhay sa ilalim ng dagat. Ngunit bilang isang pandaigdigang mamamayan na apektado ng umiiral na mga epekto ng pagbabago ng klima, kailangan mong tanungin ang iyong sarili–at ito ang aming huling tanong, ipinapangako ko–paano nakakaapekto ang aking mga plano sa paglalakbay sa karagatan? At pagkatapos, mayroon kang isang pagpipilian upang gawin.

Habang papalapit ang Ocean Day, hinihikayat ka naming maghukay ng mas malalim habang gumagawa ka ng mga plano kung saan pupunta at kung ano ang gagawin. Maging responsableng manlalakbay. Alamin ang tungkol sa mga komunidad na ang buhay ay napakasalimuot na hinabi sa mga yaman ng ating mga dagat. Unawain kung bakit ang paggawa ng malupit na paghatol tungkol sa paraan ng paglalagay nila ng pagkain sa kanilang mga mesa ay walang ginagawang solusyon na nagpoprotekta sa ating mahalagang buhay sa dagat, at pagkatapos ay alamin kung ano ang ginagawa nito. Magbigay ng tulong sa pag-iingat kapwa sa ating mayamang marine biodiversity at sa hindi madaling unawain na mga aspeto ng kultura ng Sabah, habang pini-tick ang mga item sa iyong dapat makitang listahan ng mga species ng karagatan at mga hayop sa dagat.

Narito ang isang maikling listahan upang makapagsimula ka.

Ibalik ang mga higanteng tulya, ibalik ang mga bahura

Ang pagbisita sa Tunku Abdul Rahman Park ay nagbibigay sa iyo ng perpektong pagkakataon na basain ang iyong mga paa kung wala kang planong makipagsapalaran sa malayo sa kabisera ng Sabah. Ang TARP ay isang kumpol ng mga isla na nasa tubig sa mainland ng Kota Kinabalu at sa pinakamalaking nito–Gaya Island–ay MERC, ang Marine Ecology Research Center. Isang award-winning na environmental education site, ang mga bisita sa center ay maaaring lumahok sa isang oras na guided tour, o gumugol ng isang buong araw sa isang marine biologist, pag-aaral mismo tungkol sa paggawa at pagpapanumbalik ng mga higanteng kabibe, at pag-unawa sa kanilang ekolohikal na kahalagahan sa ating mga bahura.

Malaking papel ang ginagampanan ng mga higanteng tulya sa pagsala ng tubig sa dagat, na tumutulong na labanan ang labis na pamumulaklak ng algal. Photo kredito: MERC

Mag-sign up bilang isang EcoDiver

Bagama't medyo malayo ang biyahe papuntang Mantanani (isang oras at kalahati sa pamamagitan ng kotse mula sa Kota Kinabalu na susundan ng isa pang oras sa pamamagitan ng bangka), ang malinis nitong turquoise na tubig at ang nakamamanghang natural na kagandahan ay sulit ang biyahe. Laganap na lumago ang turismo sa isla at habang ito ay nagbukas ng karagdagang mga pagkakataon para sa mga naninirahan dito na kumita, ang pangangailangan para sa mga hakbangin na nagsasama ng turismo, konserbasyon at pag-unlad ng komunidad ay naging lubhang maliwanag. Reef Check ng Malaysia mga proyekto sa Mantanani layuning pahusayin ang mga kabuhayan ng komunidad sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kapasidad at pagsasanay sa mga kasanayan, pagpapabuti ng kanilang kagalingan sa pamamagitan ng pamamahala ng basura, at lumikha ng kamalayan sa mga benepisyo ng pangangalaga sa mga bahura.

Ang mga sertipikadong EcoDivers ay sinanay na gumawa ng mga survey sa Reef Check, na isinasagawa taun-taon upang subaybayan ang kalusugan ng mga bahura, kabilang ang sa Mantanani. Photo kredito: Reef Check Malaysia

Suportahan ang mga pagsisikap ng kababaihan sa pagkakaiba-iba ng produkto

Sa maraming bahagi ng mundo, ang mga kababaihan ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pamamahala ng mga likas na yaman at ang parehong ring totoo ng mga komunidad ng isla sa Sabah. Tumingin lang sa hilaga sa multi-use marine protected site ng Tun Mustapha Park, kung saan ang isang grupo ng kababaihan ay nagsama-sama upang magtrabaho LA'NU, isang rehistradong entity na gumagawa ng sabon mula sa ginamit na mantika. Hindi lamang sila ay nagdaragdag sa kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita, kaya nababawasan ang kanilang pag-asa sa kita mula sa isda, ang mga kababaihang ito ay naghahatid din ng isang porsyento ng kanilang mga kita patungo sa mga aktibidad sa konserbasyon na pinamamahalaan ng kanilang mga komunidad.

Katulad nito, sa labas ng Semporna, ang maliit na bayan sa timog-silangang baybayin ng Sabah na kilala bilang gateway sa dive haven sa Sabah, ang mga miyembro ng Women of Omadal (WAPO) ay nagsusumikap na mapabuti ang kanilang seguridad sa kita, habang isinusulong ang kamalayan at pangangalaga sa kapaligiran. Ang asosasyon ay nairehistro noong 2012 na may suporta mula sa WWF-Malaysia at hanggang ngayon, ang mga miyembro ay patuloy na aktibo gumawa at magsulong ng handicraft, na muling binuhay ang mga tradisyon ng paghabi gamit ang mga dahon mula sa pandanus palm, at pagtuklas ng mga bagong disenyo at produkto upang palawakin ang kanilang mga handog na handicraft. Ang WAPO ay mayroon ding dedikadong yunit na nagpapatrolya sa mga dalampasigan ng Omadal Island upang hadlangan ang mga aktibidad ng pawikan.

Ang negosyanteng LA'NU, si Juliana, ay nagpuputol ng tanglad, isang sangkap na ginagamit sa paggawa ng sabon. Photo kredito: Norcy BeautyLab

Isang banig na hinabi sa disenyong Pinamak (prawns), ng Women of Omadal. Photo credit: Roziah Jalalid/WAPO

Abutin at suportahan ang mga inisyatiba na pinamumunuan ng komunidad

Matatagpuan 20 minuto lang mula sa internationally-kilalang Sipadan Island ang Mabul, isang dive destination na umaakit sa mga international at local diver na naiintriga ng mga bihira at kakaibang macro critters. Sa kasamaang-palad, ang mataas na bilang ng mga turista na nadala sa mga baybayin at tubig nito ay naglalagay ng ekolohikal na presyon sa isla, na ginagawang napakahalagang taasan ang katatagan ng isla patungo sa patuloy na lumalaking pangangailangan sa mga mapagkukunan at pagbabago ng klima nito. Kinikilala ito, Green Semporna ay nilikha bilang isang plataporma upang bigyang kapangyarihan ang kabataan at lokal na komunidad na makisali sa isang hanay ng mga hakbangin sa pangangalaga sa kapaligiran. Aktibong nire-rehabilitate ng mga boluntaryo ang mga korales, pinapahusay ang kanilang mga kasanayan sa pamumuno sa pamamagitan ng pagsasanay, natutunan ang sining ng paggawa ng pelikula upang ibahagi ang kanilang mga kuwento sa komunidad, naghahanap ng mga solusyon sa mga isyu sa kakulangan sa tubig ng Mabul, at higit pa!

Ang screening ng unang cut ng maikling pelikulang 'Climate Stories' na ginawa ng kabataan ng Mabul ay ginanap sa lokal na mosque at dinaluhan ng mahigit 100 taga-isla. Photo credit: Green Semporna

Ibalik ang mga coral reef sa Semporna

Humigit-kumulang 30 kilometro sa hilagang-silangan ng Semporna ang Pom Pom Island, ang base para sa Tropical Research And Conservation Center, o TRACC, isang organisasyong nakatuon sa pagprotekta sa mga sea turtles at pagpapanumbalik ng mga nasirang coral reef. Ang mga programang pinapatakbo ng TRACC ay mula sa dalawang linggo hanggang mahigit apat na buwan at maaaring magsama ng mga aktibidad tulad ng paglikha ng mga artipisyal na bahura upang maibalik ang ekolohikal na paggana, pagsasagawa ng siyentipikong pananaliksik at mga survey upang magkaroon ng holistic na pagtingin sa kapaligiran ng dagat, pag-aalis ng crown-of-thorns starfish upang payagan mga napinsalang bahura upang mabuhay at lumago, at marami pang iba. Isang napakahusay na programa kung gusto mong aktibong ibalik ang mga bahura, at kung hindi ka pa sertipikadong maninisid, nag-aalok ang TRACC ng mga kursong PADI para makapagpatuloy ka.

Ang mga artificial reef na idinisenyo upang ibalik ang mga coral formation ay umuunlad sa tubig sa Pom Pom Island. Photo kredito: Robin Philippo/TRACC Borneo

Bisitahin ang isang Marine Protected Area

Panghuli, ngunit hindi bababa sa, ay Sugud Islands Marine Conservation Area, isang lugar sa silangang baybayin ng Sabah na binubuo ng mga isla ng Lankayan, Billean at Tegapil. Ang SIMCA ay pribadong pinamamahalaan ng Reef Guardian, na ang pinakalayunin ay balansehin ang mga pangangailangan ng turismo at konserbasyon. Sinusubaybayan ng mga dedikadong koponan ang mga aktibidad sa pagpugad ng pagong, itinataguyod ang kamalayan sa konserbasyon ng pagong sa mga bisita nito at nagsasagawa ng mga reef survey upang subaybayan ang kalusugan ng mga bahura. Bilang karagdagan, ang pagpapatupad ng mga paghihigpit sa pangingisda ay nagpapahintulot sa mga populasyon ng isda na umunlad, kapwa sa loob at lampas sa mga hangganan ng lugar ng konserbasyon.

Maaaring suportahan ng mga bisita sa SIMCA ang mga pagsisikap sa konserbasyon ng Reef Guardian sa pamamagitan ng pag-ampon ng pugad.

Photo kredito: Achier Chung/Reef Guardian

Maaaring interesado ka ring malaman na malapit sa SIMCA ang Turtle Islands Park, isang marine park na na-gazet noong 1977. Ang mga bisita sa Selingan Island, isa sa tatlong isla na bumubuo sa parke, ay masuwerte na makakita ng mga pagong na namumugad araw-araw at mayroong ang pagkakataong lumahok sa kanilang Turtle Adoption Programme.

Nasa iyong mga kamay. Walang aksyon na masyadong maliit. Walang pagsisikap na hindi pinahahalagahan. Pag-angkop sa lumang kasabihan, bukod sa iyong mga bakas ng paa, inaanyayahan ka naming mag-iwan ng positibong epekto sa aming mga bahura. At hindi, hindi namin iminumungkahi na tapakan mo ang aming mga korales!

Magkita tayo sa Sabah.

Isinulat ni Robin Philippo